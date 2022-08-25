Повреждены 4 многоэтажки: последствия обстрела рашистами Славянска. ВИДЕО

Сегодня, 25 августа, российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий обстрела рашистами города опубликовал председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Четыре многоэтажки повредили российские оккупанты в Славянске. Обстрел города россияне совершили сегодня в 4 утра. К счастью, никто из обитателей обстрелянных домов существенно не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обстрела работают местные коммунальные службы: убирают и вывозят битые стекла, раздают людям пленку, чтобы хотя бы временно прикрыть разбитые окна.

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"Россия несет смерть и разрушение. Россияне пришли на нашу землю уничтожать. Они никогда не считались с количеством жертв, не будут делать этого и дальше. Сохраните свою жизнь - выезжайте в более безопасные области Украины. Оставаться на Донетчине крайне опасно", - добавил Кириленко.