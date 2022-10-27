Собчак уехала из России, где ее могли арестовать, - СМИ. ВИДЕО

Российская журналистка и медиаменеджер, бывшая кандидатка на пост президента России на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала из страны.

Об этом сообщают российские государственные СМИ, телеграм-канал Baza и российская служба ВВС News, информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, Собчак пересекла российско-белорусскую границу, а уже из Минска попала в Литву. Телеграм-каналы публикуют видео того, как она пересекает границу.

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"Она уехала из Москвы еще ночью (во вторник. – Ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – цитируют СМИ источник в правоохранительных органах.

По данным российских государственных СМИ, Собчак подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы. У силовиков было на руках постановление следователя о задержании Собчак.

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Накануне стало известно, что коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан по обвинению в деле о вымогательстве. Суд отправил его в СИЗО. Следователи утверждают, что Суханов потребовал 11 млн рублей у главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.