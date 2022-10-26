"Піхота наступає!": воїни бригади швидкого реагування Нацгвардії нищать окупантів. ВIДЕО бою

Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії опублікували відеоролик, у якому зібрані фрагменти боїв воїнів-гвардійців з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені камерою, що встановлювалися на амуніції гвардійців. "Піхота наступає!" - таку назву своєму відео дали бійці.

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