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Собчак уехала из России, где ее могли арестовать, - СМИ. ВИДЕО

Российская журналистка и медиаменеджер, бывшая кандидатка на пост президента России на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала из страны.

Об этом сообщают российские государственные СМИ, телеграм-канал Baza и российская служба ВВС News, информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, Собчак пересекла российско-белорусскую границу, а уже из Минска попала в Литву. Телеграм-каналы публикуют видео того, как она пересекает границу.

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"Она уехала из Москвы еще ночью (во вторник. – Ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – цитируют СМИ источник в правоохранительных органах.

По данным российских государственных СМИ, Собчак подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы. У силовиков было на руках постановление следователя о задержании Собчак.

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Накануне стало известно, что коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан по обвинению в деле о вымогательстве. Суд отправил его в СИЗО. Следователи утверждают, что Суханов потребовал 11 млн рублей у главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Автор: 

россия (95546) Собчак (123)


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Топ комментарии
+67
в Грузії нарвалася, то теперка їй фсб правлять імідж приниженої режимом опозиціоенрки? як тій жеж овсянніковій?
троянські кобили, щоб вони белени понаїдалися та їх порозривало, брехливих тварюк
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26.10.2022 23:59
+63
Краще за всіх сказав Бабченко:
"Два таджика с пулеметом за десять минут сделали для Росии больше пользы, чем вся так называемая оппозиция за десять лет"
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27.10.2022 00:30
+51
А я все ждал когда будет перезапуск проекта Овсянникова 2.0. Ну с богом. Нас ждет очередной концерт))
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27.10.2022 00:01
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27.10.2022 20:14 Ответить
Прощай, немытая Россия, с немытым набором продуктов и услуг.
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27.10.2022 06:46 Ответить
До#изділась, наволоч?! Гний в тюрмі!
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27.10.2022 06:56 Ответить
Нужно было ей задать вопросы на камеру про Крым_Донбасс, она бы начала вилять хвостом и затем отправить обратно в родимую говень.
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27.10.2022 07:08 Ответить
помоему обычная "операция прикрытия" Злые языки утверждают что она может выполнять некоторые поручения пуйла на Западе.... как кстати и редактор Зха мск венедиктов
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27.10.2022 07:14 Ответить
Не знаю, як я день прожив без цієї новини на цензорі - напевно даремно. Ніачьом, а такий срач.
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27.10.2022 07:30 Ответить
***** крашена. Начальник росгвардии Золотов в 90-е был ее личным телохранителем , у них до сих пор "теплые отношения" . Охренеть "оппозиционерка". Литва, гоните эту сучку сцаными тряпками.
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27.10.2022 07:47 Ответить
Гнилі кремлівські "консерви" закладаються у ЄС і США.
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27.10.2022 07:55 Ответить
В "консерви" органи, як кажуть кацапи, вибирають сіреньких непомітних людішек. Собачак явно не така особа.
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27.10.2022 08:02 Ответить
Так чинять нормальні люди. У кацапів все не як у людей, а через дупу. Тим вони і відрізняються від людей. Ну і зайвою хромосомою.
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27.10.2022 15:06 Ответить
"Суханов вимагав 11 млн рублів у голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова."
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Мені смішно Хто такий ЧЕМЕЗОВ і хто такий мікроскопічний Суханов? Це все одно, щоб якийсь кримінальник почав вимагати у самого *****.
А справа в тому, що Ксюша Общак багато чого знає про злодюжництво ***** в ті часи, коли він був замом у її папіньки Собачака. Більше знає, звичайно, Нарусова, мамка Ксюші, але та буде мовчати.
Якби Ксюша якось не похвасталась тими своїми знаннями, то ніхто її не чіпав би. Але довгий язик ...
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27.10.2022 08:00 Ответить
Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev
Тавишо) Яка ще «омана»? Чергова «новина дна» для ідіотів. Єдина онлайн-база даних прикордонників рейху та білорейху (ФСБ+КГБ) гарантує миттєве закриття кордонів на виїзд для будь-кого. Тож легенда в Собчак - із діркою від самого початку. А далі буде ще смішніше. Опозиція, так))
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27.10.2022 08:04 Ответить
Значить корабель скоро потоне
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27.10.2022 08:22 Ответить
Из-под санкций пытается уйти, сучилища.
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27.10.2022 08:53 Ответить
У загнівающую європу чомусь кацапи тікають
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27.10.2022 09:45 Ответить
Тепер лазитиме по європі зі своїм "рускім міром". Цікаво, навіщо її взагалі впустили?
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27.10.2022 09:46 Ответить
потвора ксенія собчак путінська хвойда
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27.10.2022 10:09 Ответить
не цікаво
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27.10.2022 10:28 Ответить
Никто бы эту крестную Путина не арестовал. Он своих никогда не трогает. Весь этот цирк чтобы уехать в Европу, а не в Грузию или Казахстан как остальные.
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27.10.2022 10:41 Ответить
Чергова спецоперація ФСБ на кшталт Овсянникової. Зараз Собчак буде скрізь пропихувати тезу" війна це злочин Путіна і його каамарильї, народ тут не при ділах-зніміть санкції, оскільки цей невинний народ страждає. Собчак путіністка до самої всирачки.
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27.10.2022 11:55 Ответить
ключеве слово всерачка...вона крещеница ****, і ця ******* законсперований агент...
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27.10.2022 13:53 Ответить
Шо коня,шо кобылу - на махан,однозначно....
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27.10.2022 12:14 Ответить
Крестный ну пусти в Европуууууу ....
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27.10.2022 12:35 Ответить
"Уважаемый товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Все эти годы я верой и правдой служила нашим общим идеалам. Помните, как я восхищалась бескровным присоединением Крыма? А как накануне Вашей, нет, нашей специальной военной операции, я говорила, что все западные лидеры по сравнению с вами, с вашим талантом, опытом и здравомыслием, выглядят просто неадекватно? Все эти годы я прикладывала все свои усилия, чтобы легимитизировать вашу власть в глазах Запада и нашей либеральной общественности, рассказывала, что всё не так однозначно, что в Крыму можно было бы провести еще один референдум, что мир многогранен. Я искренне старалась стереть все границы между черным и белым, чтобы сохранить ваш образ мудрого и тонкого политика в глазах сомневающихся. А как я выступила в роли кандидата в президенты, чтобы все в этом лживом и лицемерном западном мире узрели нашу демократию и плюрализм. Я сделала всё, как вы пожелали, но только сейчас понимаю, что могла сделать еще больше...

