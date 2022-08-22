Заявление военных по поводу "судилища" над защитниками Мариуполя. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об ужасных преступлениях оккупантов, которые видели своими глазами и испытывали на себе в плену, сегодня на брифинге расскажут азовцы, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это бойцы с позывными Википедия, Манго и Вишня. Их рассказы являются важными свидетельствами для будущего судопроизводства против российских палачей, которые прямо сейчас продолжают беспрепятственно творить беспредел на оккупированных украинских территориях", - говорится в сообщении.

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