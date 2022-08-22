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ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України

дугіна

ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства доньки одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Про це повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами, заявили у ФСБ. Виконавиця вбивства Дугіної - громадянка України Наталія Вовк, яка втекла після злочину в Естонії", - пише видання.

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Читайте: Україна не причетна до загибелі Дугіної. Ми, на відміну від РФ, не терористична держава, - ОП

Автор: 

Дугін Олександр (32) росія (66431) ФСБ (1460)


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Топ коментарі
+39
Особенно ничуть не паливно в Москве пасти жертву на машине с номерами Украины, Казахстана и *днр*. Водитель наверное был в шароварах и держал в руке флаг Правого сектора
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22.08.2022 14:37 Відповісти
+33
Сказочники.
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22.08.2022 14:26 Відповісти
+29
Дебилы, ***…
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22.08.2022 14:26 Відповісти
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Не успела сдохнуть...а уже знают кто...Шерлок Холмс и Пинкернтон отдыхают...
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22.08.2022 15:03 Відповісти
Виноват режим Зеленского и его заокеанские хозяева!
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22.08.2022 15:04 Відповісти
У чому, Мариночко?
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22.08.2022 16:46 Відповісти
Когда застрелили Влада Листьева...Ельцин разогнал всю полицию Мацковии... оперативно и быстро...
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22.08.2022 15:05 Відповісти
НКВД нікуди не зникло,воно продовжує свою чорну справу не тільки в оркостані,але й на окупованих територіях.
Це машина по знищенню неугодних,інакомислячих,а іноді приносять в жертву своїх придворних лизоблюдів.
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22.08.2022 15:05 Відповісти
Уж очень всё напоминает взрывы домов в москве для разжигания ненависти к Чечне, а в этом случае к Украине. Надеются, что сейчас все побегут в армейку рф записываться.
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22.08.2022 15:07 Відповісти
Зовсім швах на Лаптістані з патріотичним мобконтингентом? Намагаються дугінців мобілізувати? Так це безнадійно, ті клюють тільки на великі купюри.
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22.08.2022 15:09 Відповісти
С 1991 года на Мацковии убито свыше тысячи журналистов от Камчатки до Кенигберга...Когда то Саша Сотник называл всех ...кого когда и где валили...Сейчас Саша находится кажись в Словакии...
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22.08.2022 15:10 Відповісти
Теперь мы эстонобандеровцы?
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22.08.2022 15:10 Відповісти
Так
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22.08.2022 15:58 Відповісти
громадянка України Наталія Вовк uzhe v detstve ljubila podrivnuju dejateljnostj - foto podzhog detskovo sadika(semeinij aljbom)

