Українці переможуть Російську імперію, і колонізовані народи звільняться, - вдова Дудаєва
Україна переможе путінську Росію, внаслідок чого на території останньої розпочнеться парад суверенітетів.
Таку думку в інтерв'ю Rzeczpospolita висловила Алла Дудаєва - вдова Джохара Дудаєва, першого лідера Чеченської Республіки Ічкерія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На запитання, що трапилося з російським суспільством, що воно здебільшого підтримує агресію диктатора Володимира Путіна, вона сказала, що "багаторічна політика Кремля привчила росіян до випивки", "олігархи пограбували цей питущий народ", а "війни розбестили суспільство".
"Багато хто з бідності підписує контракт [з армією], щоб заробити. А якщо вони помруть, їхні родини отримають високу компенсацію. Це порочне коло", - зазначила Дудаєва.
Вона висловила впевненість, що українці "переможуть Російську імперію": "Гірше було б, якби війна, що тліла вісім років, тривала нескінченно. Краще один раз битися і перемогти ворога серйозно, ніж щороку втрачати своїх найкращих синів".
Дудаєва, яка виїхала з Чечні 1999 року і після довгих переїздів осіла з сім'єю у Швеції, вважає, що така перемога "багато змінить у Росії".
"Коли влада Путіна впаде, колонізовані народи звільняться. На нас чекають великі та позитивні зміни. Як сказав Джохар, "Росія зникне, коли зійде українське сонце", - нагадала вона.
Джохар Дудаєв - чеченський військовий, державний та політичний діяч, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Убитий 1996 року внаслідок ракетного удару росіян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль