ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України

ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства доньки одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Про це повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами, заявили у ФСБ. Виконавиця вбивства Дугіної - громадянка України Наталія Вовк, яка втекла після злочину в Естонії", - пише видання.

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

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