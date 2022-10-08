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Российская гаубица уничтожена 8 октября прямым попаданием высокоточного снаряда "Экскалибур" с корректировкой группы аэроразведки 129-й бригады ТРО в Херсонской области. ВИДЕО

Оперативная группировка войск (ОГВ) Кривой Рог и аэроразведка 129-й бригады теробороны уничтожили пушки войск РФ и ликвидировали трех российских оккупантов.

Об этом сообщил военнослужащий, депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная работа артиллерии ОГВ Кривой Рог и аэроразведки 129-й бригады ТРО. Уничтожение пушки с расчетом, 3-200", - подписал он видео.

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Автор: 

армия РФ (19224) Кривой Рог (1403) ликвидация (3538) уничтожение (6923) тероборона (340)


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Топ комментарии
+33
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом меньше,а другий насрав в штани
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08.10.2022 18:27
+16
...И вражью пушку заодно с расчётом
Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём!

(А. Твардовский)
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08.10.2022 18:25
+14
ух как метко!
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08.10.2022 18:27
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...И вражью пушку заодно с расчётом
Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём!

(А. Твардовский)
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08.10.2022 18:25 Ответить
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом меньше,а другий насрав в штани
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08.10.2022 18:27 Ответить
ух как метко!
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08.10.2022 18:27 Ответить
четенько эскалибурчик зашел!
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08.10.2022 21:11 Ответить
ne rasskryta tema riuzzge artileristov, dročaščix na ikonu
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08.10.2022 23:44 Ответить
Гойда-гойда кацапська мати пройда
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08.10.2022 18:27 Ответить
Хвойда))
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08.10.2022 18:30 Ответить
Дивуюсь таким чіткім попаданням. Одним пострілом. Навряд чи це щось з наведенням, безпілотник трясе я гівно у ополонці, він тримати наведення не міг. Пля, чудова зброя. І люди відмінні.
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08.10.2022 18:47 Ответить
Те що БПЛА трясе не причина точно не вразити. Стрільба ведеться по координатах, а не по картинці. А для цього достатньо побачити точне місце розташування.
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08.10.2022 19:21 Ответить
Саме це я і мав на увазі. Це не наведення за лазером чи телевізійкою. Безпілотник у даному випадку - лише розвідка і підтвердження. Коригування не знадобилося.
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08.10.2022 19:39 Ответить
хвилююче якось... ненадивлюся
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08.10.2022 18:57 Ответить
Чё-то я не понимаю - пушка-то как стояла, так и стоит?
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09.10.2022 11:20 Ответить
 
 