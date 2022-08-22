ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України
ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства доньки одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
Про це повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"Злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами, заявили у ФСБ. Виконавиця вбивства Дугіної - громадянка України Наталія Вовк, яка втекла після злочину в Естонії", - пише видання.
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
Топ коментарі
+39 Valter Valter
показати весь коментар22.08.2022 14:37 Відповісти Посилання
+33 ladyar
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+29 jklpqrs
показати весь коментар22.08.2022 14:26 Відповісти Посилання
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Це машина по знищенню неугодних,інакомислячих,а іноді приносять в жертву своїх придворних лизоблюдів.
...Тю! Та про що це я? Хай тепер у лихих парфумів рогаті голови болять: чим та як ту-во вар'ятку лікувати.
Мог и дочь на закланье преподнести.
І по-друге. А чому тоді Вовк не скоїла замах на путлера?
Читаючи про те, як фсб швидко розкрило це діло можна тільки одне сказати: фсб цими заявами насрало собі на голову і відверто зізнало свою нікчемність. Браво.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/22/7364308/
https://t.me/rusbrief BRIEF
BRIEF
Независимая: Следствие пока не распространяется о возможных заказчиках и мотивах преступления в деле Дугиной. Убийство может усилить недовольство российскими властями политических и общественных кругов, упрекающих их в недостаточной решительности.
Характер покушения на Дугину носит скорее харатер бандитской разборки, а не диверсионной операции,- эксперты-криминалисты.
https://t.me/rusbrief/53321
https://t.me/rusbrief/53321
Проблеми з фантазією?
все по комуно-кацапсько-більшовицькій копірці
кацапи самі овечку знищили і самі призначили ліквідаторів
але все рівно на одну мерзенну істоту менше
кацапи не скидайте темп там ще дугін соловьйов сімонян скабєєва попов да і ківу можете "перевести" в сакральні жертви українських спецслужб
тільки по секрету для вас!
(фб)
-"Навальный отравился самогоном",
-"это был сахар-песок в мешках, а не взрывчатка в подвале российского дома",
-"Мы поймали более 400 шпионов в текущем году" (при этом КГБ СССР ловил не более 2-3 в год в удачном случае).
Они несут столько ахинеи, что ракрытие убийства ими скорее похоже на их же спецоперацию.
Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.
Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.
Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
Самонаїбнись, одічалойе, бо ніц чим тут-во дихтіти.