Завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 181-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Я благодарю всех, кто защищает настоящие ценности. Я благодарю всех, кто помогает Украине. Я благодарю всех, кто с 24 февраля избрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей: за свободу, за независимость.
Уже совсем скоро мы будем отмечать наш главный национальный праздник – нашу независимость. Уже завтра. Мы запланировали много активностей – того, что подчеркнет, какой путь мы прошли. Прошли все вместе – украинцы в Украине, на всей нашей территории – на свободной и временно оккупированной, потому что наши люди повсюду сражаются. Украинцы за границей – все, кто помогал, все, кто распространял правду об Украине, все, кто призывал бороться за Украину.
Ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле. Все коллаборанты знают, что у них нет будущего. А мы все не просто верим – мы видим, что у нашего государства есть перспектива", – сказал Зеленский.
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Я жінка лиха й пам'ятуща. Я дуже добре пам'ятаю, як 2015 р. нєкто Саша Боровік, "потомствєнний чекіст", якого в Одесу ледве мером не впхали, збирався привезти на виставку в тамтешній музей шедевр від якогось пітєрського (якщо не помиляюсь) мітца - український прапор, розмальований прутнями. Пам'ятаю, як Сірожу Лєщєнка (був такий депутат, що вдавав журналіста) несподівано сказило од "вишиванкового" муралу Ґвідо ван Гельтена коло Печерського мосту - саме через те, що там вишиванка, і Сірожа з щирою ненавистю написав, що він би там радше "х... нарисовал". Пам'ятаю, як на каналі "1+1" у березні 2014-го з'явився "сенсаційний" фільм, де на підставі кривого дячкового запису оголошувала Шевченка панським байстрюком дєвушка-ведуча з програми "Секс-місія"... Багато чого такого пам'ятаю - де явно видно було порив "опустити" щось наше національно-символічне "по-російському", по-блатному, по-тюремному - що називається, "символічно трахнути".
Трипалий порнофлешмоб - однозначно з цього ж ряду. Хтось готувався з нас "поржать", своїм традиційним способом. А не вийшло.
І вже не вийде., от у чім штука.
Слава ЗСУ.
ЗЕ, пора розібратись в секретах призначення
дебиловпролетариев.
тож якби закодовано-загооврено (головне щоб непороблено))))
Особенно "радуют" то ли зарубежные,то ли регистрированные за рубежом прокремляди,которым якобы виднее что у нас происходит.Хоть я Зеленского на выборах не поддерживал,но сейчас он делает что нужно,не оглядываясь на кремлядеботов и нытиков.А после войны посмотрим заслуживает ли Вова 2й президентский.Все в его руках.
Краще б він втік разом зі всією продажною зграєю.
Причем сделал бы все, чтобы приказ о ракетном ударе был издан и выполнен в течение получаса, чтобы агентура не успела никого предупредить.
Здоровья и удачи нам всем!
Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
Зе влада вся у роботі, Дристович не дасть збрехати.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!