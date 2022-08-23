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В Донецке прилет в помещение оккупационной полиции. ВИДЕО

Жители оккупированного Донецка сообщают о прилете в помещение оккупационной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой можно увидеть дым над домами в центре города, опубликована в соцсетях. Автор видео уверяет, что досталось именно "полиции".

"Прямо в полицию прилет. Офигеть!", - комментирует запись мужчина за кадром.

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Донецьк (6323) уничтожение (7400)


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Топ комментарии
+19
З днем Прапора. Ми з України.
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23.08.2022 12:43 Ответить
+14
Не в полицию, а уничтожено террористическое бандформирование. А то иностранцы читают и правду думают что ето мы террористы и обстреливаем полицию, убиваем меров, взрываем мосты. Тем более рашисты называют нашу власть неонацистами и тд. А вы еще им подыгрываете
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23.08.2022 13:08 Ответить
+8
Скоро будет прилёт в очко чепушилки. Там трудно промахнуться.
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23.08.2022 12:40 Ответить
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У них же милиция - не?
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23.08.2022 12:39 Ответить
Наротная!
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23.08.2022 12:48 Ответить
тепер бавовняная.
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23.08.2022 13:05 Ответить
в пораше тоже полиция
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23.08.2022 13:17 Ответить
Скоро будет прилёт в очко чепушилки. Там трудно промахнуться.
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23.08.2022 12:40 Ответить
Давно пора, а то русня все ниє про "центри прінятія рішеній". Пора б вже влупити по їхнім "центрам" нарешті)
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23.08.2022 12:43 Ответить
так уже
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23.08.2022 13:02 Ответить
З днем Прапора. Ми з України.
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23.08.2022 12:43 Ответить
Візитівку "Правого сектору" шукайте. А ще то може Шкіряк та Зорян постаралися.
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23.08.2022 12:44 Ответить
"Вот не ждала уж, и не ведала..." Ну шо ж ... Прилетіло і в'ї....ало... Мабуть, планида така...
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23.08.2022 12:46 Ответить
ВСУ - подяка. Бейте на опережение , гордимся вами, хлопцы.
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23.08.2022 12:55 Ответить
Виправдання. Вночі по Києву вдарять
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23.08.2022 13:07 Ответить
Не в полицию, а уничтожено террористическое бандформирование. А то иностранцы читают и правду думают что ето мы террористы и обстреливаем полицию, убиваем меров, взрываем мосты. Тем более рашисты называют нашу власть неонацистами и тд. А вы еще им подыгрываете
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23.08.2022 13:08 Ответить
Поліція - і є окупаційні формування
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23.08.2022 22:39 Ответить
Ну шо, зрадники, накаркали своїми воплями про "дамбілі бамбас".
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23.08.2022 13:15 Ответить
Щось мені підказує чуйка, що бамбас бамбят бабмасята перед засіданням ООН, щоб показати, яка ж пакосна Україна. Що їм життя тієї кучки зрадників, головне показати їх трупи і взяти бали.
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23.08.2022 13:19 Ответить
Це все - кацапські провокації! Негайно скликати разбез ООН на тему "кацапи знищують нарід Бімбаса".
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23.08.2022 13:28 Ответить
Ой, летіли дикі гуси...

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23.08.2022 13:29 Ответить
То не ми то данбасяне сами себе обстрілюють
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23.08.2022 14:10 Ответить
Шо, апять дамбят бамбаз?
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23.08.2022 14:49 Ответить
Далі буде ще цікавіше,даунбасята...
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23.08.2022 15:33 Ответить
Русні робота, щоб оправдати завтрішні удари по Києву
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23.08.2022 15:52 Ответить
8 лет туда ничего не прилетало, эти дебилы наверно думали , что теперь можно все и ответки не будет, наслаждайтесь теперь дауны
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23.08.2022 23:49 Ответить
 
 