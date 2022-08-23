У Донецьку приліт у приміщення окупаційної поліції. ВIДЕО

Мешканці окупованого Донецька повідомляють про приліт у приміщення окупаційної поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна побачити дим над будинками у центрі міста, опублікований у соцмережах. Автор відео запевняє, що перепало саме "поліції".

"Прямо в полицию прилет. Офигеть!", - коментує запис чоловік за кадром.

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