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22.08.2022 15:11 Відповісти
Понятия не имел до убийства, кто она такая. Посмотрев пару видео, выяснилось, что это абсолютно больная на голову *****, которую нужно не убивать, а принудительно лечить...
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22.08.2022 15:11 Відповісти
Касаба, только могила вылечит...
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22.08.2022 15:55 Відповісти
Три рази на день клізмою Есмарка. Пожиттєво.
...Тю! Та про що це я? Хай тепер у лихих парфумів рогаті голови болять: чим та як ту-во вар'ятку лікувати.
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23.08.2022 04:01 Відповісти
Дугин ещё то империалист, что ради идеи
Мог и дочь на закланье преподнести.
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22.08.2022 15:12 Відповісти
Дугин и кремль за..л,он давно уже не в фаворе.
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22.08.2022 15:16 Відповісти
Вовк. Що,опять?
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22.08.2022 15:15 Відповісти
Если ето правда, то порицание вам украинские специ, такую красавицу как можно было. а в москве говорят что её отец-подлець заказал, правдачоли? так и думал, во гандонища.
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22.08.2022 15:17 Відповісти
яка нафік "красавіца", потвора та й годі
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22.08.2022 15:23 Відповісти
Горячий горец, что же ты её раньше не пригрел, не увёл подальше от дурных дел? Себя порицай или беги, пока она тёплая, тонкий ценитель красоты. И прекращай думать, - это не та часть тела которой тебе суждено работать.
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22.08.2022 16:31 Відповісти
Палишся, кацапа. Нєфіг тута чьокать.
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23.08.2022 04:03 Відповісти
вони думають що це цяцьки-пецьки
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22.08.2022 15:17 Відповісти
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22.08.2022 15:17 Відповісти
Убийство этой рашистки это постанова ФСБ
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22.08.2022 15:17 Відповісти
Козломордые,вам самим не противно от своей болезни. А стыд то какой, в таком тылу, прямо как ваша ПВО в Крыму.
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22.08.2022 15:21 Відповісти
FSB kacapstana ejio i zavalyla.
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22.08.2022 15:22 Відповісти
фсб самі спланували вбивство,самі і розкрили його по гарячих слідах.
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22.08.2022 15:23 Відповісти
Так, більш важливо цю мочалку знищити, ніж якогось там суркова, гіркіна, бєзлєра, біглого овоча і решту біглих ригів-зрадників, захарку прілєпіна, погодіна (вбивцю Степана Чубенка), плотву і так далі і тому подібних (більш-менш відомих ворогів України аніж доця якогось дугіна)
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22.08.2022 15:23 Відповісти
Ага!!! А в 93 дома чеченцы взрывали!! Жгите дальше!!
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22.08.2022 15:28 Відповісти
в 99
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22.08.2022 15:42 Відповісти
Пусть ******** тогда объяснят почему путин до сих пор жив, при таких возможностях украинских спецслужб???
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22.08.2022 15:30 Відповісти
Тоесть украиские спецслужбы могут насрать в штаны путину, а убить его не могут, так чтоли?
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22.08.2022 15:32 Відповісти
Уточнено: Польськомовна українка канадського походження з паспортом США втікла через Литву і Латвію до Естонії, по дорозі вигукували, що Курили - це Японія.
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22.08.2022 15:32 Відповісти
И уехала к эстонским фашистам на мини-кучере...
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22.08.2022 15:33 Відповісти
Если и так то хто ******* что шмара подохла, ********* симоньян, *********, помета приготовиться, может в подворотне этим ******** кто нить перо в глаз засунет
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22.08.2022 15:36 Відповісти
Ось на фіга ця кацапська дебілка потрібна СБУ? Кацапі просто дурні
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22.08.2022 15:38 Відповісти
Наверняка эту смешную "версию" придумал сам это Дугин - он же писатель та философ
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22.08.2022 15:38 Відповісти
Мама і доця приїхали до москви на кремлівські зірки на шпилях подивитись...Легендарний комісар Мегре говорив так:"Бідних не вбивають".Перефразуючи його слова до нашої ситуації - другорядних непотребів у політиці не чіпають.
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22.08.2022 15:39 Відповісти
Да какое там расследование - ФСБ сама и завалила, а теперь следы заметает
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22.08.2022 15:52 Відповісти
фсб встановила, що Вовк приїхала до мацквы з номерами днр, по мацкве їздила з номерами казахстану, а виїзджала до Естоніі з українськіми номерами. Це як? Якщо за неї так уважно стежило суперьске фсб із самого в'їзду до рашистскої *********, то як вона могла міняти непомітно номери на авто? Це по-перше

І по-друге. А чому тоді Вовк не скоїла замах на путлера?
Читаючи про те, як фсб швидко розкрило це діло можна тільки одне сказати: фсб цими заявами насрало собі на голову і відверто зізнало свою нікчемність. Браво.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/22/7364308/
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22.08.2022 15:53 Відповісти
.Опаньки ,, а що за півдня сталося ? Зранку ж , в кацапських "тєлєгах" писали зовсім інше .

https://t.me/rusbrief BRIEF

BRIEF

Независимая: Следствие пока не распространяется о возможных заказчиках и мотивах преступления в деле Дугиной. Убийство может усилить недовольство российскими властями политических и общественных кругов, упрекающих их в недостаточной решительности.

