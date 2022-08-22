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Нацгвардия потролила ФСБ после "раскрытия" убийства Дугиной. ФОТО

Национальная гвардия Украины опубликовала удостоверение о нахождении на военной службе в НГУ российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой, представительницы российского МИД Марии Захаровой и вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины в Facebook.

Нацгвардия потролила ФСБ после раскрытия убийства Дугиной 01

"Google все помнит! Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли!" - говорится в сообщении.

Нацгвардия потролила ФСБ после раскрытия убийства Дугиной 02
Нацгвардия потролила ФСБ после раскрытия убийства Дугиной 03
Нацгвардия потролила ФСБ после раскрытия убийства Дугиной 04

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины.

ФСБ назвала исполнительницей убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан). Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. Российские пропагандисты заявили, что Вовк якобы раньше проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали удостоверение.

Читайте также: Сумасшедший Дугин – слишком мелкая цель для Украины. Убийство его дочери – дело рук самих россиян, - журналист Романенко

Автор: 

Дугин Александр (46) ФСБ (1945) Национальная гвардия (2180)


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Топ комментарии
+41

Диверсант полка Азов - Наталья Вовк ( Шабан ) , после успешно выполненного задания , спокойная и расслабленная , наслаждаясь лучами летнего солнышка , ехала домой ,, решив по пути проведать знакомых в Таллине . На двери её машины был нарисован тризуб, а из динамиков лилась песня «Ой, у лузі червона калина…» . И так - из Москвы , до самой эстонской границы. .
* * *
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22.08.2022 23:21 Ответить
+29
Москалі дебіли, у нас у більшості структур вже давно пластикові посвідчення...
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22.08.2022 23:05 Ответить
+28
так шо небензя...не бензи!!!!
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22.08.2022 23:04 Ответить
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Oni wse budut na koncerte!
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22.08.2022 23:01 Ответить
так шо небензя...не бензи!!!!
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22.08.2022 23:04 Ответить
Москалі дебіли, у нас у більшості структур вже давно пластикові посвідчення...
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22.08.2022 23:05 Ответить
от не підказуйте )))))
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22.08.2022 23:07 Ответить
ага, і "Азов" у них в національній гвардії
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22.08.2022 23:08 Ответить
"У них " не в курсе, в Украине ОСН "Азов" подразделение НГУ.
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22.08.2022 23:15 Ответить
Как, что значит пластиковые? Житоны ввели?
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22.08.2022 23:25 Ответить
Ось так значить
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23.08.2022 00:12 Ответить
Неужели не понятно, что это стеб. Номер удостоверения одинаковый, личный тоже.
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22.08.2022 23:28 Ответить
особисті номери хоч змініть,тролі
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22.08.2022 23:08 Ответить
для тупорилої сорокасемихромосомної біомаси і так прокатить. Козлорилі свині не перебирають інформаційне лайно яке їм наливають з телевізору
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22.08.2022 23:09 Ответить
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22.08.2022 23:27 Ответить
Не впало у вічі, що номер посвідчення саме такий, який стоїть на сфабрикованій ФСБ-шниками шнягі?
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22.08.2022 23:42 Ответить
Кожній свині окремий номер? А ще, скажеш, окрему могилку? Переб'ються...
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23.08.2022 05:31 Ответить
Підробка - номера посвідчень однакові...
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22.08.2022 23:10 Ответить
просте додаткове розяснення для крепостных "ну так эти же все лахудры тоже ведь близнецы" вполне прокатит ))
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22.08.2022 23:16 Ответить
Номери і посвідчень, і особистих номерів.
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22.08.2022 23:22 Ответить
Та не може буть! І що б ми без тебе робили?
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23.08.2022 06:33 Ответить
Вина доказана, можно совбез созывать).
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22.08.2022 23:10 Ответить
Какіє мєрзкіє атвратітєльниє рожи...
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22.08.2022 23:13 Ответить
Зачот...)))
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22.08.2022 23:16 Ответить
Ruski kyrvu
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22.08.2022 23:19 Ответить

