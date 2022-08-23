У Донецьку приліт у приміщення окупаційної поліції. ВIДЕО
Мешканці окупованого Донецька повідомляють про приліт у приміщення окупаційної поліції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна побачити дим над будинками у центрі міста, опублікований у соцмережах. Автор відео запевняє, що перепало саме "поліції".
"Прямо в полицию прилет. Офигеть!", - коментує запис чоловік за кадром.
Топ коментарі
+19 5 копійок
показати весь коментар23.08.2022 12:43 Відповісти Посилання
+14 Valter Valter
показати весь коментар23.08.2022 13:08 Відповісти Посилання
+8 Garry Grant
показати весь коментар23.08.2022 12:40 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DI GI
показати весь коментар23.08.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Boris Dupletov UA
показати весь коментар23.08.2022 12:48 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
cimbitep
показати весь коментар23.08.2022 13:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Дмитрий неважно #298807
показати весь коментар23.08.2022 13:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Garry Grant
показати весь коментар23.08.2022 12:40 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар23.08.2022 12:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Eugene Dneprovsky
показати весь коментар23.08.2022 13:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
5 копійок
показати весь коментар23.08.2022 12:43 Відповісти Мені подобається 19 Посилання
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар23.08.2022 12:44 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Калибан
показати весь коментар23.08.2022 12:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Leshek
показати весь коментар23.08.2022 12:55 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
A San
показати весь коментар23.08.2022 13:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valter Valter
показати весь коментар23.08.2022 13:08 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Сергей Арт
показати весь коментар23.08.2022 22:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Тунгусский метеорит
показати весь коментар23.08.2022 13:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Анатолий К #427424
показати весь коментар23.08.2022 13:19 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар23.08.2022 13:28 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
николай николаенко #464850
показати весь коментар23.08.2022 13:29 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Karl Ferdinand
показати весь коментар23.08.2022 14:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Michal Woronowsky
показати весь коментар23.08.2022 14:49 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар23.08.2022 15:33 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Bohdan Kedulich
показати весь коментар23.08.2022 15:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor Nikitin #336375
показати весь коментар23.08.2022 23:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль