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Государственный предатель Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсонщины. ВИДЕО

Государственный предатель, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонщины, объявил о "бесплатном перемещении", а фактически вывозе людей с правого берега области на левый.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение предателя распространяют в соцсетях.

"Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Бериславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов", - сказал коллаборант.

Читайте также: Предатель Сальдо планирует массово вывезти из оккупированной Херсонской области в Крым и РФ более 10 000 украинских детей с родителями

Автор: 

оккупация (10143) Сальдо Владимир (69) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+18
Глядя на это чмо вспоминаются прекрасные времена средневековой инквизиции.Колесование,четвертование,сдирание с живого кожи,посадка на кол.Какие хорошие были времена.
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18.10.2022 21:10
+15
ну але те що сосальди зыбрались драпати пыд прикриттям мирняка це точно і війська теж будуть драпати під прикриттям мирняка щоб їх не прохімарсили....
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18.10.2022 21:23
+13
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18.10.2022 21:46
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Правила форума Совет форумчан
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки руZZкій біомасі!

всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
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18.10.2022 21:08 Ответить
тю...а як же ж херсонська обл.? в саставє рф...і без сальдо
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18.10.2022 21:08 Ответить
Глядя на это чмо вспоминаются прекрасные времена средневековой инквизиции.Колесование,четвертование,сдирание с живого кожи,посадка на кол.Какие хорошие были времена.
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18.10.2022 21:10 Ответить
А еще и постоянно "глубоко обеспокоен" вот чем - неужели трудно грохнуть, для профи, ну не знаю....достали шавки
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18.10.2022 21:13 Ответить
Этот сальдо ходит по краю вырытой могилы вот вот ******** а оно ещё что то хрюкает своим рылом.
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18.10.2022 21:11 Ответить
"прямо в рай!" (С)
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18.10.2022 21:15 Ответить
подрыв дамбы особо ничего не дает в военном плане..кроме того затопит и левый берег что не выгодно оркам....
... бомбежка Херсона ФАБами тоже ничего не дает да возможна ли она вообще - поскольку в пределах украинской ПВО......
... но зная кацапов они могут сделать и то и другое просто из желания насрать.....

кто что думает?
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18.10.2022 21:15 Ответить
ну але те що сосальди зыбрались драпати пыд прикриттям мирняка це точно і війська теж будуть драпати під прикриттям мирняка щоб їх не прохімарсили....
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18.10.2022 21:23 Ответить
Враховуючи те, що вони намагаються артою знищити кожен звільнений ЗСУ населений пункт, то очікувати можна всього. Навіть "малоймовірного" застосування тактичного ЯЗ.
Недопалок хоче зберегти свою владу за будь-яку ціну, бо влада для нього - це питання його життя або смерті. Адекватністю там і не пахне. Але, сподіваюсь, він просто засцить.

Ну а стосовно решти, то ботоксний пєдофіл буде радий своєму триеолору навіть в пустелі, якщо ця пустеля буде на території (або замість території) України. Бо без цих земель вся їхня вигадана та вкрадена історія, вялічіє і скрєпи - дірка від бублика.
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18.10.2022 21:27 Ответить
ЯЗ малоймовірне - нема змісту, бо відповідь НАТО буде бульш шкідливіша ніж застосування ЯЗ... хоча робим поправку на неадекватність орків...і місцевіть там для ЯЗ "хороша" на бериславському напрямку мало мирняка.....але смислу в ЯЗ там взагалі ніякого нема...

евакуація якщо буде то колони 50/50 військові/мирняк - тут проблема важко буде заставити мирняк так евакуйовуватись....надто багато їбанини з підготовкою і т. д. Хоча якщо така евакуація буде повільною то це можливо реалізувати....

можливо буде так мавп з лугандоній і чмобиків залишать на позиціях і помаленьку будут виводити спочатку "білу кістку" ФСБ, потім кадирівців, потім росгвардію, потім офіцерів, потім кадрових нижчих військових, затим обози з награбованим....і їх трішки будуть накривати ЗСУ хамерсами і т.д.

