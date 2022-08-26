Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 защищают Харьковщину от российских оккупантов. ВИДЕО
Гвардейцы-зенитчики обороняют передовые позиции на Севере Харьковщины, они мобильны и непредсказуемы: появляются там, где их никто не ждет, густо и точно нашпиговывают вражеские позиции и тайники 23-мм патронами, и так же мгновенно растворяются в степях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе зенитных расчетов рассказали в специальном видео, опубликованном на странице Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.
"Гвардейцы-зенитчики обороняют передовые позиции на Севере Харьковщины. Они мобильны и непредсказуемы, как махновские тачанки: появляются там, где их никто не ждет, густо и точно нашпиговывают вражеские позиции и тайники 23-мм патронами, и так же мгновенно растворяются в степях", - говорится в сообщении к видео.
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