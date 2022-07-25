УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6000 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 760 6

Українці переможуть Російську імперію, і колонізовані народи звільняться, - вдова Дудаєва

дудаєва,алла

Україна переможе путінську Росію, внаслідок чого на території останньої розпочнеться парад суверенітетів.

Таку думку в інтерв'ю Rzeczpospolita висловила Алла Дудаєва - вдова Джохара Дудаєва, першого лідера Чеченської Республіки Ічкерія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На запитання, що трапилося з російським суспільством, що воно здебільшого підтримує агресію диктатора Володимира Путіна, вона сказала, що "багаторічна політика Кремля привчила росіян до випивки", "олігархи пограбували цей питущий народ", а "війни розбестили суспільство".

Читайте: Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході, - британська розвідка

"Багато хто з бідності підписує контракт [з армією], щоб заробити. А якщо вони помруть, їхні родини отримають високу компенсацію. Це порочне коло", - зазначила Дудаєва.

Вона висловила впевненість, що українці "переможуть Російську імперію": "Гірше було б, якби війна, що тліла вісім років, тривала нескінченно. Краще один раз битися і перемогти ворога серйозно, ніж щороку втрачати своїх найкращих синів".

Також читайте: Ядерну зброю Путін не використає, а хімічною може вдарити, - Ставрідіс

Дудаєва, яка виїхала з Чечні 1999 року і після довгих переїздів осіла з сім'єю у Швеції, вважає, що така перемога "багато змінить у Росії".

"Коли влада Путіна впаде, колонізовані народи звільняться. На нас чекають великі та позитивні зміни. Як сказав Джохар, "Росія зникне, коли зійде українське сонце", - нагадала вона.

Джохар Дудаєв - чеченський військовий, державний та політичний діяч, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Убитий 1996 року внаслідок ракетного удару росіян.

Також читайте: Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

Дудаєв Джохар (13) прогноз (1387) росія (65191) чеченці (112)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Художник Нугзар Метревели, Грузия.

показати весь коментар
25.07.2022 09:07 Відповісти
Щяс спаю...
показати весь коментар
25.07.2022 09:13 Відповісти
...самий папулярний атхадняк
показати весь коментар
25.07.2022 09:18 Відповісти
Так і буде!
показати весь коментар
25.07.2022 09:27 Відповісти
деколонізують.денацизують дерасизують дефашизують дерашизують і опустять і отпі....сять
показати весь коментар
25.07.2022 09:32 Відповісти
Чеченский батальон воюет, а где татарский, а где черкеский их в Турции и Ближнем востоке много милионов проживает, почему об єтом молчат
показати весь коментар
25.07.2022 10:26 Відповісти
 
 