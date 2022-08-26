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16 030 27

Болезнь русизма, - чеченские лидеры о россиянах и России. ВИДЕО

В сеть попали кадры, на которых лидеры чеченского народа высказываются о России и россиянах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик размещен на ресурсе Фронт Северного Кавказа.

Лидеры национально-освободительной борьбы чеченского народа единогласно считают россиян безбожными, никчемными, бесчеловечными рабами. Сама Россия является государством, которое не чтит ни чужих, ни своих людей. Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и Иса Мунаев объясняют, почему Россия должна прекратить свое существование.

Смотрите также: "Джохар сказал: когда над Украиной взойдет украинское солнце, Россия исчезнет. Осуществления этого пророчества ждет весь Кавказ", - обращение жены Дудаева. ВИДЕО

Смотрите также: Герой Чеченской Республики Ичкерия Мадиев: Первую войну в РФ мы выиграли, но не довели до конца, и они вернулись. ВИДЕО

Автор: 

Дудаев Джохар (16) Чечня (637) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+28
Чеченці - сильний легендарний народ. Справжні чеченці, не кадирівські баранойоби. Джохар Дудаєв - просто легенда!
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26.08.2022 21:46
+26
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26.08.2022 21:49
+11
Ты полгода в коме был?
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26.08.2022 21:53
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Знищена колона російських військових
21+ https://www.youtube.com/watch?v=eVPQPyFM2fM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=17 https://www.youtube.com/watch?v=eVPQPyFM2fM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=17

Психам протипоказано теж...
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26.08.2022 21:45 Ответить
Ты полгода в коме был?
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26.08.2022 21:53 Ответить
Чеченці - сильний легендарний народ. Справжні чеченці, не кадирівські баранойоби. Джохар Дудаєв - просто легенда!
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26.08.2022 21:46 Ответить

https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?fbclid=IwAR2mAyzhkwpRLOG8sJZwdGRwFU1Fy_kY2OrkJlqMFSekz1-_-lURq3D5HsE
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26.08.2022 21:48 Ответить
як в воду дивились
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26.08.2022 21:49 Ответить
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26.08.2022 21:49 Ответить
Так це відео вже давно в інтернеті є.
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26.08.2022 21:52 Ответить
точніше синдром брудних смердючих кацапів
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26.08.2022 21:53 Ответить
кацапи хворіють уже дуже давно
і це не виліковно
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26.08.2022 21:59 Ответить
То не хвороба в них. Вони просто такі є. Вони кацапи
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26.08.2022 22:46 Ответить
Джохар Дудаев прав был ещё 30, лет назад..но..
Правее был писатель Михаил Булгаков 103 года назад..
Из этого говна Шариковых люди никогда не появятся....только быдло пьяное и тупое навсегда..кто бы не был у власти...
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26.08.2022 22:00 Ответить
Так, правий був рашист Міхаіл Булгаков. Гарно, зсередини знав душу своїх соплємєнніков.
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26.08.2022 23:48 Ответить
Михайло Булгаков був насамперед російським імперцем. Те, що написано в Собачому серці, ніяк не відносится до росіян. Це критика плебсу, що дірвався до влади.
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27.08.2022 00:16 Ответить
Чеченцы также пишут и писали, что США и Европа миллиардами долларов спонсировали Россию в тот самый момент, когда русня проводила геноцид чеченцев.
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26.08.2022 22:09 Ответить
Историю кацапской нации ,нужно переписывать и переписывать....
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26.08.2022 22:18 Ответить
"…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаём факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…"
- Джордж Паттон
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26.08.2022 22:42 Ответить
Пророки и Муджахиды. Честь им и хвала!
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26.08.2022 22:50 Ответить
Скільки років пройшло з того часу, як були відзняті ці кадри?
Нічого не змінилось!
Люди, які ще в ті далекі часи бачили справжню сутність росії - це великі, справжні Воїни, і мудрі люди!
Хай Аллах приме їх у своєму домі!
Іншалла!
Слава вільній Ічкерії!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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27.08.2022 00:11 Ответить
На жаль, в перші роки Незалежності, нашу країну не очолили такі патріоти, якими для Ічкерії були Джохар Дудаєв, Аслан Масхадов, Шаміль Басаєв, Ахмед Закаєв, та інші.
На жаль, замість Чорновола обрали Кравчука (хоча його теж треба шанувати за перший крок від москви). Але історія не визнає Якщо би... Тому продовжуємо виборювати нашу Незалежність! Воюємо, або допомагаємо нашій Армії, уважно слідкуємо за справами та словами можновладців, та головне - нічого не забуваємо, та мріємо про помсту!
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27.08.2022 00:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TJvsQNEzEaA Timur Mucuraev - Ветер
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27.08.2022 00:49 Ответить
ак это правда, роССии удалось обмануть мировое сообщество что дома в роССии взорвалии чеченцы и Америка признала чеченских воинов террористами как сегодня роССия хочет докозать всему миру что украинцы это Бондеровские фашисты и нацисты каторые угнитают русских. Украинцы вмести с Европой и США закрыли глаза и уши когда эта подлая роССия за две русско_Чеченской войны убила 30% Чеченского народа......А типерь весь мир узнал что роССия эта подлая коварная и лживая страна которая убивает мирное насиление Украины.
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27.08.2022 01:46 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев. Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
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27.08.2022 02:24 Ответить
Ш.Басаев *Ваша великорусская мечта-сидя по горло в дерьме,затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.*
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27.08.2022 02:25 Ответить
ЫМПЕРИЯ РАБОВ - это главное определения паРашки и жизнь свою рабы сами никогда организовать не смогут, поэтому ЫМПЕРИЯ должна быть уничтоженае, иначе никогда покоя от нее не будет никому!
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27.08.2022 06:16 Ответить
 
 