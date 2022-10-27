Собчак уехала из России, где ее могли арестовать, - СМИ. ВИДЕО
Российская журналистка и медиаменеджер, бывшая кандидатка на пост президента России на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала из страны.
Об этом сообщают российские государственные СМИ, телеграм-канал Baza и российская служба ВВС News, информирует Цензор.НЕТ.
По их данным, Собчак пересекла российско-белорусскую границу, а уже из Минска попала в Литву. Телеграм-каналы публикуют видео того, как она пересекает границу.
"Она уехала из Москвы еще ночью (во вторник. – Ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – цитируют СМИ источник в правоохранительных органах.
По данным российских государственных СМИ, Собчак подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы. У силовиков было на руках постановление следователя о задержании Собчак.
Накануне стало известно, что коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан по обвинению в деле о вымогательстве. Суд отправил его в СИЗО. Следователи утверждают, что Суханов потребовал 11 млн рублей у главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
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Мені смішно Хто такий ЧЕМЕЗОВ і хто такий мікроскопічний Суханов? Це все одно, щоб якийсь кримінальник почав вимагати у самого *****.
А справа в тому, що Ксюша Общак багато чого знає про злодюжництво ***** в ті часи, коли він був замом у її папіньки Собачака. Більше знає, звичайно, Нарусова, мамка Ксюші, але та буде мовчати.
Якби Ксюша якось не похвасталась тими своїми знаннями, то ніхто її не чіпав би. Але довгий язик ...
Тавишо) Яка ще «омана»? Чергова «новина дна» для ідіотів. Єдина онлайн-база даних прикордонників рейху та білорейху (ФСБ+КГБ) гарантує миттєве закриття кордонів на виїзд для будь-кого. Тож легенда в Собчак - із діркою від самого початку. А далі буде ще смішніше. Опозиція, так))
После 24 февраля я ни разу не назвала спецоперацию войной, я исправно транслировала все сводки Минобороны РФ, я заостряла внимание на русофобии в мире, я говорила, что может быть не надо было Зеленскому провоцировать нашу державу и вас лично заявлениями о ядерном оружии. Я влияла на массы со своей, отведенной мне вами стороны, как вы и хотели всё это время.
Товарищ Сталин, я знаю, что вы великий и мудрый человек с большим, чутким и справедливым сердцем. Может вы помните, когда я еще была маленькой девочкой, вы часто бывали у нас с папой дома и уже тогда я была счастлива осознавать, что вы - член нашей семьи...
Товарищ Сталин, я не понимаю, что произошло и еще готова послужить Отечеству и лично Вам, я верю, что еще пригожусь нашей родине. Всё это какая-то нелепая ошибка, я верю, что вы во всем разберётесь.
Навеки преданная вам
К.С."
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI