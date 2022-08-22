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Нацгвардія потролила ФСБ після "розкриття" вбивства Дугіної. ФОТО

Національна гвардія України опублікувала посвідчення про перебування на військовій службі в НГУ російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ольги Скабеєвої, представниці російського МЗС Марії Захарової та ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Національної гвардії України в Facebook.

Нацгвардія потролила ФСБ після розкриття вбивства Дугіної 01

"Google все пам'ятає! Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", йдеться у дописі

Нацгвардія потролила ФСБ після розкриття вбивства Дугіної 02
Нацгвардія потролила ФСБ після розкриття вбивства Дугіної 03
Нацгвардія потролила ФСБ після розкриття вбивства Дугіної 04

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. 

ФСБ назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою. Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її посвідчення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

Автор: 

Дугін Олександр (32) ФСБ (1461) Національна гвардія (1591)


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Топ коментарі
+41

Диверсант полка Азов - Наталья Вовк ( Шабан ) , после успешно выполненного задания , спокойная и расслабленная , наслаждаясь лучами летнего солнышка , ехала домой ,, решив по пути проведать знакомых в Таллине . На двери её машины был нарисован тризуб, а из динамиков лилась песня «Ой, у лузі червона калина…» . И так - из Москвы , до самой эстонской границы. .
* * *
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22.08.2022 23:21 Відповісти
+29
Москалі дебіли, у нас у більшості структур вже давно пластикові посвідчення...
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22.08.2022 23:05 Відповісти
+28
так шо небензя...не бензи!!!!
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22.08.2022 23:04 Відповісти
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Oni wse budut na koncerte!
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22.08.2022 23:01 Відповісти
так шо небензя...не бензи!!!!
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22.08.2022 23:04 Відповісти
Москалі дебіли, у нас у більшості структур вже давно пластикові посвідчення...
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22.08.2022 23:05 Відповісти
от не підказуйте )))))
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22.08.2022 23:07 Відповісти
ага, і "Азов" у них в національній гвардії
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22.08.2022 23:08 Відповісти
"У них " не в курсе, в Украине ОСН "Азов" подразделение НГУ.
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22.08.2022 23:15 Відповісти
Как, что значит пластиковые? Житоны ввели?
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22.08.2022 23:25 Відповісти
Ось так значить
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23.08.2022 00:12 Відповісти
Неужели не понятно, что это стеб. Номер удостоверения одинаковый, личный тоже.
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22.08.2022 23:28 Відповісти
особисті номери хоч змініть,тролі
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22.08.2022 23:08 Відповісти
для тупорилої сорокасемихромосомної біомаси і так прокатить. Козлорилі свині не перебирають інформаційне лайно яке їм наливають з телевізору
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22.08.2022 23:09 Відповісти
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22.08.2022 23:27 Відповісти
Не впало у вічі, що номер посвідчення саме такий, який стоїть на сфабрикованій ФСБ-шниками шнягі?
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22.08.2022 23:42 Відповісти
Кожній свині окремий номер? А ще, скажеш, окрему могилку? Переб'ються...
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23.08.2022 05:31 Відповісти
Підробка - номера посвідчень однакові...
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22.08.2022 23:10 Відповісти
просте додаткове розяснення для крепостных "ну так эти же все лахудры тоже ведь близнецы" вполне прокатит ))
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22.08.2022 23:16 Відповісти
Номери і посвідчень, і особистих номерів.
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22.08.2022 23:22 Відповісти
Та не може буть! І що б ми без тебе робили?
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23.08.2022 06:33 Відповісти
Вина доказана, можно совбез созывать).
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22.08.2022 23:10 Відповісти
Какіє мєрзкіє атвратітєльниє рожи...
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22.08.2022 23:13 Відповісти
Зачот...)))
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22.08.2022 23:16 Відповісти
Ruski kyrvu
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22.08.2022 23:19 Відповісти

