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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало чотири вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у понеділок, 29 серпня, пролунало чотири вибухи. Після цього над містом видно чорний дим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України", - зазначає Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві лунають вибухи, обстрілюють центр міста, - Кім

Як він повідомляє,  4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога.

Автор: 

вибух (4451) Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Лінза?
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29.08.2022 18:15 Відповісти
Зверек-хлопок полакомился рашистами
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29.08.2022 18:23 Відповісти
Майнкрафт.
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29.08.2022 18:26 Відповісти
Якось сьогодні з коментарями туго! Це одному з угрупуваньх (Зелеботів чи Порохоботів) не виплатили преміальних чи цензор банить всіх підряд без розбору?
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29.08.2022 20:05 Відповісти
 
 