Нацгвардія потролила ФСБ після "розкриття" вбивства Дугіної. ФОТО

Національна гвардія України опублікувала посвідчення про перебування на військовій службі в НГУ російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ольги Скабеєвої, представниці російського МЗС Марії Захарової та ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Національної гвардії України в Facebook.

"Google все пам'ятає! Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", йдеться у дописі







Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України.

ФСБ назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою. Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її посвідчення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко