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Новости Видео Война
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"После выстрела никто не произносит ни слова": кадры отработки украинского ПТУР по российским позициям. ВИДЕО

Эти кадры были сняты весной 2022 года. Чтобы не выдавать непосредственные позиции военных и их тактику, проект "Украинский свидетель" публикует их только сейчас, 4 месяца спустя.

На видео, опубликованном проектом "Украинский свидетель", 3-й штурмовой батальон 2-й роты ДУК "Правый Сектор", передает Цензор.НЕТ.

Локация – северо-восточный фронт, апрель 2022 года. В сюжете вы можете увидеть, как происходит подготовка перед выполнением боевой задачи: сначала командир проводит развод, затем подразделение празднует Пасху. После этого бойцы получают инструктаж и отправляются на позицию.

За рулем Игорь Симутин. Этого человека знает, вероятно, вся украинская армия. Он волонтер Красного Креста, который сначала вытаскивал людей из-под беркутовских пуль на Майдане, получил за это орден "За мужество" III степени. А потом стал парамедиком на фронте. Но прежде всего Игорь известен своими навыками автомеханика: проработав почти 20 лет в автомобильной сфере, он начал ремонтировать "Хаммеры" для украинской армии. Для повышения квалификации даже ездил в Соединенные Штаты. Говорят, что сквозь его руки прошли все пикапы, которые сейчас находятся на фронте.

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Подразделение занимает позицию и начинает отрабатывать по российской бронетехнике. Выполнив задачу, быстро покидает позицию. Такие кадры увидишь не каждый день. "Украинский свидетель" сознательно публикует их после длительной паузы, ведь на видео видны и позиции бойцов, и их тактика. В настоящее время они изменились.

После выполнения боевой задачи военные делятся радиоперехватом разговоров российских военных: "Внимательнее будь. *обаный пикап, на пикапе гоняет ПТУР". Смеются и даже делают на машине соответствующую надпись.

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) уничтожение (6904) Правый сектор (855)


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Правому сектору-черговий респект...
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23.08.2022 21:31 Ответить
"3 штурмовий батальйон 2-ї роти" - это как?
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23.08.2022 21:40 Ответить
Щоб ворога заплутати)
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23.08.2022 22:20 Ответить
Журналист из Ок или Гш. Иначе никак
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23.08.2022 22:29 Ответить
"ето так!"
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24.08.2022 07:44 Ответить
"ето так!"
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24.08.2022 07:46 Ответить
дуже мудра думка - ти можеш позичити гроші і увійти у "систему".. але ти вже робиш свій вибір і ти вже на гачку..
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23.08.2022 22:48 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.08.2022 22:52 Ответить
 
 