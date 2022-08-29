У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало чотири вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у понеділок, 29 серпня, пролунало чотири вибухи. Після цього над містом видно чорний дим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України", - зазначає Федоров.

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Як він повідомляє, 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога.