Катапультирование российского пилота и падение вражеского самолета СУ-25, сбитого украинскими воинами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент катапультирования российского пилота и падения вражеского самолета СУ-25, сбитого в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на экипировке пилота-оккупанта.

"Самолет, очевидно, был подбит на сверхнизкой высоте и, скорее всего, ракетой из ПЗРК. Самолет был поражен в момент выхода из атаки, ведь пилот спокойно осматривается на месте приземления, связывается с напарником, совершающим облет места падения сбитого самолета ", – написал в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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