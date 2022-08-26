Болезнь русизма, - чеченские лидеры о россиянах и России. ВИДЕО

В сеть попали кадры, на которых лидеры чеченского народа высказываются о России и россиянах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик размещен на ресурсе Фронт Северного Кавказа.

Лидеры национально-освободительной борьбы чеченского народа единогласно считают россиян безбожными, никчемными, бесчеловечными рабами. Сама Россия является государством, которое не чтит ни чужих, ни своих людей. Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и Иса Мунаев объясняют, почему Россия должна прекратить свое существование.

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