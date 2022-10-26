РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13189 посетителей онлайн
Новости Видео Война
32 357 18

"Пехота наступает!": воины бригады быстрого реагирования Нацгвардии уничтожают оккупантов. ВИДЕО боя

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии опубликовали видеоролик, на котором собраны фрагменты боев воинов-гвардейцев с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны камерой, которая устанавливается на амуниции гвардейцев. "Пехота наступает!" – такое название своему видео дали бойцы.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы сбили российский разведывательный беспилотник на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО

боевые действия (4053) Национальная гвардия (2121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грiшнi дiти Твої, у покорi сердець наших приходимо до Тебе i схиляємо голови нашi. Отче! Прости провини нашi та провини батькiв, дiдiв i прадiдiв наших. Прийми нинi, благаємо Тебе, щиру молитву нашу i подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай нашi молитви i прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батькiвщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усiм, хто вдається до Тебе з благанням, милiсть Твою подай.

Благаємо Тебе, Боже, за Воїнів і Захисників, за братiв i сестер наших, за вдовиць, за сирiт, за калiк i немiчних, за тих, хто в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців i за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усiх в єдину велику Христову сiм'ю, щоб усi люди України нашої єдністю й перемогами славили величне iм'я Твоє завжди, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
показать весь комментарий
26.10.2022 14:34
+25
показать весь комментарий
26.10.2022 14:28
+19
пеніс душилін уже і портретів встиг своїх наштампувати?!
показать весь комментарий
26.10.2022 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.10.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2022 14:31 Ответить
Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грiшнi дiти Твої, у покорi сердець наших приходимо до Тебе i схиляємо голови нашi. Отче! Прости провини нашi та провини батькiв, дiдiв i прадiдiв наших. Прийми нинi, благаємо Тебе, щиру молитву нашу i подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай нашi молитви i прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батькiвщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усiм, хто вдається до Тебе з благанням, милiсть Твою подай.

Благаємо Тебе, Боже, за Воїнів і Захисників, за братiв i сестер наших, за вдовиць, за сирiт, за калiк i немiчних, за тих, хто в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців i за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усiх в єдину велику Христову сiм'ю, щоб усi люди України нашої єдністю й перемогами славили величне iм'я Твоє завжди, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.
показать весь комментарий
26.10.2022 14:34 Ответить
Бога немає. Або є і йому насрать. Або є і не насрать, бо він садист і йому подобається дивитися на все, що відбувається на планеті.
показать весь комментарий
26.10.2022 19:36 Ответить
то тебе, псючий син , нема, а Бог є - і Він за Україну.
показать весь комментарий
26.10.2022 23:46 Ответить
Ось такі ви - клікуші. Як тільки хтось не вірить в ваші казки - зразу образи і т.п. А як же смиріння, любов до ближнього і т.п.? А?
Не переймайтеся, я на таких як ви не ображаюся . Я розумію, що вам просто страшно, що смерть це все, а не рай там чи ще щось. Що ви самі у відповіді за своє життя - а куди простіше все звалити на когось іншого - воля божа. Просто, якщо ви вже типу вірите, то може будете намагатися якось притримуватися постулатів, ні?
показать весь комментарий
28.10.2022 15:06 Ответить
пеніс душилін уже і портретів встиг своїх наштампувати?!
показать весь комментарий
26.10.2022 14:35 Ответить
де наш наступ де наша мобілізація війська ротацію потребують ,чого і затримка йде пустіть добровольців тисячі просяться на фронт їх не беруть вже обучені вони порвуть фронт рейдами вже були б в криму ,бо е домовленість зернова угода її не показують після неї ні одного удару по кримському мосту кораблям наступу немае широкомаштабного мобілізація зупинена,добробати не звуть бо вони сидіти в окопах не будуть
показать весь комментарий
26.10.2022 14:49 Ответить
Зараз нова "фішка" - присилати повістки ВСІМ підряд дідам "під 60"! Інфарктами і подаграми будуть орків вбивати? При тому здоровенні бугаї лазять неприкаяні... Навіть тиран безжальний Сталін у найтяжчі часи мобілізував до 55 років...
показать весь комментарий
26.10.2022 15:23 Ответить
намішали все до купи..
Удар по мосту був після зернової угоди. На рахунок "тисячі добровольців" де вони?
І чим прорвуть фронт, коли маємо проблеми з тяжким озброєнням?
Не беручи до уваги також те, що нинішнє фінансування ЗСУ недостатнє
показать весь комментарий
26.10.2022 15:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
26.10.2022 14:54 Ответить
Боги війни,низький вам уклін🙏💛💙
показать весь комментарий
26.10.2022 14:59 Ответить
MUSIC PLEASE!
показать весь комментарий
26.10.2022 15:30 Ответить
Україно свята, мати героїв, зiйди до серця мойого.

