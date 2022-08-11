Мощные взрывы прогремели возле пивзавода во временно оккупированном Донецке. ВИДЕО

Масштабный пожар виден из многих районов временно оккупированного Донецка.

Местные паблики сообщают, что в результате обстрела пивзавода произошел выброс аммиака, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вблизи пивзавода находится база российских оккупантов и склад топлива.

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На одной из видеозаписей мужчина сообщает, что из предприятия удалось вытащить пострадавших, а на территорию ушли "военные". Он призывает жителей закрывать окна.

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Оккупанты подтверждают информацию об утечке аммиака.

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