В Донецке прилет в помещение оккупационной полиции. ВИДЕО
Жители оккупированного Донецка сообщают о прилете в помещение оккупационной полиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой можно увидеть дым над домами в центре города, опубликована в соцсетях. Автор видео уверяет, что досталось именно "полиции".
"Прямо в полицию прилет. Офигеть!", - комментирует запись мужчина за кадром.
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