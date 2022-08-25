В День Независимости Украины россияне обстреляли 58 населенных пунктов, - Енин. ВИДЕО

На День Независимости вражеским обстрелам подверглись 58 населенных пунктов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Вчерашний праздник Независимости россияне портили с маниакальной жестокостью. Во-первых, количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов – это значительно выше обстрелов, чем мы фиксируем обычно", - сказал Енин.

Он добавил, что 24 августа российская армия также нанесла ракетный удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине, в результате которого погибли более 20 человек, десятки были ранены.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых "минирований".

"Телефонные террористы "минировали" железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о минировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных людей составило почти 3800 человек", - отметил первый заместитель главы МВД.

Енин также сообщил, что 24 августа саперы продолжили очищать территорию от взрывоопасных предметов во всех деоккупированных направлениях. В частности, в Киевской области продвинулись еще на 32 гектара.

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