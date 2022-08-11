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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Мощные взрывы прогремели возле пивзавода во временно оккупированном Донецке. ВИДЕО

Масштабный пожар виден из многих районов временно оккупированного Донецка.

Местные паблики сообщают, что в результате обстрела пивзавода произошел выброс аммиака, передает Цензор.НЕТ.

Мощные взрывы прогремели возле пивзавода во временно оккупированном Донецке 01

Отмечается, что вблизи пивзавода находится база российских оккупантов и склад топлива.

Смотрите также: На нефтебазе в Донецке начался большой пожар после взрыва. ВИДЕО

На одной из видеозаписей мужчина сообщает, что из предприятия удалось вытащить пострадавших, а на территорию ушли "военные". Он призывает жителей закрывать окна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, слышны взрывы, - Андрющенко. ФОТО

Оккупанты подтверждают информацию об утечке аммиака.

Мощные взрывы прогремели возле пивзавода во временно оккупированном Донецке 02

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Донецьк (6323) завод (515) пожар (5969)


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Топ комментарии
+56
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11.08.2022 00:30 Ответить
+40
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11.08.2022 00:34 Ответить
+39
Ніби то дихати нема чим , а чолов'яга з цигаркою бігає 🤬
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11.08.2022 00:33 Ответить
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11.08.2022 00:30 Ответить
Не знал Расторгуев, что таки накаркает. Ато отдавай Аляску Америка. А теперь будет петь только АТАС.
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11.08.2022 01:09 Ответить
ATACms
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11.08.2022 08:20 Ответить
а меня удивило другое, что даунчане поражены увиденным! их же дамбили 8 лет!!! должны же были уже привыкнуть?!
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11.08.2022 14:06 Ответить
Мужик докурился
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11.08.2022 00:31 Ответить
Проститушинал путінешинал засуджує розташування складів із "пивом" біля житлових будинків 😕
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11.08.2022 08:49 Ответить
Не переймайтесь,то млода республіка тарганів травить.
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11.08.2022 00:33 Ответить
... так там тільки таргани і залишились, щоб їх травити ще необхідно добавити бавовни після неї вони побіжать-поповзуть в тьму тараканью, там їхня родіна.
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11.08.2022 05:17 Ответить
Ніби то дихати нема чим , а чолов'яга з цигаркою бігає 🤬
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11.08.2022 00:33 Ответить
а інші поряд наче взагалі нічого не помічають
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11.08.2022 00:38 Ответить
Гобліни місцеві і рашисти просто блефують , бо ніякого аміаку там немає 😠
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11.08.2022 00:40 Ответить
аміачне пиво для орків ...
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11.08.2022 00:53 Ответить
генерал Москаль був правий - орки пьють мочу замість пива:

аміакопровод йшов з пивзавода
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11.08.2022 02:28 Ответить
На пивзаводі доволі потужне холодильне обладнання, яке використовує саме аміак, у якості холодагенту.
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11.08.2022 09:11 Ответить
серьёзно? аммиак в качестве хладогента?
вот для производства взрывчатых веществ - да!
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11.08.2022 14:08 Ответить
Так цигарка з фільтром! Для донеччанина це вважайте що протигаз.
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12.08.2022 01:51 Ответить
опустилась ночь, и наступило время хаймарсов и горгулий...
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11.08.2022 00:33 Ответить
chimera

half lion half goat and half snake like a different animal parts the chimera can bigger then a opossum
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11.08.2022 02:32 Ответить
Цербер - проклятие не верных.
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11.08.2022 15:11 Ответить
біля пивзаводу?! Ничего святого…
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11.08.2022 00:34 Ответить
Фашисты!!! По самой скрепе ударили, ироды!!! В лице пивзавода распяли русский дух! Аш трисёт!!!
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11.08.2022 05:14 Ответить
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11.08.2022 00:34 Ответить
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11.08.2022 01:09 Ответить
😂
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11.08.2022 08:43 Ответить
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11.08.2022 10:10 Ответить
судячи з відосика, про аміак - звіздьож.
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11.08.2022 00:36 Ответить
Палає база кацапських окупантів і склади з пивом !!
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11.08.2022 00:38 Ответить
пива - не буде! ... залишився квас з аміаку!
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11.08.2022 01:15 Ответить
Так то і є "донєцкоє пііііво" 😂
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11.08.2022 08:44 Ответить
теперь так всегда будет ...в типичном даунецке...
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11.08.2022 00:51 Ответить
Аміак замість пива?
Так їх ще генерал Москаль привчив мочу пити 😂
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11.08.2022 08:45 Ответить
Окупанти прийшли за пивом , напились як свині , закурили та самознищились разом з лаптями
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11.08.2022 00:51 Ответить
100% так
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11.08.2022 00:56 Ответить
⚡️

У районі білоруського аеродрому «Зябрівка» чути вибухи та видно спалахи, - пише Беларускі Гаюн.