Диверсант полка Азов - Наталья Вовк ( Шабан ) , после успешно выполненного задания , спокойная и расслабленная , наслаждаясь лучами летнего солнышка , ехала домой ,, решив по пути проведать знакомых в Таллине . На двери её машины был нарисован тризуб, а из динамиков лилась песня «Ой, у лузі червона калина…» . И так - из Москвы , до самой эстонской границы. .
* * *
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22.08.2022 23:21 Ответить
...И так - из Москвы , до самой эстонской границы....Представляя на каждом посту ГАИ свой единственный документ - удостоверение подрывника батальона "Азов"
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23.08.2022 00:46 Ответить
на номерах з українською реєстрацією
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23.08.2022 12:28 Ответить
і ніде не вказано звання , навіть рядовими шлюхами не зараховано
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22.08.2022 23:24 Ответить
Справа трохи видно накладку. А так, клас.👍
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22.08.2022 23:28 Ответить
Юрий Швец был в Ютьюбе полчаса назад и рассказал практически то что утром тут нацарапал про эту дуру Платонову Дугину...если коротко...то любая ФСБ ГРУ и СВР рабZeи идиоты и стадо тупых дебилов ...с таким спектаклем в любом Суде можно от СкреПОНОСа стать ДАУНом...
Согласен с Юрий Борисовичем...на рабZee ДАУНов 99%...остальные хотят ими быть но стесняются..
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22.08.2022 23:28 Ответить
это еще Павлов в 32 году заметил насчет умственных способностей сограждан
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22.08.2022 23:56 Ответить
«Шикарный вид». (С)
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23.08.2022 00:00 Ответить
Тут сразу відно, что єто фєйк! Номера одінаковиє!!!
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23.08.2022 00:25 Ответить
Дадим вам еще одну попытку - подумайте ...
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23.08.2022 00:45 Ответить
Чувак, ты чёртов гений, и как ты заметил не понимаю даже ))))))
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23.08.2022 23:36 Ответить
Это не "удостоверения" трех сучек и одной бобрихи - это им пропуска бессрочные на концепт Кобздона выписали!
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23.08.2022 00:51 Ответить
Для чого СБУ розкриває своїх агентів
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23.08.2022 03:28 Ответить
Класика жанру, уривок з інтерв'ю...
-ви считаете себя гомо сапиенс?
-нет, я русский
Тоді про що ми говоримо?
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23.08.2022 05:40 Ответить
Якщо у нас запитати таке, наприклад, у прихильників потапа чи моргенштерна, результат буде подібним.
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23.08.2022 07:20 Ответить
та вони за звичкою це зробили. Уже котре десятиліття триндять, як вони виявляли диверсантів по скрепці в червоноармійській книжці. А Грозевдетально показував як вони для спецвідділу по вбивствам паспорти прикриття видавали за супутніми номерами і адресу там вказували аж сам Акваріум. А останнього кілера затримали в Німеччині зовсім без документів, однак встановили таки німці, привезли швагра з Харківа і той опізнав його, полковника. І тут вирішили зробити як завжди. У всіх країнах чоботарі тачають чоботи, а в Рашці лапті. А на фотці Манька Аблігація якось по людські виглядає, ну а Скарабєєва геть як лагерне КАПО. Ну а Маргоша ну просто наречена, їй богу.
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23.08.2022 06:05 Ответить
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всьому світу!
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23.08.2022 06:41 Ответить
..убита гбистами с болот мацковии,смешно даже слепому и лаптемозглым чтото доказывать.
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23.08.2022 06:50 Ответить
https://ibb.co/0VywGw0
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23.08.2022 08:22 Ответить
А шо случилось то?
Ну денацифицировалась одна нацистка, сами своих зачищают по каким-то своим потребностям...
Посмеялись и забыли.
Там, на Росии - такого нацистского хлама - каждый первый...
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23.08.2022 08:56 Ответить
Між іншим,це має бути не тролінг,а цілеспрямована дезінформаційна війна.Вкидати тонами фальшиву інфу і нехай кацапня сама розгрібає "сміття",відмивається і спростовує.А то поки що бачимо зворотнє-лаптєкопитні щось вкидають,а ми виправдовуємось.
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23.08.2022 09:47 Ответить
 
 