у всіх цих варіантах підрив дамби буде заважати самим же ж кацапам бо затоплюватись буде і лівий берег я так розумію... тобто може обійтися і без підриву....
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18.10.2022 21:41 Ответить
Тут ще инфа така попалась -підрив дамби не дуже має зміст так як якраз лівий берег добряче затоплюється а правий теж але частково....
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18.10.2022 21:46 Ответить
правий берег високий а лівий низький... так що ... фактично при підриві затопиться плацдарм орків на лівобережжі - це навіть вигідно українцям може бути хоча хз...
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18.10.2022 21:48 Ответить
А як же вода до Криму?.
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18.10.2022 22:39 Ответить
Подрыв дамбы - не будет воды в Крым, только из-за этого Путин требует удерживать правый берег, а когда дамба окажется на линии фронта возможно все.
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18.10.2022 22:52 Ответить
Хто цЕ

Саль Місоль Фамісі Ре До ля
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18.10.2022 21:16 Ответить
Этого предателя надо переместить в ад к кобзону или в петушиный угол.
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18.10.2022 21:17 Ответить
"Жест доброй волі", "Добровільне переміщення"... Які ще "синоніми" вони вигадають для слова "ВТЕЧА"?
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18.10.2022 21:19 Ответить
гадаю там готують для ЗСУ якусь западню-хімію...
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18.10.2022 21:20 Ответить
Давайте вірить в ЗСУ
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18.10.2022 21:38 Ответить
Тобто варіант "Люди не їдуть тому що у труні кацапію бачили" не розглядається?
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18.10.2022 21:27 Ответить
Любо.
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18.10.2022 21:27 Ответить
Ждем очередной жест доброй моли?
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18.10.2022 21:30 Ответить
Также свинья-суровикин прохрюкал что -то о ''трудностях'' на правом берегу, видимо дай Бог скоро ожидать хорших новостей из Херсонщины
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18.10.2022 21:37 Ответить
*****, неужели невозможно!!! грохнуть это говно сальдо и питарка стремоускина ? Захарченко охраняли как Эскобра - и то грохнули. Но тогда же был "шоколадный барыга", ага
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18.10.2022 21:42 Ответить
Доречно ліквідовувати впливових осіб, народних лідерів тощо.
Сосальдо - це просто маріонетка, яку призначили виконати брудну роботу.
У разі чого окупанти призначать іншого гауляйтера.
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18.10.2022 22:18 Ответить
И воззвал пророк Сальдо к небесам!
И расступились воды Днепра...
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18.10.2022 21:45 Ответить
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18.10.2022 21:46 Ответить
1 место ватному населению рабсии, которое во все это верит, не задумываясь...
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18.10.2022 22:29 Ответить
шо, опять призывают население отступать в составе колонн техники оккупантов?
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18.10.2022 21:49 Ответить
есть уже и видео о первых добровольцах желающих переплыть на левый берег.
https://www.youtube.com/watch?v=JvwhDqrqEvA
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18.10.2022 21:52 Ответить
******** в парашный рай ватные суки........................................................
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18.10.2022 21:58 Ответить
Хотят прикрыться гражданскими, ничего нового
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18.10.2022 22:09 Ответить
Ну понятно им гражданские нужны для прикрытия армии РФ при перемещении через мосты, чтобы ВСУ не бомбили вывод. Живой щит.
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18.10.2022 22:12 Ответить
1678. Жодних змін.
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18.10.2022 23:29 Ответить
А всього джва тижні тому хизувались під юпітерами в кремлі, а тепер - усе сливаем воду и демонтируем унитази
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18.10.2022 23:34 Ответить
Бажаю , щоб все лайно переместилось в рфію і там йще довго мучалось разом з рашистським населенням!!!!! Амінь!!! Слава Громадянам Украіни! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Героям Слава!!!
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19.10.2022 08:26 Ответить
ну с сосальдом понятно а почему молчит спермоусов
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19.10.2022 08:34 Ответить
в кацапів нічого не буває "бесплатно"
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19.10.2022 08:42 Ответить
Ссальдо зассал
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19.10.2022 09:03 Ответить
якщо поідуть всі прорашистські, то і дякувати Богу! Бо досі не ясно що робити з тими, хто живе тілом в Украіні, а мозком в рашистському телебаченні.
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19.10.2022 09:33 Ответить
Скотина...Може хто знищить?
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19.10.2022 10:20 Ответить
Вот это сальто!!!
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19.10.2022 13:08 Ответить
 
 