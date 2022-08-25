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В День Независимости Украины россияне обстреляли 58 населенных пунктов, - Енин. ВИДЕО

На День Независимости вражеским обстрелам подверглись 58 населенных пунктов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Вчерашний праздник Независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно выше обстрелов, чем мы фиксируем обычно", - сказал Енин.

Он добавил, что 24 августа российская армия также нанесла ракетный удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине, в результате которого погибли более 20 человек, десятки были ранены.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых "минирований".

"Телефонные террористы "минировали" железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о минировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных людей составило почти 3800 человек", - отметил первый заместитель главы МВД.

Енин также сообщил, что 24 августа саперы продолжили очищать территорию от взрывоопасных предметов во всех деоккупированных направлениях. В частности, в Киевской области продвинулись еще на 32 гектара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 20 обстрелов за сутки: в Донецкой области российские оккупанты убили и ранили мирных жителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

День Независимости (1196) обстрел (27114) Енин Евгений (328)


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в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:41 Ответить
А що в Миргороді ?
Обстріляли санаторії, а там напевно знаходились військові. То як ?
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25.08.2022 10:41 Ответить
Ось про таких гнид говорив колись Петлюра. І тільки що написав Alex Alex , а воно тут як тут.
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25.08.2022 14:05 Ответить
Могли би оголошувати про свій прихід менш помпезно.
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25.08.2022 14:27 Ответить
що за "понад 20 загиблих осіб", мавпа ти совковая?
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25.08.2022 10:43 Ответить
ППО це добре але на 24 нам не подарували най головнішого це наступальної зброї, про який контр наступ може йти мова? Захід тільки поповнює зброю щоб фронт не прорвали і робити криваве виматування РФ
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25.08.2022 10:50 Ответить
 
 