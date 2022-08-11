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Потужні вибухи пролунали біля пивзаводу у тимчасово окупованому Донецьку. ВIДЕО
Масштабну пожежу видно з багатьох районів тимчасово окупованого Донецька.
Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок обстрілу пивзаводу стався викид аміаку, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поблизу пивзаводу знаходиться база російських окупантів та склад палива.
На одному з відеозаписів чоловік повідомляє, що з підприємства вдалося витягти постраждалих, а на територію пішли "військові". Він закликає мешканців закривати вікна.
Окупанти підтверджують інформацію про витік аміаку.
Топ коментарі
+56 Fish Man
показати весь коментар11.08.2022 00:30 Відповісти Посилання
+40 Алекс Скела
показати весь коментар11.08.2022 00:34 Відповісти Посилання
+39 Amber
показати весь коментар11.08.2022 00:33 Відповісти Посилання
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аміакопровод йшов з пивзавода
вот для производства взрывчатых веществ - да!
half lion half goat and half snake like a different animal parts the chimera can bigger then a opossum
Так їх ще генерал Москаль привчив мочу пити 😂
У районі білоруського аеродрому «Зябрівка» чути вибухи та видно спалахи, - пише Беларускі Гаюн.
Інформація перевіряється. Невже «вони уже почали»
От холєра! Ніколи такого не було, і от знову!
Сьогодні пивзавод, а що завтра? На який злочин проти людства підуть ці антихристи! Бомбардування лікеро-горілчаного?! У воєнної хунти фельдгетьмана Залужного нема нічого святого!!!111!1
"Сармат" - бе-е-е-еее 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
Дети, давайте все вместе позовём дедушку путена!
(Впечатление, как будто туристы неохотно собираются уезжать после окончания тура на очень раннем трансфере)
И самое главное! Когда "аммиак и плохо дышать" - НЕ ПОКИДАЙТЕ место события, а прибегайте поглазеть поближе и ни в коем случае никуда не торопитесь! Вонь обязательно пронесёт ветром над вами и будет тяжело дышать уже где то в другом месте.
Как ослепительны...
Как удушительны в Донецке вечера!