Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 181 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дякую всім, хто захищає справжні цінності. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, хто з 24 лютого обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім: за свободу, за незалежність.
Уже зовсім скоро ми будемо відзначати наше головне національне свято – нашу незалежність. Уже завтра. Ми запланували багато активностей – того, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом – українці в Україні, на всій нашій території – на вільній і на тимчасово окупованій, бо наші люди всюди борються. Українці за кордоном – усі, хто допомагав, усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротися за Україну.
Жоден окупант не почувається в безпеці на нашій землі. Усі колаборанти знають, що в них немає майбутнього. А ми всі не просто віримо – ми бачимо, що в нашої держави є перспектива", - сказав Зеленський.
Президент попередив співгромадян про можливість проведення Росією 24 серпня провокацій та ударів по території України.
"Дорогі українці! Завтра важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми повинні усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - заявив Зеленський.
За його словами, Збройні сили України, спецслужби та розвідка зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо.
"Ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору, але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги та на офіційні повідомлення. І пам'ятайте: ми повинні всі разом дійти до перемоги", – сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU15phCo9OtC-OsU7hcCNrNTQYK0KTkdycxqFQCMatn5HUu8pq4XPqGkWt_kYUIWpzqO85Z6wgtDCccjDz4AgvDtKlr6WIzK73rjS_PgsGhnorBHnNRe_s00Qy0HqMP6mDjjT9K6BbH5jdXxEhuTKOf2t3mppNA4l-5-fFQ_uZ_h0QLCPJRMsRY7QFGNO9114U&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Я жінка лиха й пам'ятуща. Я дуже добре пам'ятаю, як 2015 р. нєкто Саша Боровік, "потомствєнний чекіст", якого в Одесу ледве мером не впхали, збирався привезти на виставку в тамтешній музей шедевр від якогось пітєрського (якщо не помиляюсь) мітца - український прапор, розмальований прутнями. Пам'ятаю, як Сірожу Лєщєнка (був такий депутат, що вдавав журналіста) несподівано сказило од "вишиванкового" муралу Ґвідо ван Гельтена коло Печерського мосту - саме через те, що там вишиванка, і Сірожа з щирою ненавистю написав, що він би там радше "х... нарисовал". Пам'ятаю, як на каналі "1+1" у березні 2014-го з'явився "сенсаційний" фільм, де на підставі кривого дячкового запису оголошувала Шевченка панським байстрюком дєвушка-ведуча з програми "Секс-місія"... Багато чого такого пам'ятаю - де явно видно було порив "опустити" щось наше національно-символічне "по-російському", по-блатному, по-тюремному - що називається, "символічно трахнути".
Трипалий порнофлешмоб - однозначно з цього ж ряду. Хтось готувався з нас "поржать", своїм традиційним способом. А не вийшло.
І вже не вийде., от у чім штука.
Слава ЗСУ.
ЗЕ, пора розібратись в секретах призначення
дебиловпролетариев.
тож якби закодовано-загооврено (головне щоб непороблено))))
Особенно "радуют" то ли зарубежные,то ли регистрированные за рубежом прокремляди,которым якобы виднее что у нас происходит.Хоть я Зеленского на выборах не поддерживал,но сейчас он делает что нужно,не оглядываясь на кремлядеботов и нытиков.А после войны посмотрим заслуживает ли Вова 2й президентский.Все в его руках.
Краще б він втік разом зі всією продажною зграєю.
Причем сделал бы все, чтобы приказ о ракетном ударе был издан и выполнен в течение получаса, чтобы агентура не успела никого предупредить.
Здоровья и удачи нам всем!
Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
Зе влада вся у роботі, Дристович не дасть збрехати.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!