Заява військових щодо "судилища" над захисниками Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про жахливі злочини окупантів, які бачили на власні очі та відчували на собі в полоні, сьогодні на брифінгу розкажуть азовці, що повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими

Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це бійці з позивними Вікіпедія, Манго та Вишня. Їхні розповіді є важливими свідченнями для майбутнього судочинства проти російських катів, які просто зараз продовжують безперешкодно чинити беззаконня на окупованих українських просторах" , - йдеться в повідомленні.

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