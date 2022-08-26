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Розрахунки зенітних установок ЗУ-23-2 боронять Харківщину від російських окупантів. ВIДЕО

Гвардійці-зенітники обороняють, що боронять передові позиції на Півночі Харківщини мобільні та непередбачувані: з’являються там, де їх ніхто не чекає, густо та точно нашпиговують ворожі позиції та схованки 23-мм набоями, і так само миттєво розчиняються у степах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу зенітних розрахунків розповіли у спеціальному відео, що опубліковане на сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

"Гвардійці-зенітники обороняють передові позиції на Півночі Харківщини. Вони мобільні та непередбачувані, ніби махновські тачанки: з’являються там, де їх ніхто не чекає, густо та точно нашпиговують ворожі позиції та схованки 23-мм набоями, і так само миттєво розчиняються у степах", - йдеться у дописі до відео.

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Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1527)


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Топ коментарі
+11
Удачи Вам ребята!!! Будьте живы!!!!
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26.08.2022 13:46
+6
старушки. Но против вертушек и БПЛА орков вполне эффективны
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26.08.2022 13:57
+5
Красавчики!!!👍👍👍💥💥💥
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26.08.2022 14:13
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Удачи Вам ребята!!! Будьте живы!!!!
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26.08.2022 13:46 Відповісти
Железный купол отдыхает.......
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26.08.2022 13:54 Відповісти
Молодці! Але ефективність 23мм "по позиціях" дуже сумнівна. Як вимушена міра - зрозуміло, як обгрунтоване рішення - ні!
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26.08.2022 13:56 Відповісти
Читай уважно
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26.08.2022 14:01 Відповісти
дякую за корисну пораду
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26.08.2022 14:07 Відповісти
Ну чого піхоту по кошмарить саме те
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26.08.2022 14:14 Відповісти
Ну то такое дело, днем ВСУ засекли пулеметную позицию казламордых, ночью приехали хлопцы со своей Зушкой, утром с позиции пулеметчика унесли два черных мешка. А так да, эффект не большой, пулеметов у кацапья еще много.
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27.08.2022 02:02 Відповісти
старушки. Но против вертушек и БПЛА орков вполне эффективны
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26.08.2022 13:57 Відповісти
И по пехоте норм из неё лупить.
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26.08.2022 14:27 Відповісти
Красавчики!!!👍👍👍💥💥💥
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26.08.2022 14:13 Відповісти
помню один товарищ известный блогер неистово доказывал, что немецкие Гепарды устаревшая хрень... а я ему как раз отписал, мол ну да, а вот Зушки в кузове грузовика - наиновейшие технологии )
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26.08.2022 14:14 Відповісти
Гарного полювання на кацапів
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27.08.2022 00:22 Відповісти
 
 