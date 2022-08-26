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Новости Видео Война
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Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 защищают Харьковщину от российских оккупантов. ВИДЕО

Гвардейцы-зенитчики обороняют передовые позиции на Севере Харьковщины, они мобильны и непредсказуемы: появляются там, где их никто не ждет, густо и точно нашпиговывают вражеские позиции и тайники 23-мм патронами, и так же мгновенно растворяются в степях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о работе зенитных расчетов рассказали в специальном видео, опубликованном на странице Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

"Гвардейцы-зенитчики обороняют передовые позиции на Севере Харьковщины. Они мобильны и непредсказуемы, как махновские тачанки: появляются там, где их никто не ждет, густо и точно нашпиговывают вражеские позиции и тайники 23-мм патронами, и так же мгновенно растворяются в степях", - говорится в сообщении к видео.

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Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2116)


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Топ комментарии
+11
Удачи Вам ребята!!! Будьте живы!!!!
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26.08.2022 13:46
+6
старушки. Но против вертушек и БПЛА орков вполне эффективны
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26.08.2022 13:57
+5
Красавчики!!!👍👍👍💥💥💥
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26.08.2022 14:13
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Удачи Вам ребята!!! Будьте живы!!!!
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26.08.2022 13:46 Ответить
Железный купол отдыхает.......
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26.08.2022 13:54 Ответить
Молодці! Але ефективність 23мм "по позиціях" дуже сумнівна. Як вимушена міра - зрозуміло, як обгрунтоване рішення - ні!
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26.08.2022 13:56 Ответить
Читай уважно
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26.08.2022 14:01 Ответить
дякую за корисну пораду
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26.08.2022 14:07 Ответить
Ну чого піхоту по кошмарить саме те
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26.08.2022 14:14 Ответить
Ну то такое дело, днем ВСУ засекли пулеметную позицию казламордых, ночью приехали хлопцы со своей Зушкой, утром с позиции пулеметчика унесли два черных мешка. А так да, эффект не большой, пулеметов у кацапья еще много.
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27.08.2022 02:02 Ответить
старушки. Но против вертушек и БПЛА орков вполне эффективны
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26.08.2022 13:57 Ответить
И по пехоте норм из неё лупить.
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26.08.2022 14:27 Ответить
Красавчики!!!👍👍👍💥💥💥
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26.08.2022 14:13 Ответить
помню один товарищ известный блогер неистово доказывал, что немецкие Гепарды устаревшая хрень... а я ему как раз отписал, мол ну да, а вот Зушки в кузове грузовика - наиновейшие технологии )
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26.08.2022 14:14 Ответить
Гарного полювання на кацапів
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27.08.2022 00:22 Ответить
 
 