Прилинь бурею вiтру кавказького, пошумом карпатських ручаїв;

Боїв славного завойовника і батька Хмеля трiюмфами,

Гуком гармат революцiї, радiсним гомоном Софiйських дзвонiв.

Нехай душа моя в Тобi вiдродиться, славою Твоєю опромiниться,

Бо Ти, пресвята, все життя моє, бо Ти моє все щастя.

Задзвони менi брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурi ранки

Принеси менi зойк катованих в тюрмах, льохах, в концтаборах.

Хай вiра моя буде ґранiтом, нехай зросте завзяття, мiць,

Щоб смiло я у бiй ішов так, як iшли герої

За Тебе, Свята, за славу Твою, за Твої святiї iдеї;

Щоби пiмстити ганьбу неволi, стоптану честь, глум катiв Твоїх,

Невинну Кров розстрiляних пiд Базаром i Крутами

І тисячiв безiменних борцiв Твоїх революцій.

Що костi їх розкиданi, або тайком загребанi

Спали вогнем, життєтворная, кволiсть у серцi моєму,

Нехай страху не знаю я, не знаю, що вагання.

Скрiпи мiй дух, загартуй волю; в серцi замешкай моєму.

В боях, в тюрмах рости мене до ясних чинiв для Тебе.

І в чинах тих хай знайду смерть, солодку смерть в бою за Тебе,

І розплинуся у Тобi я i вiчно житиму в тобi,

Свята Україно моя, вiдвiчна й непоборна.
показать весь комментарий
26.10.2022 15:38 Ответить
What is the track on background?
показать весь комментарий
26.10.2022 15:41 Ответить
Україно свята, мати героїв, зiйди до серця мойого.
Прилинь бурею вiтру кавказького, пошумом карпатських ручаїв;
Боїв славного завойовника і батька Хмеля трiюмфами,
Гуком гармат революцiї, радiсним гомоном Софiйських дзвонiв.
Нехай душа моя в Тобi вiдродиться, славою Твоєю опромiниться,
Бо Ти, пресвята, все життя моє, бо Ти моє все щастя.
Задзвони менi брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурi ранки
Принеси менi зойк катованих в тюрмах, льохах, в концтаборах.
Хай вiра моя буде ґранiтом, нехай зросте завзяття, мiць,
Щоб смiло я у бiй ішов так, як iшли герої
За Тебе, Свята, за славу Твою, за Твої святiї iдеї;
Щоби пiмстити ганьбу неволi, стоптану честь, глум катiв Твоїх,
Невинну Кров розстрiляних пiд Базаром i Крутами
І тисячiв безiменних борцiв Твоїх революцій.
Що костi їх розкиданi, або тайком загребанi
Спали вогнем, життєтворная, кволiсть у серцi моєму,
Нехай страху не знаю я, не знаю, що вагання.
Скрiпи мiй дух, загартуй волю; в серцi замешкай моєму.
В боях, в тюрмах рости мене до ясних чинiв для Тебе.
І в чинах тих хай знайду смерть, солодку смерть в бою за Тебе,
І розплинуся у Тобi я i вiчно житиму в тобi,
Свята Україно моя, вiдвiчна й непоборна.
показать весь комментарий
26.10.2022 15:42 Ответить
Какие же наши красавцы! Все как один!
показать весь комментарий
26.10.2022 16:20 Ответить
Слава ЗСУ ! Слава героям-лицарям , що захищають Україну , як на фронті , так і в тилу ! Слава нашому народу , що віддає останнє , працює на перемогу , і допомогає , хто як може , нашим героям- захисникам ! А зрадникам , мародерам , колаборантам , потворам , що наживаються на війні , приймає підлі закони , під себе , дерибанить бюджет , віджимає землі , ресурси і підприємства , доволячи їх до банкрутства , " кришує " попів -зрадників з т.н. УПЦ МП , відпускає на умовні терміни , коригувальників вогню , диверсантів і іншу наволоч , горіти в пеклі !
показать весь комментарий
26.10.2022 17:32 Ответить
 
 