Заявление военных по поводу "судилища" над защитниками Мариуполя. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Об ужасных преступлениях оккупантов, которые видели своими глазами и испытывали на себе в плену, сегодня на брифинге расскажут азовцы, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию в результате обмена военнопленными.
Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Это бойцы с позывными Википедия, Манго и Вишня. Их рассказы являются важными свидетельствами для будущего судопроизводства против российских палачей, которые прямо сейчас продолжают беспрепятственно творить беспредел на оккупированных украинских территориях", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
olele
показать весь комментарий22.08.2022 16:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль