Собчак поїхала з Росії, де її могли заарештувати, - ЗМІ. ВIДЕО

Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак виїхала з країни.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ, телеграм-канал Baza та російська служба ВВС News, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, Собчак перетнула російсько-білоруський кордон, а вже з Мінська потрапила до Литви. Телеграм-канали публікують відео того, як вона перетинає кордон.

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"Вона виїхала з Москви ще вночі (у вівторок - ред.). При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет у Дубай, сьогодні - в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь", - цитують ЗМІ джерело у правоохоронних органах.

За даними російських державних ЗМІ, Собчак підозрюють у вимаганні з метою отримання майна в особливо великому розмірі (пункт "б" частини 3 статті 163 КК РФ). За це в РФ передбачено до 15 років позбавлення волі. Силовики мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.

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Напередодні стало відомо, що комерційного директора Собача Кирила Суханова затримано за обвинуваченням у справі про вимагання. Суд відправив його до СІЗО. Слідчі твердять, що Суханов вимагав 11 млн рублів у голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.