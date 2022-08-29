Во временно оккупированном Мелитополе прогремели четыре взрыва, - мэр Федоров. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в понедельник, 29 августа, прогремели четыре взрыва. После этого над городом виден черный дым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Последние дни лета обещают быть наиболее жаркими для оккупантов всего южного направления Украины", - отмечает Федоров.

Смотрите: В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы и автоматные очереди, - мэр Федоров. ВИДЕО

Как он сообщает, 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага.