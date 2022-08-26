Хвороба русизму, - чеченські лідери про росіян та Росію. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри на яких лідери чеченського народу висловлюються про Росію та росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, ролик розміщено на ресурсі Фронт Північного Кавказу.

Лідери національно-визвольної боротьби чеченського народу одноголосно вважають росіян безбожними, нікчемними, нелюдськими рабами. Сама Росія є державою, яка не шанує ні чужих, ні своїх людей. Джохар Дудаєв, Аслан Масхадов, Шаміль Басаєв та Іса Мунаєв пояснюють, чому така Росія має припинити своє існування.

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