После 24 февраля я ни разу не назвала спецоперацию войной, я исправно транслировала все сводки Минобороны РФ, я заостряла внимание на русофобии в мире, я говорила, что может быть не надо было Зеленскому провоцировать нашу державу и вас лично заявлениями о ядерном оружии. Я влияла на массы со своей, отведенной мне вами стороны, как вы и хотели всё это время.

Товарищ Сталин, я знаю, что вы великий и мудрый человек с большим, чутким и справедливым сердцем. Может вы помните, когда я еще была маленькой девочкой, вы часто бывали у нас с папой дома и уже тогда я была счастлива осознавать, что вы - член нашей семьи...

Товарищ Сталин, я не понимаю, что произошло и еще готова послужить Отечеству и лично Вам, я верю, что еще пригожусь нашей родине. Всё это какая-то нелепая ошибка, я верю, что вы во всем разберётесь.

Навеки преданная вам
К.С."

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
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27.10.2022 13:09 Ответить
Дочь бывшего хозяина никто не тронет
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27.10.2022 13:30 Ответить
Чтоб всякие дерьмаки не притащили эту ксюшадь в Украину.
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27.10.2022 13:44 Ответить
Це і є та брудна бімба про яку так істерично попереджав сміливий Кунжутич. Бережи ,Господь,Европу.
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27.10.2022 13:48 Ответить
"Пабєг" через бєларуззкую область шоб фсб не завадило, ну-ну
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27.10.2022 14:11 Ответить
внимательно следите за руками Зеленского и Ермака - чтобы они не дали украинское гражданство этой
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27.10.2022 16:03 Ответить
не стоит это свинорылое чмо того внимания, которое ей уделяется прессой в Украине...
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27.10.2022 17:20 Ответить
ненене, девочку можно из рассии вывезти, конечно, но россию из девочки не вывезешь никак.
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27.10.2022 17:54 Ответить
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27.10.2022 20:20 Ответить
В армії повій на Заході поповнення
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28.10.2022 00:30 Ответить
Путлер отмазивает крестницу.
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30.10.2022 11:44 Ответить
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