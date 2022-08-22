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Новини
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Україна не причетна до загибелі Дугіної. Ми, на відміну від РФ, не терористична держава, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня, пеедає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. 

"Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", – сказав він.

Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

"Ми зараз бачимо, що різні політичні угруповання, в тому числі ультрарадикальні, до яких мав стосунок пан Дугін – це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорідити, така класично нацистська ідеологія. Так от, ці угруповання сьогодні починають битву… Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після того претендувати на якусь іншу владу в РФ", – сказав радник голови ОП.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів "русского мира", він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дугіна на пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами" та закликала до судилища над нашими воїнами. ВIДЕО

Автор: 

Дугін Олександр (32) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+26
Причём тут террористическая страна? Эта дохлая проститутка с порваной жопой вместе с папашей призывали убивать украинцев, и логично что б Украина действовала как израильский Моссад, находила такую ******** и устраняла, уверен что в будущем так и будет
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22.08.2022 02:09 Відповісти
+18
Поперед батька в пекло...
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22.08.2022 02:27 Відповісти
+16
Подоляка, а тебя кто-то спрашивал? Сиди на жопе ровно и молчи себе в тряпочку, комментатор хренов.
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22.08.2022 04:16 Відповісти
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Причём тут террористическая страна? Эта дохлая проститутка с порваной жопой вместе с папашей призывали убивать украинцев, и логично что б Украина действовала как израильский Моссад, находила такую ******** и устраняла, уверен что в будущем так и будет
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22.08.2022 02:09 Відповісти
І на що там впливав дугін? Ні на що. В Україні практично не світився і він і його секта. Скоріше хотіли грохнути/"попередити" що дугін недостатньо підтримував путіна і війну "м'ясом" своїх послідовників або щось інше.
Як ціль для атаки України абсолютно безглуздо. Цією вибухівкою можна було б знести склад зброї чи нафтобазу.
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22.08.2022 05:23 Відповісти
Все набагато простіше - ФСБ почало "зачистку" найбільш "одіозних" шовіністів перед тим як "перевзуться" приидушить "сонцесяйного призначить його "винним" у "автократії" "диктатурі" "волюнтарізмі" та інших "ізмах" Робиься це для того щоб залякать всіляких "гіркіних" та інших "ідеологічно божевільних" і вони не почали в Росії нове ГКЧП Потім оголосять когось "незасвіченого" "світочем демократії" і запропонують НАТО "перемир"я" - щоб не втратить владу взагалі
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22.08.2022 07:47 Відповісти
Ага )) і потім, як Хрущов у 1956 році, штовхнути https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85 приблизно такого воза - "не виноватые мы, путин попутал!"
(тільки тоді беріям, рюміним, абакумовим та іншим єнукідзе лапті зплели вже після смерті Самого - а тут зачищають заздалегідь)
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22.08.2022 08:45 Відповісти

Все, як у В. Войновича ("Москва 2042").
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22.08.2022 12:24 Відповісти
Самі перегризуть друг друга, як павуки в банці
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22.08.2022 02:12 Відповісти
пігулки не забудь прийняти і шапочку з фольги не знімай,а то ще 5G опромінить)))
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22.08.2022 03:53 Відповісти
апиридил ))
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22.08.2022 03:57 Відповісти
З мови зняли 👽👽👽
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22.08.2022 04:41 Відповісти
фольга для шапочки не нужна? Дёшево продам.
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22.08.2022 03:55 Відповісти
Час приймати Галоперидол.
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22.08.2022 07:34 Відповісти
Схоже, пацієнт тікає від прописаних йому заштриків, немов від рептилоїдів з Нібіру...

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22.08.2022 08:32 Відповісти
Беги за "паребрик", а то дрессированные гуси уже выпущены по твоему местоположению.
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22.08.2022 11:10 Відповісти
Поперед батька в пекло...
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22.08.2022 02:27 Відповісти
(у дуже буквальному значенні цих слів)
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22.08.2022 08:34 Відповісти
Кому оно в Украине надо было и вообще кто её знал
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22.08.2022 02:55 Відповісти
Люся Адрестович ії знав
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22.08.2022 06:35 Відповісти
не виноватые мы!!!!!!!!!!!!!!!!!прокукарекали. Ну, а смысл?!
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22.08.2022 02:40 Відповісти
от навіщо взагалі про це говорити панові подляку? ОПа черговий раз показує московитський контекст своєї політики. Ніякої гідності. Грязь москви
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22.08.2022 03:58 Відповісти
Подоляка, а тебя кто-то спрашивал? Сиди на жопе ровно и молчи себе в тряпочку, комментатор хренов.
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22.08.2022 04:16 Відповісти
не здивуюсь якщо сам Дугін і причетний до створення Національної Республіканської Армії яка взяла на себе відповідальність і так би мовити щоб зняти всі підозри і запам'ятати доньку молодою все одно нічого путнього з неї вже не вийшло б, а може навіть донька вирішила підсидіти батька, захотіла зайняти місце чорного мага при кремлі і він не витримав такого нахабства і спалив її нахєр
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22.08.2022 04:42 Відповісти
...і взагалі це вона сама себе могла
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22.08.2022 06:08 Відповісти
Це вже занадто 😠
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22.08.2022 06:38 Відповісти
Дугін казав що Буча то американська постановка, не занадто
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22.08.2022 11:18 Відповісти
А коли це *********, стала республікою? Тупі кацапській нарротиви.
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22.08.2022 10:01 Відповісти
Це треба було знати маршрути, час, графік, тільки наближені могли бути в курсі. Не помітив щоб той старий полоумний там на щось впливав щодо України років так з 2014
Прикро коли в це лайно українці мішають Україну з свого дивану. Мало нам тут їх нациків, які побіжать "мститись". Також такі звинувачення підривають підтримку на заході. Лайно в росії, то проблеми росіян.
А нарахунок помсти, то як путін відкинеться усіх цих його лизоблюдів зіллють рано чи пізно.
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22.08.2022 05:11 Відповісти
зеля, а почему об этом говорит не МИД Украины, а какая-то занюханая канцелярия по поставке скрепок и кнопок?
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22.08.2022 05:43 Відповісти
Подоляк так каже, ніби антикацапський тероризм - це щось погане...
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22.08.2022 06:26 Відповісти
Це взагалі не теракт, хто б його не виконав, а Подоляк - дебіл. Все одно ще доведеться ліквідовувати деяких рашистів позасудовими методами.
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22.08.2022 07:02 Відповісти
++++++++++++++

Нещодавно якраз прочитав книгу в тему, рекомендую усім, хто цікавиться тематикою роботи спецслужб:
http://loveread.ec/read_book.php?id=86234&p=1 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций

Ось так треба діяти і Україні - професійно, рішуче і з хуцпою ліквідувати кого треба без жодного суду та слідства.
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22.08.2022 08:15 Відповісти
Дякую.Цікава книга.
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22.08.2022 08:21 Відповісти
Чого без суду? Таємно винести вердікт, і віддати наказ.
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22.08.2022 10:03 Відповісти
Саме так. Маю на увазі - без суду/слідства в загальноприйнятому розумінні, коли роками тягнуть гуму і затівають безглузду юридичну мотанину. Діяти треба за прикладом Моссаду: визначили пріоритетні цілі для ліквідації, затвердили на рівні вищого керівництва - а далі вже розробка власне операції...
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23.08.2022 03:57 Відповісти
...значит - мы ?
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22.08.2022 06:42 Відповісти
Нi не ми . на себе відповідальність взяла якась російська група партизанів, яка пригрозила i Путіна вбити і всіх хто його підтримує.
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22.08.2022 07:41 Відповісти
Чесно кажучи, Дугін в Україні справді дуже маловідома для загалу фігура.... Сенсу світити там свої спец служби заради нього немає. А от за критику ***** його могло прилетіли....
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22.08.2022 06:58 Відповісти
Данилович з Медведчуком разбудували держава олiгархiчна .
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22.08.2022 08:05 Відповісти
Чомусь прочитав цей комент механічним голосом старого робота.

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22.08.2022 08:24 Відповісти
Чи молодого гугл перекладача?
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22.08.2022 09:59 Відповісти
Будьте поблажливим (чи поблажливою, даруйте, я не в курсі). Сарако, певно, десь пальці постирав до м'яса, гортаючи сторінки грубелезних словників у пошуках перекладу кількох малозрозумілих слів. Про відмінки той сарако ще нічого не чув (от же халепа!). А Ви так зразу ба-бах! - гуглоперекадач...
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22.08.2022 12:33 Відповісти
Навіщо взагалі це коментувати?
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22.08.2022 08:35 Відповісти
Виправдовуються.
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22.08.2022 08:38 Відповісти
більша частина моїх знайомих ніколи не чула про дугіна, а про його дочку так зовсім..., дугін і його хворі висловлювання майже нікому не відомі в Україні..., є той дугін, або його нема, ніхто навіть не помітить в нашій країні...., виходячи з цього, це 100 відсоткова операція руських спецслужб..., так що іншим таким "ідеологам руського міра" треба тримати себе в тонусі...
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22.08.2022 09:10 Відповісти
Дарья Платонова под фамилией Дугина типа была Ольгой ********** и Маргаритой Симоньян в одном флаконе...
Себя сам Дугин считал хвилософом с дыркой от бублика....
Подобных хвилософов на рабZee пруд пруди...один Лимонов с Жиринжопским чего стоят...
На концерт к Кабздону путлер отправлял на рабZeee дома взрывал пачками...а школа в Беслане...то особый подвиг хмыря мавзолейного...
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22.08.2022 09:13 Відповісти
К взрывам авто Павла Шеремета и полковника украинской разведки Шаповала причастен спецназ Путлера "Вымпел".похоже что тоже их работа...все три взрыва похожи один в один...
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22.08.2022 09:24 Відповісти
В 2004 году в Катаре был взорван автомобиль Залимхана Яндарбиева...тогда поймали по горячим следам кажись четверых крыс путлера...и посадили на довічне...
Правда потом из путлер выкупил...
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22.08.2022 09:38 Відповісти
А зачем оправдываться и перед кем?
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22.08.2022 11:06 Відповісти
А зря! Диверсионно-подрывная деятельность в тылу врага - это хрестоматия ведения войны!!!
Что касается пропагандонов и других причастных преступников к развязыванию войны, то их отстрелизать нужно не только в паРашке, а везде, хоть на Марсе, в этом отношении политика Израиля к своим врагам является единственно верной и безупречно правильной!
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22.08.2022 13:37 Відповісти
 
 