Хвороба русизму, - чеченські лідери про росіян та Росію. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри на яких лідери чеченського народу висловлюються про Росію та росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, ролик розміщено на ресурсі Фронт Північного Кавказу.
Лідери національно-визвольної боротьби чеченського народу одноголосно вважають росіян безбожними, нікчемними, нелюдськими рабами. Сама Росія є державою, яка не шанує ні чужих, ні своїх людей. Джохар Дудаєв, Аслан Масхадов, Шаміль Басаєв та Іса Мунаєв пояснюють, чому така Росія має припинити своє існування.
Топ коментарі
+28 Sc3nic
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і це не виліковно
Правее был писатель Михаил Булгаков 103 года назад..
Из этого говна Шариковых люди никогда не появятся....только быдло пьяное и тупое навсегда..кто бы не был у власти...
- Джордж Паттон
Нічого не змінилось!
Люди, які ще в ті далекі часи бачили справжню сутність росії - це великі, справжні Воїни, і мудрі люди!
Хай Аллах приме їх у своєму домі!
Іншалла!
Слава вільній Ічкерії!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
На жаль, замість Чорновола обрали Кравчука (хоча його теж треба шанувати за перший крок від москви). Але історія не визнає Якщо би... Тому продовжуємо виборювати нашу Незалежність! Воюємо, або допомагаємо нашій Армії, уважно слідкуємо за справами та словами можновладців, та головне - нічого не забуваємо, та мріємо про помсту!