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Заявление военных по поводу "судилища" над защитниками Мариуполя. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об ужасных преступлениях оккупантов, которые видели своими глазами и испытывали на себе в плену, сегодня на брифинге расскажут азовцы, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это бойцы с позывными Википедия, Манго и Вишня. Их рассказы являются важными свидетельствами для будущего судопроизводства против российских палачей, которые прямо сейчас продолжают беспрепятственно творить беспредел на оккупированных украинских территориях", - говорится в сообщении.

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Мариуполь (5735) Азов (810)


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оп-па, Саймон Шустєр з "Таймс" власною персоною
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22.08.2022 16:28 Ответить
 
 