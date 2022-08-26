Болезнь русизма, - чеченские лидеры о россиянах и России. ВИДЕО
В сеть попали кадры, на которых лидеры чеченского народа высказываются о России и россиянах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик размещен на ресурсе Фронт Северного Кавказа.
Лидеры национально-освободительной борьбы чеченского народа единогласно считают россиян безбожными, никчемными, бесчеловечными рабами. Сама Россия является государством, которое не чтит ни чужих, ни своих людей. Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и Иса Мунаев объясняют, почему Россия должна прекратить свое существование.
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Психам протипоказано теж...
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і це не виліковно
Правее был писатель Михаил Булгаков 103 года назад..
Из этого говна Шариковых люди никогда не появятся....только быдло пьяное и тупое навсегда..кто бы не был у власти...
- Джордж Паттон
Нічого не змінилось!
Люди, які ще в ті далекі часи бачили справжню сутність росії - це великі, справжні Воїни, і мудрі люди!
Хай Аллах приме їх у своєму домі!
Іншалла!
Слава вільній Ічкерії!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
На жаль, замість Чорновола обрали Кравчука (хоча його теж треба шанувати за перший крок від москви). Але історія не визнає Якщо би... Тому продовжуємо виборювати нашу Незалежність! Воюємо, або допомагаємо нашій Армії, уважно слідкуємо за справами та словами можновладців, та головне - нічого не забуваємо, та мріємо про помсту!