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У День Незалежності України росіяни обстріляли 58 населених пунктів, - Єнін. ВIДЕО

На День Незалежності ворожих обстрілів зазнали 58 населених пунктів України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Вчорашнє свято Незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай", - сказав Єнін.

Він додав, що 24 серпня російська армія також завдала ракетного удару по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло понад 20 людей, десятки були поранені.

Крім того, за його словами, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових "мінувань".

"Телефонні терористи "мінували" залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень, в яких ішлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей становила майже 3800 осіб", - зазначив перший заступник глави МВС.

Єнін також поінформував, що 24 серпня сапери продовжили очищувати територію від вибухонебезпечних предметів на всіх деокупованих напрямках. Зокрема, у Київській області просунулися ще на 32 гектари.

Читайте також: Повітряну тривогу на День Незалежності оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин. ІНФОГРАФІКА

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День Незалежності (701) обстріл (28435) Єнін Євген (348)


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в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:41 Відповісти
А що в Миргороді ?
Обстріляли санаторії, а там напевно знаходились військові. То як ?
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25.08.2022 10:41 Відповісти
Ось про таких гнид говорив колись Петлюра. І тільки що написав Alex Alex , а воно тут як тут.
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25.08.2022 14:05 Відповісти
Могли би оголошувати про свій прихід менш помпезно.
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25.08.2022 14:27 Відповісти
що за "понад 20 загиблих осіб", мавпа ти совковая?
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25.08.2022 10:43 Відповісти
ППО це добре але на 24 нам не подарували най головнішого це наступальної зброї, про який контр наступ може йти мова? Захід тільки поповнює зброю щоб фронт не прорвали і робити криваве виматування РФ
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25.08.2022 10:50 Відповісти
 
 