Мощные взрывы прогремели возле пивзавода во временно оккупированном Донецке. ВИДЕО
Масштабный пожар виден из многих районов временно оккупированного Донецка.
Местные паблики сообщают, что в результате обстрела пивзавода произошел выброс аммиака, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вблизи пивзавода находится база российских оккупантов и склад топлива.
На одной из видеозаписей мужчина сообщает, что из предприятия удалось вытащить пострадавших, а на территорию ушли "военные". Он призывает жителей закрывать окна.
Оккупанты подтверждают информацию об утечке аммиака.
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+56 Fish Man
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+40 Алекс Скела
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аміакопровод йшов з пивзавода
вот для производства взрывчатых веществ - да!
half lion half goat and half snake like a different animal parts the chimera can bigger then a opossum
Так їх ще генерал Москаль привчив мочу пити 😂
У районі білоруського аеродрому «Зябрівка» чути вибухи та видно спалахи, - пише Беларускі Гаюн.
Інформація перевіряється. Невже «вони уже почали»
От холєра! Ніколи такого не було, і от знову!
Сьогодні пивзавод, а що завтра? На який злочин проти людства підуть ці антихристи! Бомбардування лікеро-горілчаного?! У воєнної хунти фельдгетьмана Залужного нема нічого святого!!!111!1
"Сармат" - бе-е-е-еее 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
Дети, давайте все вместе позовём дедушку путена!
(Впечатление, как будто туристы неохотно собираются уезжать после окончания тура на очень раннем трансфере)
И самое главное! Когда "аммиак и плохо дышать" - НЕ ПОКИДАЙТЕ место события, а прибегайте поглазеть поближе и ни в коем случае никуда не торопитесь! Вонь обязательно пронесёт ветром над вами и будет тяжело дышать уже где то в другом месте.
Как ослепительны...
Как удушительны в Донецке вечера!