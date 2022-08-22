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Заява військових щодо "судилища" над захисниками Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про жахливі злочини окупантів, які бачили на власні очі та відчували на собі в полоні, сьогодні на брифінгу розкажуть азовці, що повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими

Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це бійці з позивними Вікіпедія, Манго та Вишня. Їхні розповіді є важливими свідченнями для майбутнього судочинства проти російських катів, які просто зараз продовжують безперешкодно чинити беззаконня на окупованих українських просторах" , - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти можуть завдати ракетного удару по захисниках "Азовсталі" на День Незалежності , - ГУР МО

Автор: 

Маріуполь (3256) Азов (794)


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оп-па, Саймон Шустєр з "Таймс" власною персоною
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22.08.2022 16:28 Відповісти
 
 