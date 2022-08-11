Потужні вибухи пролунали біля пивзаводу у тимчасово окупованому Донецьку. ВIДЕО

Масштабну пожежу видно з багатьох районів тимчасово окупованого Донецька.

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок обстрілу пивзаводу стався викид аміаку, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поблизу пивзаводу знаходиться база російських окупантів та склад палива.

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На одному з відеозаписів чоловік повідомляє, що з підприємства вдалося витягти постраждалих, а на територію пішли "військові". Він закликає мешканців закривати вікна.

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Окупанти підтверджують інформацію про витік аміаку.

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