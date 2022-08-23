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У Донецьку приліт у приміщення окупаційної поліції. ВIДЕО

Мешканці окупованого Донецька повідомляють про приліт у приміщення окупаційної поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна побачити дим над будинками у центрі міста, опублікований у соцмережах. Автор відео запевняє, що перепало саме "поліції".

"Прямо в полицию прилет. Офигеть!", -  коментує запис чоловік за кадром.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку вибухає склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донецьк (948) знищення (7713)


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Топ коментарі
+19
З днем Прапора. Ми з України.
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23.08.2022 12:43 Відповісти
+14
Не в полицию, а уничтожено террористическое бандформирование. А то иностранцы читают и правду думают что ето мы террористы и обстреливаем полицию, убиваем меров, взрываем мосты. Тем более рашисты называют нашу власть неонацистами и тд. А вы еще им подыгрываете
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23.08.2022 13:08 Відповісти
+8
Скоро будет прилёт в очко чепушилки. Там трудно промахнуться.
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23.08.2022 12:40 Відповісти
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У них же милиция - не?
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23.08.2022 12:39 Відповісти
Наротная!
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23.08.2022 12:48 Відповісти
тепер бавовняная.
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23.08.2022 13:05 Відповісти
в пораше тоже полиция
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23.08.2022 13:17 Відповісти
Скоро будет прилёт в очко чепушилки. Там трудно промахнуться.
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23.08.2022 12:40 Відповісти
Давно пора, а то русня все ниє про "центри прінятія рішеній". Пора б вже влупити по їхнім "центрам" нарешті)
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23.08.2022 12:43 Відповісти
так уже
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23.08.2022 13:02 Відповісти
З днем Прапора. Ми з України.
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23.08.2022 12:43 Відповісти
Візитівку "Правого сектору" шукайте. А ще то може Шкіряк та Зорян постаралися.
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23.08.2022 12:44 Відповісти
"Вот не ждала уж, и не ведала..." Ну шо ж ... Прилетіло і в'ї....ало... Мабуть, планида така...
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23.08.2022 12:46 Відповісти
ВСУ - подяка. Бейте на опережение , гордимся вами, хлопцы.
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23.08.2022 12:55 Відповісти
Виправдання. Вночі по Києву вдарять
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23.08.2022 13:07 Відповісти
Не в полицию, а уничтожено террористическое бандформирование. А то иностранцы читают и правду думают что ето мы террористы и обстреливаем полицию, убиваем меров, взрываем мосты. Тем более рашисты называют нашу власть неонацистами и тд. А вы еще им подыгрываете
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23.08.2022 13:08 Відповісти
Поліція - і є окупаційні формування
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23.08.2022 22:39 Відповісти
Ну шо, зрадники, накаркали своїми воплями про "дамбілі бамбас".
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23.08.2022 13:15 Відповісти
Щось мені підказує чуйка, що бамбас бамбят бабмасята перед засіданням ООН, щоб показати, яка ж пакосна Україна. Що їм життя тієї кучки зрадників, головне показати їх трупи і взяти бали.
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23.08.2022 13:19 Відповісти
Це все - кацапські провокації! Негайно скликати разбез ООН на тему "кацапи знищують нарід Бімбаса".
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23.08.2022 13:28 Відповісти
Ой, летіли дикі гуси...

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23.08.2022 13:29 Відповісти
То не ми то данбасяне сами себе обстрілюють
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23.08.2022 14:10 Відповісти
Шо, апять дамбят бамбаз?
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23.08.2022 14:49 Відповісти
Далі буде ще цікавіше,даунбасята...
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23.08.2022 15:33 Відповісти
Русні робота, щоб оправдати завтрішні удари по Києву
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23.08.2022 15:52 Відповісти
8 лет туда ничего не прилетало, эти дебилы наверно думали , что теперь можно все и ответки не будет, наслаждайтесь теперь дауны
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23.08.2022 23:49 Відповісти
 
 