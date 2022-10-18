Государственный предатель Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсонщины. ВИДЕО

Государственный предатель, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонщины, объявил о "бесплатном перемещении", а фактически вывозе людей с правого берега области на левый.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение предателя распространяют в соцсетях.

"Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Бериславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов", - сказал коллаборант.

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