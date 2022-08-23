Завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 181-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарю всех, кто защищает настоящие ценности. Я благодарю всех, кто помогает Украине. Я благодарю всех, кто с 24 февраля избрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей: за свободу, за независимость.

Уже совсем скоро мы будем отмечать наш главный национальный праздник – нашу независимость. Уже завтра. Мы запланировали много активностей – того, что подчеркнет, какой путь мы прошли. Прошли все вместе – украинцы в Украине, на всей нашей территории – на свободной и временно оккупированной, потому что наши люди повсюду сражаются. Украинцы за границей – все, кто помогал, все, кто распространял правду об Украине, все, кто призывал бороться за Украину.

Ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле. Все коллаборанты знают, что у них нет будущего. А мы все не просто верим – мы видим, что у нашего государства есть перспектива", – сказал Зеленский.

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