Інформація перевіряється. Невже «вони уже почали»
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11.08.2022 00:57 Ответить
Яке треба мати здоров'я, щоб дихати аміаком та при тому ще курити?
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11.08.2022 00:56 Ответить
у орків не та фізіологія.. замість кисню їм потрібен аміак!
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11.08.2022 01:13 Ответить
антропофаги легко могут дышать аммиаком, сероводородом и даже фреоном, и при этом курить. Эти изменения произошли в течение последних лет под воздействием телевизора. Но они тщательно это скрывают от остального мира. Думаю, там у них не гемоглобин с атомом железа в порфириновом ядре, а какая-то неведомая хрень с кремнием вместо углерода.
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11.08.2022 01:43 Ответить
Мокшанські вчені називають це явище "отрицательная эволюция"!!!
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11.08.2022 08:46 Ответить
А який треба мати нелюдський горганізізьм, щоб пити сечу, яка в ОРДЛО продається під назвою "піво"? 🤢🤮
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11.08.2022 05:19 Ответить
Звичайно біля кожного пивзаводу є резервуари з аміаком. І ще оце бл : "люді в пратівагазах всє ходят" і при цьому показує толпу бидла кацапського і ні в одної свинособаки нема пратівагаза))))
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11.08.2022 01:07 Ответить
А как ролики подписаны ТИПИЧНЫЙ ДОНЕЦК. Конечно пивасик не горит,и аммиак тоже. А эти пришли на всякий случай, а вдруг пивком можно будет побаловаться на шару. Но так горит, что и МЧС местный тихо уходит в сторону. Как там в шлягере Все хорошо прекрасная маркиза......
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11.08.2022 01:14 Ответить
..Оркам в аміачном угарє .. рвутся пердакі: наконєц то дождалісь, а то всьо 8 лєт укрі бамбілі, а даунецк так солідно і не горєл ..
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11.08.2022 01:17 Ответить
Червона квітка бавовни💥
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11.08.2022 01:22 Ответить
Нічого особливого, там же 8 років таке постійно
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11.08.2022 01:25 Ответить
Ой! Що си стало? Дамбілі бамбас?
От холєра! Ніколи такого не було, і от знову!
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11.08.2022 01:27 Ответить
Біля пивзаводу? 😱 Який цинічний удар просто по зкріпі!
Сьогодні пивзавод, а що завтра? На який злочин проти людства підуть ці антихристи! Бомбардування лікеро-горілчаного?! У воєнної хунти фельдгетьмана Залужного нема нічого святого!!!111!1
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11.08.2022 05:09 Ответить
Донецький пивзавод це Сармат? Гіршого пива в Україні не пам'ятаю, реальна сеча....
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11.08.2022 05:18 Ответить
Вище написав про домбаський пивас.
"Сармат" - бе-е-е-еее 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
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11.08.2022 05:22 Ответить
чого ж це. прекрасне пиво було. завод цей, правда, вже 8 років не працює, наскільки мені відомо.
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11.08.2022 08:46 Ответить
В часи моєї студентської юності таке пійло називали "грузинським народним напоєм мінассалі".
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11.08.2022 10:47 Ответить
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11.08.2022 05:26 Ответить
У Сєлітри з Бавовною з'явився брат Аміак...
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11.08.2022 05:50 Ответить
Восемь лет глушили пиво...
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11.08.2022 06:11 Ответить
Где то в мухосранске ёкнуло от радости сердце - автомобиль!
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11.08.2022 06:19 Ответить
Даунбасцям-самкам авто за трупак не дають. Це - привілея мокшанських самок...
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11.08.2022 08:48 Ответить
Донецьк мав не дуже зрозумілу позицію « домбілі бомбас»наразі вся логістика змінилася, тепер місто вийшло майже на перше місцє по заготівлі бавовни.
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11.08.2022 06:25 Ответить
Дышите глубже, вы взволнованы😂🤣😂
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11.08.2022 06:43 Ответить
Пиво просроченное оказалось.
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11.08.2022 07:00 Ответить
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11.08.2022 08:10 Ответить
Ну ось, попили пива під цигарочку...
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11.08.2022 08:26 Ответить
кацапи "піва" захотіли, а воно забродило і "хлопнуло"
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11.08.2022 08:32 Ответить
А где же радостное "путенвведи"?
Дети, давайте все вместе позовём дедушку путена!
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11.08.2022 08:51 Ответить
Ви суки кликали "русский мир " горіть в пеклі.
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11.08.2022 08:59 Ответить
Восемь лєт дамбілі бамбас
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11.08.2022 09:03 Ответить
Бухать вредно для здоровья.
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11.08.2022 09:21 Ответить
Служба безопасности авиабазы Рамштайн предупреждает,курение на Земле Ukraine,вызывает у тварей болот мацковии взрывы
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11.08.2022 09:27 Ответить
Вообще дышать нечем, поэтому, чтобы было легче я КУРЮ! Видите, за моей спиной толпа гражданских и военные уже покурили и они не корчатся изображая на камеру страшные мучения.
(Впечатление, как будто туристы неохотно собираются уезжать после окончания тура на очень раннем трансфере)

И самое главное! Когда "аммиак и плохо дышать" - НЕ ПОКИДАЙТЕ место события, а прибегайте поглазеть поближе и ни в коем случае никуда не торопитесь! Вонь обязательно пронесёт ветром над вами и будет тяжело дышать уже где то в другом месте.
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11.08.2022 09:44 Ответить
дамбілі бамбас...8лєт...а поряд з цим чувирлом з цигаркою стоїть стадо дамбасят і ніяк не реагує на "витік аміаку", так само, як і унилий рятувальник, що проходить повз оператора.
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11.08.2022 10:18 Ответить
Удар по больному місцю каzпні! Дайош в лікьороводочний?
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11.08.2022 10:32 Ответить
Нічого! Це - "несмертельно" Чернігівці можуть дать рекомендації Вони через подібне (дякуючи "братам" - росіянам та білорусам) пройшли ще в березні - коли розбомбили машинний цех Чернігівського пивзаводу!
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11.08.2022 10:34 Ответить
Как упоительны...
Как ослепительны...
Как удушительны в Донецке вечера!
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11.08.2022 12:28 Ответить
Може вже оголосити з 9.08 по 12.08 святкові дні?!
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11.08.2022 12:46 Ответить
 
 