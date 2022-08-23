Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 181 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім, хто захищає справжні цінності. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, хто з 24 лютого обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім: за свободу, за незалежність.

Уже зовсім скоро ми будемо відзначати наше головне національне свято – нашу незалежність. Уже завтра. Ми запланували багато активностей – того, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом – українці в Україні, на всій нашій території – на вільній і на тимчасово окупованій, бо наші люди всюди борються. Українці за кордоном – усі, хто допомагав, усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротися за Україну.

Жоден окупант не почувається в безпеці на нашій землі. Усі колаборанти знають, що в них немає майбутнього. А ми всі не просто віримо – ми бачимо, що в нашої держави є перспектива", - сказав Зеленський.

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Президент попередив співгромадян про можливість проведення Росією 24 серпня провокацій та ударів по території України.

"Дорогі українці! Завтра важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми повинні усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - заявив Зеленський.

За його словами, Збройні сили України, спецслужби та розвідка зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо.

"Ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору, але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги та на офіційні повідомлення. І пам'ятайте: ми повинні всі разом дійти до перемоги", – сказав глава держави.

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