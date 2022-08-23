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Новини Відео Війна
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Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 181 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім, хто захищає справжні цінності. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, хто з 24 лютого обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім: за свободу, за незалежність.

Уже зовсім скоро ми будемо відзначати наше головне національне свято – нашу незалежність. Уже завтра. Ми запланували багато активностей – того, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом – українці в Україні, на всій нашій території – на вільній і на тимчасово окупованій, бо наші люди всюди борються. Українці за кордоном – усі, хто допомагав, усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротися за Україну.

Жоден окупант не почувається в безпеці на нашій землі. Усі колаборанти знають, що в них немає майбутнього. А ми всі не просто віримо – ми бачимо, що в нашої держави є перспектива", - сказав Зеленський.

Також читайте: Після деокупації Крим разом з усією Україною стане частиною Євросоюзу, - Зеленський

Президент попередив співгромадян про можливість проведення Росією 24 серпня провокацій та ударів по території України.

"Дорогі українці! Завтра важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми повинні усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - заявив Зеленський.

За його словами, Збройні сили України, спецслужби та розвідка зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо.

"Ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору, але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги та на офіційні повідомлення. І пам'ятайте: ми повинні всі разом дійти до перемоги", – сказав глава держави.

Також читайте: Зеленський про загрозу масованих обстрілів України на День Незалежності: Будуть бити нас - отримають потужну відповідь

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+23
Не бзди. Відіб'ємось асфальтом.
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23.08.2022 20:59
+20
Бренд "Боневтік"
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23.08.2022 21:06
+19
чого раптом "завтра"? з позавчора вже...

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU15phCo9OtC-OsU7hcCNrNTQYK0KTkdycxqFQCMatn5HUu8pq4XPqGkWt_kYUIWpzqO85Z6wgtDCccjDz4AgvDtKlr6WIzK73rjS_PgsGhnorBHnNRe_s00Qy0HqMP6mDjjT9K6BbH5jdXxEhuTKOf2t3mppNA4l-5-fFQ_uZ_h0QLCPJRMsRY7QFGNO9114U&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Я жінка лиха й пам'ятуща. Я дуже добре пам'ятаю, як 2015 р. нєкто Саша Боровік, "потомствєнний чекіст", якого в Одесу ледве мером не впхали, збирався привезти на виставку в тамтешній музей шедевр від якогось пітєрського (якщо не помиляюсь) мітца - український прапор, розмальований прутнями. Пам'ятаю, як Сірожу Лєщєнка (був такий депутат, що вдавав журналіста) несподівано сказило од "вишиванкового" муралу Ґвідо ван Гельтена коло Печерського мосту - саме через те, що там вишиванка, і Сірожа з щирою ненавистю написав, що він би там радше "х... нарисовал". Пам'ятаю, як на каналі "1+1" у березні 2014-го з'явився "сенсаційний" фільм, де на підставі кривого дячкового запису оголошувала Шевченка панським байстрюком дєвушка-ведуча з програми "Секс-місія"... Багато чого такого пам'ятаю - де явно видно було порив "опустити" щось наше національно-символічне "по-російському", по-блатному, по-тюремному - що називається, "символічно трахнути".

Трипалий порнофлешмоб - однозначно з цього ж ряду. Хтось готувався з нас "поржать", своїм традиційним способом. А не вийшло.

І вже не вийде., от у чім штука.

Слава ЗСУ.
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23.08.2022 21:24
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валодька знову в косоворотці?
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23.08.2022 20:58 Відповісти
На косоворотці дитячих кубіків не вистачає.
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23.08.2022 21:04 Відповісти
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23.08.2022 21:04 Відповісти
Вишиванка для нього не кошерно.
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23.08.2022 21:26 Відповісти
То знімав, а тепер вже буде ставити міні перед нашими. Оманський виродок
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23.08.2022 22:18 Відповісти
Короче анєхдот: трахаются два орка срочніка, оди одному і говорить: дарагой взавтра Укропи гатовятся наступать. да нє может бить ! ти 3.14 здіш! канєчно 3.14 здю, мнє просто нравітся как у тєбя очко сжимаєтся!
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23.08.2022 20:58 Відповісти
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23.08.2022 22:20 Відповісти
так і було
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23.08.2022 22:26 Відповісти
Не бзди. Відіб'ємось асфальтом.
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23.08.2022 20:59 Відповісти
чого раптом "завтра"? з позавчора вже...

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU15phCo9OtC-OsU7hcCNrNTQYK0KTkdycxqFQCMatn5HUu8pq4XPqGkWt_kYUIWpzqO85Z6wgtDCccjDz4AgvDtKlr6WIzK73rjS_PgsGhnorBHnNRe_s00Qy0HqMP6mDjjT9K6BbH5jdXxEhuTKOf2t3mppNA4l-5-fFQ_uZ_h0QLCPJRMsRY7QFGNO9114U&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Я жінка лиха й пам'ятуща. Я дуже добре пам'ятаю, як 2015 р. нєкто Саша Боровік, "потомствєнний чекіст", якого в Одесу ледве мером не впхали, збирався привезти на виставку в тамтешній музей шедевр від якогось пітєрського (якщо не помиляюсь) мітца - український прапор, розмальований прутнями. Пам'ятаю, як Сірожу Лєщєнка (був такий депутат, що вдавав журналіста) несподівано сказило од "вишиванкового" муралу Ґвідо ван Гельтена коло Печерського мосту - саме через те, що там вишиванка, і Сірожа з щирою ненавистю написав, що він би там радше "х... нарисовал". Пам'ятаю, як на каналі "1+1" у березні 2014-го з'явився "сенсаційний" фільм, де на підставі кривого дячкового запису оголошувала Шевченка панським байстрюком дєвушка-ведуча з програми "Секс-місія"... Багато чого такого пам'ятаю - де явно видно було порив "опустити" щось наше національно-символічне "по-російському", по-блатному, по-тюремному - що називається, "символічно трахнути".

Трипалий порнофлешмоб - однозначно з цього ж ряду. Хтось готувався з нас "поржать", своїм традиційним способом. А не вийшло.

І вже не вийде., от у чім штука.

Слава ЗСУ.
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23.08.2022 21:24 Відповісти
Браво Оксана---стальной человек. и опять не слышим. не видим, не пускают. И Лина Костенко пророк наших дней не видна. очередные скороспелые лают. гавкают, мельтешат и прочая. Почитайте Лину---там тяжко читать, не лезет, режет сильно! бросить хочется---настолько прожигает. Сплошной флешмоб и сэлфи своей срачки или тату. А ведь момент истинны на подходе.
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23.08.2022 21:48 Відповісти
А якого фера Найем і Лещенко займають високи керівні посади в Україні ?

ЗЕ, пора розібратись в секретах призначення
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23.08.2022 21:56 Відповісти
Йой, а як же паніка?
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23.08.2022 21:00 Відповісти
Кацапи і так кожен день обстрілюють як мінімум 20% України яка знаходиться біля фронту
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23.08.2022 21:02 Відповісти
Рубашка дорогая. Хаки, стиль милитари и в тоже время национальные мотивы. Удачный дизайн.
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23.08.2022 21:02 Відповісти
Бренд "Боневтік"
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23.08.2022 21:06 Відповісти
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23.08.2022 21:34 Відповісти
Бренд "Броневик". Вокруг 73% дебилов пролетариев.
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23.08.2022 22:48 Відповісти
и где там национальные мотивы? там какой то дебильный майнкрафт
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23.08.2022 23:06 Відповісти
Ну дякую, що хоч попередив..
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23.08.2022 21:05 Відповісти
Так що, не протримаємось і трьох днів?
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24.08.2022 00:43 Відповісти
Ого, невже він сказав Слава Україні? Це в лісі щось здохло, чи він завжди говорить? Бо я його не дивлюся та не слухаю..
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23.08.2022 21:07 Відповісти
"Публіка трєбуєт"©
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23.08.2022 21:13 Відповісти
Він не говорить, він читає.
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23.08.2022 21:32 Відповісти
Врємя такоє...
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23.08.2022 21:42 Відповісти
Нужно нанести удар первыми чтобы рашисты неделю тушили и зализывали раны
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23.08.2022 21:08 Відповісти
Пропонуєш атакувати їх орестовичем з рогачки? Було б файно)
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23.08.2022 21:13 Відповісти
В интервью Вашингтон Пост Зе казав до колен місяц економив 7 ярдив доляров..де вони?на каски та їжу витратив..а з березня хлопцям не виплатили навіть ставку...без бойових..де гроші...Zе?
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23.08.2022 21:14 Відповісти
Що в нього за мультики на грудях замість коду вишиванки? Вже западло українську вишиванку одягти?
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23.08.2022 21:20 Відповісти
тю на Вас... хіба танчика на пузі не помітили???
тож якби закодовано-загооврено (головне щоб непороблено))))
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23.08.2022 21:26 Відповісти
Не почитатель зеленского,думаю и знаю одно чтобы завтра не произошло мы должны Украинцы быть едины в этот тяжелый день,наш народ я уверен все выдержит и перенесет,после войны будим разбираться что к чему и кто виноват,так как старый поехавший крышей маразматик хочет с идеей фикс не будит,зубы обламает об Украину,Украина поставит все на место справедливость будит на нашей стороне и знаю одно коцапье умоется слезами вымаливая у Нас прощения ,прошу в дальнейшем как бы там не сталось учите своих детей и внуков что коцапье подлая и лживая нация ,нация убийц которая принесла горе и смерть на территорию нашей Украины в каждую семью.
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23.08.2022 21:26 Відповісти
Дай новий наказ відвести війська на відстань, куди не добивають ракети, як ти це робив з 2019 року і заборони нашим стріляти. Ти ж не лох?
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23.08.2022 21:26 Відповісти
Сколько же идиотов повылазило в комментах...Впрочем,чего я,не первый год живу,чтобы удивляться этому.
Особенно "радуют" то ли зарубежные,то ли регистрированные за рубежом прокремляди,которым якобы виднее что у нас происходит.Хоть я Зеленского на выборах не поддерживал,но сейчас он делает что нужно,не оглядываясь на кремлядеботов и нытиков.А после войны посмотрим заслуживает ли Вова 2й президентский.Все в его руках.
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23.08.2022 21:29 Відповісти
фуй ФСБшний у нього в руках і в губах заодно шоб голова не хиталась!!
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23.08.2022 21:38 Відповісти
Він на прокремлівського д'єрмака оглядується!
Краще б він втік разом зі всією продажною зграєю.
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23.08.2022 21:47 Відповісти
Тільки не треба про 2-й термін... Нам ******** не треба...
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23.08.2022 21:50 Відповісти
А до цього все було добре. Дбл, блд.
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23.08.2022 21:34 Відповісти
Треба зачинити сховища, і не готуватись!!! Як то було до 24 лютого, бо захоплять за три дні!
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23.08.2022 21:41 Відповісти
Очень надеюсь, что ничего не будет но завтра, ни когда либо ещё, но был бы я первым отморозком на Земле, я бы ударил тогда, когда не ждут, а не когда все приготовились и ожидают.
Причем сделал бы все, чтобы приказ о ракетном ударе был издан и выполнен в течение получаса, чтобы агентура не успела никого предупредить.

Здоровья и удачи нам всем!
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23.08.2022 21:47 Відповісти
оспади...какое ж тупое мелкое глупое и до блевоты надоевшее чмо, позволяющее шутить на самом сокровенном и святом.... как жеж задолбал этот глист...

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23.08.2022 22:07 Відповісти
В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
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23.08.2022 22:21 Відповісти
Аграхімія ще допоможе зняти санкції з Абрамовіча і путіна будуть вільні грощі на Заході.
Зе влада вся у роботі, Дристович не дасть збрехати.
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23.08.2022 22:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.08.2022 22:24 Відповісти
Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
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23.08.2022 22:44 Відповісти
 
 