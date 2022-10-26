"Пехота наступает!": воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии уничтожают оккупантов. ВИДЕО боя
Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии опубликовали видеоролик, на котором собраны фрагменты боев воинов-гвардейцев с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны камерой, которая устанавливается на амуниции гвардейцев. "Пехота наступает!" – такое название своему видео дали бойцы.
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Благаємо Тебе, Боже, за Воїнів і Захисників, за братiв i сестер наших, за вдовиць, за сирiт, за калiк i немiчних, за тих, хто в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців i за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усiх в єдину велику Христову сiм'ю, щоб усi люди України нашої єдністю й перемогами славили величне iм'я Твоє завжди, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
Не переймайтеся, я на таких як ви не ображаюся . Я розумію, що вам просто страшно, що смерть це все, а не рай там чи ще щось. Що ви самі у відповіді за своє життя - а куди простіше все звалити на когось іншого - воля божа. Просто, якщо ви вже типу вірите, то може будете намагатися якось притримуватися постулатів, ні?
Удар по мосту був після зернової угоди. На рахунок "тисячі добровольців" де вони?
І чим прорвуть фронт, коли маємо проблеми з тяжким озброєнням?
Не беручи до уваги також те, що нинішнє фінансування ЗСУ недостатнє
Прилинь бурею вiтру кавказького, пошумом карпатських ручаїв;
Боїв славного завойовника і батька Хмеля трiюмфами,
Гуком гармат революцiї, радiсним гомоном Софiйських дзвонiв.
Нехай душа моя в Тобi вiдродиться, славою Твоєю опромiниться,
Бо Ти, пресвята, все життя моє, бо Ти моє все щастя.
Задзвони менi брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурi ранки
Принеси менi зойк катованих в тюрмах, льохах, в концтаборах.
Хай вiра моя буде ґранiтом, нехай зросте завзяття, мiць,
Щоб смiло я у бiй ішов так, як iшли герої
За Тебе, Свята, за славу Твою, за Твої святiї iдеї;
Щоби пiмстити ганьбу неволi, стоптану честь, глум катiв Твоїх,
Невинну Кров розстрiляних пiд Базаром i Крутами
І тисячiв безiменних борцiв Твоїх революцій.
Що костi їх розкиданi, або тайком загребанi
Спали вогнем, життєтворная, кволiсть у серцi моєму,
Нехай страху не знаю я, не знаю, що вагання.
Скрiпи мiй дух, загартуй волю; в серцi замешкай моєму.
В боях, в тюрмах рости мене до ясних чинiв для Тебе.
І в чинах тих хай знайду смерть, солодку смерть в бою за Тебе,
І розплинуся у Тобi я i вiчно житиму в тобi,
Свята Україно моя, вiдвiчна й непоборна.
Прилинь бурею вiтру кавказького, пошумом карпатських ручаїв;
Боїв славного завойовника і батька Хмеля трiюмфами,
Гуком гармат революцiї, радiсним гомоном Софiйських дзвонiв.
Нехай душа моя в Тобi вiдродиться, славою Твоєю опромiниться,
Бо Ти, пресвята, все життя моє, бо Ти моє все щастя.
Задзвони менi брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурi ранки
Принеси менi зойк катованих в тюрмах, льохах, в концтаборах.
Хай вiра моя буде ґранiтом, нехай зросте завзяття, мiць,
Щоб смiло я у бiй ішов так, як iшли герої
За Тебе, Свята, за славу Твою, за Твої святiї iдеї;
Щоби пiмстити ганьбу неволi, стоптану честь, глум катiв Твоїх,
Невинну Кров розстрiляних пiд Базаром i Крутами
І тисячiв безiменних борцiв Твоїх революцій.
Що костi їх розкиданi, або тайком загребанi
Спали вогнем, життєтворная, кволiсть у серцi моєму,
Нехай страху не знаю я, не знаю, що вагання.
Скрiпи мiй дух, загартуй волю; в серцi замешкай моєму.
В боях, в тюрмах рости мене до ясних чинiв для Тебе.
І в чинах тих хай знайду смерть, солодку смерть в бою за Тебе,
І розплинуся у Тобi я i вiчно житиму в тобi,
Свята Україно моя, вiдвiчна й непоборна.