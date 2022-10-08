Российская гаубица уничтожена 8 октября прямым попаданием высокоточного снаряда "Экскалибур" с корректировкой группы аэроразведки 129-й бригады ТРО в Херсонской области. ВИДЕО
Оперативная группировка войск (ОГВ) Кривой Рог и аэроразведка 129-й бригады теробороны уничтожили пушки войск РФ и ликвидировали трех российских оккупантов.
Об этом сообщил военнослужащий, депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.
"Совместная работа артиллерии ОГВ Кривой Рог и аэроразведки 129-й бригады ТРО. Уничтожение пушки с расчетом, 3-200", - подписал он видео.
Топ комментарии
+33 Серьога Харківський
показать весь комментарий08.10.2022 18:27
+16 Алекс Скела
показать весь комментарий08.10.2022 18:25
+14 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий08.10.2022 18:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём!
(А. Твардовский)
Одним кацапом меньше,а другий насрав в штани