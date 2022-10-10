В Минздраве напомнили основные правила первой помощи пострадавшим. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА
Украина 10 октября подверглась массированным ракетным обстрелам со стороны РФ. В результате этих российских ракетных ударов погибли по меньшей мере 9 человек, еще 36 получили ранения.
В этой связи в Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны сохранять спокойствие и быть готовыми к любой ситуации. Напоминаем основные правила медицинской помощи для гражданских", - пишут в пресс-службе Минздрава.
Прежде всего помните: оказывать медицинскую помощь следует только при условии, что это не угрожает вашей безопасности. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает. Если у вас есть возможность, переместите пострадавшего в более безопасное место.
Оцените состояние пострадавшего – проверьте, в сознании ли он, дышит ли. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления дыхания. Обратитесь к человеку с вопросом, чтобы определить, в сознании ли он.
При этом не нажимайте на части раненого тела для того, чтобы определить его состояние.
"Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек)", – отмечают в Минздраве.
Если пострадавший в сознании, то необходимость проверять пульс и дыхание сразу нет.
Обратитесь по номеру "103" для вызова бригады экстренной медицинской помощи.
Если необходимо, обратитесь в другие экстренные службы – в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Если у пострадавшего кровотечение, попробуйте остановить его, используя кровоостанавливающий жгут/турникет или тугую повязку.
Как пользоваться жгутом/турникетом:
- накладывайте кровоостанавливающий жгут/турникет на конечность максимально высоко. Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено;
- зафиксируйте время наложения жгута/турникета;
- при отсутствии средств для остановки кровотечения, жмите на рану.
- важно: не переставайте давить на рану до приезда медиков или наложения кровоостанавливающего жгута/турникета.
Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились признаки жизни, начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Для этого положите пострадавшего на спину и жмите посреди грудной клетки двумя руками, накрыв основание одной ладони другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять 5-6 см. Частота нажатия должна составлять 100-120 в минуту.
Если пострадавший без сознания, держите его в стабильном боковом положении до приезда бригады "скорой". В любом случае не оставляйте пострадавшего самого.
"Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно", - отмечают в Минздраве.
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Первую помощь оказывать научиться можно только на курсах подготовки с оттачиванием мышечной памяти. И затем уже иметь с собой накинутую сумочку с шейным фиксатором, гемостатиками и турникетами, а также лекарствами с инъектором. Только мышечная память, манекен-тренажер для реанимации, удары гимнастической палкой за тупняки и косяки от инструктора дадут вам возможность оказать первую помощь, которая не будет последней.
В частности, трогать людей стоит только при пожаре (огонь, дым) или угрозе обрушения на него конструкции или же конструкции с ним самим. Любой переворот в сторону не медработником, без опыта как зажатие артерии пальцами, которая может начать кровоточить именно из-за вас, просто смертельно опасен.