У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало чотири вибухи, - мер Федоров. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у понеділок, 29 серпня, пролунало чотири вибухи. Після цього над містом видно чорний дим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України", - зазначає Федоров.
Як він повідомляє, 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Roman #533887
показати весь коментар29.08.2022 18:15 Відповісти Мені подобається 2
Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар29.08.2022 18:23 Відповісти Мені подобається 1
Maryna Solska #524922
показати весь коментар29.08.2022 18:26 Відповісти Мені подобається 1
Ap Kats
показати весь коментар29.08.2022 20:05 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль