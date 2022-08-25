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Пошкоджені 4 багатоповерхівки: наслідки обстрілу рашистами Слов’янська. ВIДЕО

Сьогодні, 25 серпня, російські окупанти завдали удару по Слов’янську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків обстрілу рашистами міста опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Чотири багатоповерхівки пошкодили російські окупанти у Слов'янську. Обстріл міста росіяни здійснили сьогодні о 4-й ранку. На щастя, ніхто із мешканців обстріляних будинків суттєво не постраждав",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці обстрілу працюють місцеві комунальні служби: прибирають і вивозять бите скло, роздають людям плівку, щоб хоча б тимчасово затулити розбиті вікна.

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"Росія несе смерть і руйнування. Росіяни прийшли на нашу землю нищити. Вони ніколи не рахувалися з кількістю жертв, не робитимуть цього й надалі. Збережіть своє життя - виїжджайте у більш безпечні області України. Залишатися на Донеччині вкрай небезпечно", - додав Кириленко.

обстріл (28449) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907) Слов’янськ (599)


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Господь поверне їм все це стократ!!!
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25.08.2022 20:09 Відповісти
Якщо б олігархічної інвазії славянских земель не було - не було б і 300 війн під супроводом Московії...
Ми самі були частиною цього геноцидного механізму...

Наша ж ВІЛЬНА держава могла просто прибрати "озеро" з Московії ще в 2005-10...

Але пам'ятайте причини Вагнергейту до перемоги.

Тому що вони ж и не дадуть нам стати ВІЛЬНИМИ від колоніальних зобов'язань перед олігархатом...
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25.08.2022 21:04 Відповісти
 
 