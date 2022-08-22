Нацгвардія потролила ФСБ після "розкриття" вбивства Дугіної. ФОТО
Національна гвардія України опублікувала посвідчення про перебування на військовій службі в НГУ російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ольги Скабеєвої, представниці російського МЗС Марії Захарової та ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Національної гвардії України в Facebook.
"Google все пам'ятає! Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!", йдеться у дописі
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України.
ФСБ назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною донькою. Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її посвідчення.
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Диверсант полка Азов - Наталья Вовк ( Шабан ) , после успешно выполненного задания , спокойная и расслабленная , наслаждаясь лучами летнего солнышка , ехала домой ,, решив по пути проведать знакомых в Таллине . На двери её машины был нарисован тризуб, а из динамиков лилась песня «Ой, у лузі червона калина…» . И так - из Москвы , до самой эстонской границы. .
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Согласен с Юрий Борисовичем...на рабZee ДАУНов 99%...остальные хотят ими быть но стесняются..
-ви считаете себя гомо сапиенс?
-нет, я русский
Тоді про що ми говоримо?
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всьому світу!
Ну денацифицировалась одна нацистка, сами своих зачищают по каким-то своим потребностям...
Посмеялись и забыли.
Там, на Росии - такого нацистского хлама - каждый первый...