Диверсант полка Азов - Наталья Вовк ( Шабан ) , после успешно выполненного задания , спокойная и расслабленная , наслаждаясь лучами летнего солнышка , ехала домой ,, решив по пути проведать знакомых в Таллине . На двери её машины был нарисован тризуб, а из динамиков лилась песня «Ой, у лузі червона калина…» . И так - из Москвы , до самой эстонской границы. .
* * *
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22.08.2022 23:21 Відповісти
...И так - из Москвы , до самой эстонской границы....Представляя на каждом посту ГАИ свой единственный документ - удостоверение подрывника батальона "Азов"
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23.08.2022 00:46 Відповісти
на номерах з українською реєстрацією
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23.08.2022 12:28 Відповісти
і ніде не вказано звання , навіть рядовими шлюхами не зараховано
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22.08.2022 23:24 Відповісти
Справа трохи видно накладку. А так, клас.👍
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22.08.2022 23:28 Відповісти
Юрий Швец был в Ютьюбе полчаса назад и рассказал практически то что утром тут нацарапал про эту дуру Платонову Дугину...если коротко...то любая ФСБ ГРУ и СВР рабZeи идиоты и стадо тупых дебилов ...с таким спектаклем в любом Суде можно от СкреПОНОСа стать ДАУНом...
Согласен с Юрий Борисовичем...на рабZee ДАУНов 99%...остальные хотят ими быть но стесняются..
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22.08.2022 23:28 Відповісти
это еще Павлов в 32 году заметил насчет умственных способностей сограждан
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22.08.2022 23:56 Відповісти
«Шикарный вид». (С)
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23.08.2022 00:00 Відповісти
Тут сразу відно, что єто фєйк! Номера одінаковиє!!!
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23.08.2022 00:25 Відповісти
Дадим вам еще одну попытку - подумайте ...
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23.08.2022 00:45 Відповісти
Чувак, ты чёртов гений, и как ты заметил не понимаю даже ))))))
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23.08.2022 23:36 Відповісти
Это не "удостоверения" трех сучек и одной бобрихи - это им пропуска бессрочные на концепт Кобздона выписали!
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23.08.2022 00:51 Відповісти
Для чого СБУ розкриває своїх агентів
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23.08.2022 03:28 Відповісти
Класика жанру, уривок з інтерв'ю...
-ви считаете себя гомо сапиенс?
-нет, я русский
Тоді про що ми говоримо?
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23.08.2022 05:40 Відповісти
Якщо у нас запитати таке, наприклад, у прихильників потапа чи моргенштерна, результат буде подібним.
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23.08.2022 07:20 Відповісти
та вони за звичкою це зробили. Уже котре десятиліття триндять, як вони виявляли диверсантів по скрепці в червоноармійській книжці. А Грозевдетально показував як вони для спецвідділу по вбивствам паспорти прикриття видавали за супутніми номерами і адресу там вказували аж сам Акваріум. А останнього кілера затримали в Німеччині зовсім без документів, однак встановили таки німці, привезли швагра з Харківа і той опізнав його, полковника. І тут вирішили зробити як завжди. У всіх країнах чоботарі тачають чоботи, а в Рашці лапті. А на фотці Манька Аблігація якось по людські виглядає, ну а Скарабєєва геть як лагерне КАПО. Ну а Маргоша ну просто наречена, їй богу.
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23.08.2022 06:05 Відповісти
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всьому світу!
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23.08.2022 06:41 Відповісти
..убита гбистами с болот мацковии,смешно даже слепому и лаптемозглым чтото доказывать.
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23.08.2022 06:50 Відповісти
https://ibb.co/0VywGw0
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23.08.2022 08:22 Відповісти
А шо случилось то?
Ну денацифицировалась одна нацистка, сами своих зачищают по каким-то своим потребностям...
Посмеялись и забыли.
Там, на Росии - такого нацистского хлама - каждый первый...
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23.08.2022 08:56 Відповісти
Між іншим,це має бути не тролінг,а цілеспрямована дезінформаційна війна.Вкидати тонами фальшиву інфу і нехай кацапня сама розгрібає "сміття",відмивається і спростовує.А то поки що бачимо зворотнє-лаптєкопитні щось вкидають,а ми виправдовуємось.
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23.08.2022 09:47 Відповісти
 
 