Российская гаубица уничтожена 8 октября прямым попаданием высокоточного снаряда "Экскалибур" с корректировкой группы аэроразведки 129-й бригады ТРО в Херсонской области. ВИДЕО

Оперативная группировка войск (ОГВ) Кривой Рог и аэроразведка 129-й бригады теробороны уничтожили пушки войск РФ и ликвидировали трех российских оккупантов.

Об этом сообщил военнослужащий, депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная работа артиллерии ОГВ Кривой Рог и аэроразведки 129-й бригады ТРО. Уничтожение пушки с расчетом, 3-200", - подписал он видео.

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