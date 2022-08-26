Розрахунки зенітних установок ЗУ-23-2 боронять Харківщину від російських окупантів. ВIДЕО

Гвардійці-зенітники обороняють, що боронять передові позиції на Півночі Харківщини мобільні та непередбачувані: з’являються там, де їх ніхто не чекає, густо та точно нашпиговують ворожі позиції та схованки 23-мм набоями, і так само миттєво розчиняються у степах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу зенітних розрахунків розповіли у спеціальному відео, що опубліковане на сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

"Гвардійці-зенітники обороняють передові позиції на Півночі Харківщини. Вони мобільні та непередбачувані, ніби махновські тачанки: з’являються там, де їх ніхто не чекає, густо та точно нашпиговують ворожі позиції та схованки 23-мм набоями, і так само миттєво розчиняються у степах", - йдеться у дописі до відео.

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