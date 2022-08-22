Україна не причетна до загибелі Дугіної. Ми, на відміну від РФ, не терористична держава, - ОП
Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня, пеедає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", – сказав він.
Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.
"Ми зараз бачимо, що різні політичні угруповання, в тому числі ультрарадикальні, до яких мав стосунок пан Дугін – це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорідити, така класично нацистська ідеологія. Так от, ці угруповання сьогодні починають битву… Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після того претендувати на якусь іншу владу в РФ", – сказав радник голови ОП.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.
Олександр Дугін – один із ідеологів "русского мира", він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.
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Як ціль для атаки України абсолютно безглуздо. Цією вибухівкою можна було б знести склад зброї чи нафтобазу.
(тільки тоді беріям, рюміним, абакумовим та іншим єнукідзе лапті зплели вже після смерті Самого - а тут зачищають заздалегідь)
Все, як у В. Войновича ("Москва 2042").
Прикро коли в це лайно українці мішають Україну з свого дивану. Мало нам тут їх нациків, які побіжать "мститись". Також такі звинувачення підривають підтримку на заході. Лайно в росії, то проблеми росіян.
А нарахунок помсти, то як путін відкинеться усіх цих його лизоблюдів зіллють рано чи пізно.
Нещодавно якраз прочитав книгу в тему, рекомендую усім, хто цікавиться тематикою роботи спецслужб:
http://loveread.ec/read_book.php?id=86234&p=1 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций
Ось так треба діяти і Україні - професійно, рішуче і з хуцпою ліквідувати кого треба без жодного суду та слідства.
Себя сам Дугин считал хвилософом с дыркой от бублика....
Подобных хвилософов на рабZee пруд пруди...один Лимонов с Жиринжопским чего стоят...
На концерт к Кабздону путлер отправлял на рабZeee дома взрывал пачками...а школа в Беслане...то особый подвиг хмыря мавзолейного...
Правда потом из путлер выкупил...
Что касается пропагандонов и других причастных преступников к развязыванию войны, то их отстрелизать нужно не только в паРашке, а везде, хоть на Марсе, в этом отношении политика Израиля к своим врагам является единственно верной и безупречно правильной!