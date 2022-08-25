Пошкоджені 4 багатоповерхівки: наслідки обстрілу рашистами Слов’янська. ВIДЕО
Сьогодні, 25 серпня, російські окупанти завдали удару по Слов’янську Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків обстрілу рашистами міста опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Чотири багатоповерхівки пошкодили російські окупанти у Слов'янську. Обстріл міста росіяни здійснили сьогодні о 4-й ранку. На щастя, ніхто із мешканців обстріляних будинків суттєво не постраждав",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці обстрілу працюють місцеві комунальні служби: прибирають і вивозять бите скло, роздають людям плівку, щоб хоча б тимчасово затулити розбиті вікна.
"Росія несе смерть і руйнування. Росіяни прийшли на нашу землю нищити. Вони ніколи не рахувалися з кількістю жертв, не робитимуть цього й надалі. Збережіть своє життя - виїжджайте у більш безпечні області України. Залишатися на Донеччині вкрай небезпечно", - додав Кириленко.
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