Характер покушения на Дугину носит скорее харатер бандитской разборки, а не диверсионной операции,- эксперты-криминалисты.
https://t.me/rusbrief/53321

https://t.me/rusbrief/53321
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22.08.2022 15:55 Відповісти
быстрые, Коломбы бл....
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22.08.2022 15:59 Відповісти
ну и пошла она на х....й. вслед за кораблем
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22.08.2022 16:07 Відповісти
два дивано бункерні ослойоби Корчинський та Арестович в траурі вбили доньку їх наставника та спільника Дугіна
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22.08.2022 16:18 Відповісти
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22.08.2022 16:19 Відповісти
Так почекайте!!! Пан Пономарьов заявив,що цю диверсію вчинили російські сили супротиву карлику і його посібникам.
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22.08.2022 16:22 Відповісти
А чого "Вовк", а не "Бандеренко", чи навіть "Русофобенко"?
Проблеми з фантазією?
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22.08.2022 16:25 Відповісти
Так то ж клепку мати треба. У зайвохромосомних з тим біда: моск вони висрали ще за котрогось із царів.
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23.08.2022 04:06 Відповісти
немає чому дивуватись
все по комуно-кацапсько-більшовицькій копірці
кацапи самі овечку знищили і самі призначили ліквідаторів
але все рівно на одну мерзенну істоту менше
кацапи не скидайте темп там ще дугін соловьйов сімонян скабєєва попов да і ківу можете "перевести" в сакральні жертви українських спецслужб
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22.08.2022 16:27 Відповісти
професіонали з фсб таки знайшли секретний план ліквідації отієї 30-річної тітки-пропагандонки в примосков'ї.
тільки по секрету для вас!

(фб)
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22.08.2022 16:30 Відповісти
файно що "виконавиця" встигла втекти
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22.08.2022 16:31 Відповісти
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22.08.2022 16:31 Відповісти
Фсб рф:
-"Навальный отравился самогоном",
-"это был сахар-песок в мешках, а не взрывчатка в подвале российского дома",
-"Мы поймали более 400 шпионов в текущем году" (при этом КГБ СССР ловил не более 2-3 в год в удачном случае).

Они несут столько ахинеи, что ракрытие убийства ими скорее похоже на их же спецоперацию.
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22.08.2022 16:32 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вечером 20 августа погибла Дарья Дугина дочь идеолога "русского фашизма" Александра Дугина. Мы располагаем информацией, с подробностями о гибели Дарьи, подлинность которой не вызывает у нас никаких сомнений. Более того, уверены, что у многих из тех, кто знает лично Александра Дугина наш материал только подтвердит предположения.

Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.

Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
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22.08.2022 16:46 Відповісти
Таки, что то в этом есть... Взрыв с горением авто. Действительно большой вопрос чей там труп найдут.
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22.08.2022 17:31 Відповісти
Убийство Дугиной = взрыву домов. ФСБ убивает своих. Девченку жаль, хотя найдет только обгорелый труп, так что как знать...
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22.08.2022 16:49 Відповісти
*****! Зкріпно засмерділо щямі, лаптямі та боярою.
Самонаїбнись, одічалойе, бо ніц чим тут-во дихтіти.
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23.08.2022 04:13 Відповісти
як каже один поц - спецоперация ідет по заранее намеченому плану
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22.08.2022 17:08 Відповісти
А шо. У нас довгі руки. Достануть до кожної свинособаки.
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22.08.2022 17:08 Відповісти
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22.08.2022 17:12 Відповісти
Сотника уважаю, единственный кстати нормальный россиянин которого я знаю
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22.08.2022 19:38 Відповісти
Та и sосите большой и толстый )))
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22.08.2022 17:27 Відповісти
Ой! Какая неувязочка... Недавно писали, что на границе рашки и Эстонии километровые пробки на выезд из рашки. Наверно по визитке Яроша без очереди выехала.
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22.08.2022 17:33 Відповісти
Смерть маскалям.
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22.08.2022 17:56 Відповісти
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