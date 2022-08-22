Україна не причетна до загибелі Дугіної. Ми, на відміну від РФ, не терористична держава, - ОП

Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня, пеедає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", – сказав він.

Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.

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"Ми зараз бачимо, що різні політичні угруповання, в тому числі ультрарадикальні, до яких мав стосунок пан Дугін – це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорідити, така класично нацистська ідеологія. Так от, ці угруповання сьогодні починають битву… Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після того претендувати на якусь іншу владу в РФ", – сказав радник голови ОП.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів "русского мира", він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

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