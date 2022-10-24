Катапультирование российского пилота и падение вражеского самолета СУ-25, сбитого украинскими воинами. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент катапультирования российского пилота и падения вражеского самолета СУ-25, сбитого в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на экипировке пилота-оккупанта.
"Самолет, очевидно, был подбит на сверхнизкой высоте и, скорее всего, ракетой из ПЗРК. Самолет был поражен в момент выхода из атаки, ведь пилот спокойно осматривается на месте приземления, связывается с напарником, совершающим облет места падения сбитого самолета ", – написал в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+22 Alex F #542695
показать весь комментарий24.10.2022 10:55
+18 MausMike
показать весь комментарий24.10.2022 11:06
+17 neverlok lok
показать весь комментарий24.10.2022 10:59
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https://twitter.com/666_mancer/status/1584427521835401216
Геолокация 50.83373 37.03762
"какой густой клевер в этом году в Украине"
Я тоже сделал себе стоп-кадр и увидел звезду.