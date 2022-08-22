Заява військових щодо "судилища" над захисниками Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Про жахливі злочини окупантів, які бачили на власні очі та відчували на собі в полоні, сьогодні на брифінгу розкажуть азовці, що повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими
Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Це бійці з позивними Вікіпедія, Манго та Вишня. Їхні розповіді є важливими свідченнями для майбутнього судочинства проти російських катів, які просто зараз продовжують безперешкодно чинити беззаконня на окупованих українських просторах" , - йдеться в повідомленні.
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olele
показати весь коментар22.08.2022 16:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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