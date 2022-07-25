Українці переможуть Російську імперію, і колонізовані народи звільняться, - вдова Дудаєва

Україна переможе путінську Росію, внаслідок чого на території останньої розпочнеться парад суверенітетів.

Таку думку в інтерв'ю Rzeczpospolita висловила Алла Дудаєва - вдова Джохара Дудаєва, першого лідера Чеченської Республіки Ічкерія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На запитання, що трапилося з російським суспільством, що воно здебільшого підтримує агресію диктатора Володимира Путіна, вона сказала, що "багаторічна політика Кремля привчила росіян до випивки", "олігархи пограбували цей питущий народ", а "війни розбестили суспільство".

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"Багато хто з бідності підписує контракт [з армією], щоб заробити. А якщо вони помруть, їхні родини отримають високу компенсацію. Це порочне коло", - зазначила Дудаєва.

Вона висловила впевненість, що українці "переможуть Російську імперію": "Гірше було б, якби війна, що тліла вісім років, тривала нескінченно. Краще один раз битися і перемогти ворога серйозно, ніж щороку втрачати своїх найкращих синів".

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Дудаєва, яка виїхала з Чечні 1999 року і після довгих переїздів осіла з сім'єю у Швеції, вважає, що така перемога "багато змінить у Росії".

"Коли влада Путіна впаде, колонізовані народи звільняться. На нас чекають великі та позитивні зміни. Як сказав Джохар, "Росія зникне, коли зійде українське сонце", - нагадала вона.

Джохар Дудаєв - чеченський військовий, державний та політичний діяч, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Убитий 1996 року внаслідок ракетного удару росіян.

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