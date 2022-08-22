Нацгвардия потролила ФСБ после "раскрытия" убийства Дугиной. ФОТО
Национальная гвардия Украины опубликовала удостоверение о нахождении на военной службе в НГУ российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой, представительницы российского МИД Марии Захаровой и вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины в Facebook.
"Google все помнит! Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли!" - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.
Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины.
ФСБ назвала исполнительницей убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан). Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. Российские пропагандисты заявили, что Вовк якобы раньше проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали удостоверение.
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Диверсант полка Азов - Наталья Вовк ( Шабан ) , после успешно выполненного задания , спокойная и расслабленная , наслаждаясь лучами летнего солнышка , ехала домой ,, решив по пути проведать знакомых в Таллине . На двери её машины был нарисован тризуб, а из динамиков лилась песня «Ой, у лузі червона калина…» . И так - из Москвы , до самой эстонской границы. .
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Согласен с Юрий Борисовичем...на рабZee ДАУНов 99%...остальные хотят ими быть но стесняются..
-ви считаете себя гомо сапиенс?
-нет, я русский
Тоді про що ми говоримо?
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всьому світу!
Ну денацифицировалась одна нацистка, сами своих зачищают по каким-то своим потребностям...
Посмеялись и забыли.
Там, на Росии - такого нацистского хлама - каждый первый...