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Катапультирование российского пилота и падение вражеского самолета СУ-25, сбитого украинскими воинами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент катапультирования российского пилота и падения вражеского самолета СУ-25, сбитого в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана камерой, установленной на экипировке пилота-оккупанта.

"Самолет, очевидно, был подбит на сверхнизкой высоте и, скорее всего, ракетой из ПЗРК. Самолет был поражен в момент выхода из атаки, ведь пилот спокойно осматривается на месте приземления, связывается с напарником, совершающим облет места падения сбитого самолета ", – написал в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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авиация (2832) армия РФ (19350) уничтожение (7001) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+22
Зловили підара?
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24.10.2022 10:55
+18
Падло люцерку зпоганило.
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24.10.2022 11:06
+17
кац подумав :
"какой густой клевер в этом году в Украине"
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24.10.2022 10:59
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Зловили підара?
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24.10.2022 10:55 Ответить
тоді там ще рашка була)) зараз місцеві напевно добрих піZдюдін виписали б тому літуну...
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24.10.2022 11:00 Ответить
Це ще в червні було, та на бєлгородщині.
https://twitter.com/666_mancer/status/1584427521835401216
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24.10.2022 10:58 Ответить
А проверять инфу не судьба?... https://t.me/m0sc0wcalling/13360 Видео с катапультированием Су-25 ВКС РФ было снято аж 17 июня на территории Белгородской области. Самолёт зацепил ЛЭП, лишился части вертикального стабилизатора, вследствие чего упал (вот это поворот).

Геолокация 50.83373 37.03762
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24.10.2022 11:31 Ответить
Щось у мене по ссилкі показує 23 жовтня.
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24.10.2022 12:39 Ответить
Та знаємо, як завжди "патєрь нєт" на засрашці.
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24.10.2022 13:20 Ответить
Все равно ***** хоть в белгородской области хоть в омской области без разницы,все равно орки.
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24.10.2022 16:29 Ответить
кац подумав :
"какой густой клевер в этом году в Украине"
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24.10.2022 10:59 Ответить
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24.10.2022 11:05 Ответить
Наступного року буде ще густіший.
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24.10.2022 11:12 Ответить
Я так понимаю, что летчик в тот раз пропетлял-остался жив и в плен не попал...
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24.10.2022 11:04 Ответить
А як же тоді до нас відео потрапило?
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24.10.2022 13:10 Ответить
Падло люцерку зпоганило.
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24.10.2022 11:06 Ответить
Как определить, что это кацапской ваталет был?
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24.10.2022 11:12 Ответить
Так, говорить, ж російською мовою
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24.10.2022 11:35 Ответить
На стоп-кадре видно фрагмент кр.звезды.
Я тоже сделал себе стоп-кадр и увидел звезду.
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25.10.2022 16:24 Ответить
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24.10.2022 11:32 Ответить
Перед останнім словом першого речення пропущене слово "оторванной".
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24.10.2022 11:52 Ответить
Жаль. А міг би без ноги лишились. Гімно і справді не тоне.
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24.10.2022 12:18 Ответить
✈️ ✝ 🐷 ✝ 🎼 = 💀 Russian pilot + Rusist + Vagners = 😓
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24.10.2022 12:50 Ответить
Шо сам зняв свій підстріл і виложив в нет.Хм?Навіщо?Не вірю.Ну хіба попав в плен нашим і наші виклали, тоді інша справа...
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24.10.2022 19:11 Ответить
Нажаль живий ****.
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24.10.2022 20:48 Ответить
 
 