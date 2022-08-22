Нацгвардия потролила ФСБ после "раскрытия" убийства Дугиной. ФОТО

Национальная гвардия Украины опубликовала удостоверение о нахождении на военной службе в НГУ российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой, представительницы российского МИД Марии Захаровой и вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Google все помнит! Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли!" - говорится в сообщении.







Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины.

ФСБ назвала исполнительницей убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан). Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. Российские пропагандисты заявили, что Вовк якобы раньше проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали удостоверение.

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