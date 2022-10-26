УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13514 відвідувачів онлайн
Новини Відео
26 192 134

Собчак поїхала з Росії, де її могли заарештувати, - ЗМІ. ВIДЕО

Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак виїхала з країни.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ, телеграм-канал Baza та російська служба ВВС News, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, Собчак перетнула російсько-білоруський кордон, а вже з Мінська потрапила до Литви. Телеграм-канали публікують відео того, як вона перетинає кордон.

Читайте: Собчак та інші "хорошие русские" ведуть лагідну пропаганду, - Центр протидії дезінформації

"Вона виїхала з Москви ще вночі (у вівторок - ред.). При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет у Дубай, сьогодні - в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь", - цитують ЗМІ джерело у правоохоронних органах.

За даними російських державних ЗМІ, Собчак підозрюють у вимаганні з метою отримання майна в особливо великому розмірі (пункт "б" частини 3 статті 163 КК РФ). За це в РФ передбачено до 15 років позбавлення волі. Силовики мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.

Також читайте: Пропаганда в РФ розказує, що Україна нібито готується збити над Чорнобилем "радіоактивну ракету"

Напередодні стало відомо, що комерційного директора Собача Кирила Суханова затримано за обвинуваченням у справі про вимагання. Суд відправив його до СІЗО. Слідчі твердять, що Суханов вимагав 11 млн рублів у голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

Автор: 

росія (65191) Собчак (80)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+67
в Грузії нарвалася, то теперка їй фсб правлять імідж приниженої режимом опозиціоенрки? як тій жеж овсянніковій?
троянські кобили, щоб вони белени понаїдалися та їх порозривало, брехливих тварюк
показати весь коментар
26.10.2022 23:59
+63
Краще за всіх сказав Бабченко:
"Два таджика с пулеметом за десять минут сделали для Росии больше пользы, чем вся так называемая оппозиция за десять лет"
показати весь коментар
27.10.2022 00:30
+51
А я все ждал когда будет перезапуск проекта Овсянникова 2.0. Ну с богом. Нас ждет очередной концерт))
показати весь коментар
27.10.2022 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
27.10.2022 20:14 Відповісти
Прощай, немытая Россия, с немытым набором продуктов и услуг.
показати весь коментар
27.10.2022 06:46 Відповісти
До#изділась, наволоч?! Гний в тюрмі!
показати весь коментар
27.10.2022 06:56 Відповісти
Нужно было ей задать вопросы на камеру про Крым_Донбасс, она бы начала вилять хвостом и затем отправить обратно в родимую говень.
показати весь коментар
27.10.2022 07:08 Відповісти
помоему обычная "операция прикрытия" Злые языки утверждают что она может выполнять некоторые поручения пуйла на Западе.... как кстати и редактор Зха мск венедиктов
показати весь коментар
27.10.2022 07:14 Відповісти
Не знаю, як я день прожив без цієї новини на цензорі - напевно даремно. Ніачьом, а такий срач.
показати весь коментар
27.10.2022 07:30 Відповісти
***** крашена. Начальник росгвардии Золотов в 90-е был ее личным телохранителем , у них до сих пор "теплые отношения" . Охренеть "оппозиционерка". Литва, гоните эту сучку сцаными тряпками.
показати весь коментар
27.10.2022 07:47 Відповісти
Гнилі кремлівські "консерви" закладаються у ЄС і США.
показати весь коментар
27.10.2022 07:55 Відповісти
В "консерви" органи, як кажуть кацапи, вибирають сіреньких непомітних людішек. Собачак явно не така особа.
показати весь коментар
27.10.2022 08:02 Відповісти
Так чинять нормальні люди. У кацапів все не як у людей, а через дупу. Тим вони і відрізняються від людей. Ну і зайвою хромосомою.
показати весь коментар
27.10.2022 15:06 Відповісти
"Суханов вимагав 11 млн рублів у голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова."
=======================================================
Мені смішно Хто такий ЧЕМЕЗОВ і хто такий мікроскопічний Суханов? Це все одно, щоб якийсь кримінальник почав вимагати у самого *****.
А справа в тому, що Ксюша Общак багато чого знає про злодюжництво ***** в ті часи, коли він був замом у її папіньки Собачака. Більше знає, звичайно, Нарусова, мамка Ксюші, але та буде мовчати.
Якби Ксюша якось не похвасталась тими своїми знаннями, то ніхто її не чіпав би. Але довгий язик ...
показати весь коментар
27.10.2022 08:00 Відповісти
Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev
Тавишо) Яка ще «омана»? Чергова «новина дна» для ідіотів. Єдина онлайн-база даних прикордонників рейху та білорейху (ФСБ+КГБ) гарантує миттєве закриття кордонів на виїзд для будь-кого. Тож легенда в Собчак - із діркою від самого початку. А далі буде ще смішніше. Опозиція, так))
показати весь коментар
27.10.2022 08:04 Відповісти
Значить корабель скоро потоне
показати весь коментар
27.10.2022 08:22 Відповісти
Из-под санкций пытается уйти, сучилища.
показати весь коментар
27.10.2022 08:53 Відповісти
У загнівающую європу чомусь кацапи тікають
показати весь коментар
27.10.2022 09:45 Відповісти
Тепер лазитиме по європі зі своїм "рускім міром". Цікаво, навіщо її взагалі впустили?
показати весь коментар
27.10.2022 09:46 Відповісти
потвора ксенія собчак путінська хвойда
показати весь коментар
27.10.2022 10:09 Відповісти
не цікаво
показати весь коментар
27.10.2022 10:28 Відповісти
Никто бы эту крестную Путина не арестовал. Он своих никогда не трогает. Весь этот цирк чтобы уехать в Европу, а не в Грузию или Казахстан как остальные.
показати весь коментар
27.10.2022 10:41 Відповісти
Чергова спецоперація ФСБ на кшталт Овсянникової. Зараз Собчак буде скрізь пропихувати тезу" війна це злочин Путіна і його каамарильї, народ тут не при ділах-зніміть санкції, оскільки цей невинний народ страждає. Собчак путіністка до самої всирачки.
показати весь коментар
27.10.2022 11:55 Відповісти
ключеве слово всерачка...вона крещеница ****, і ця ******* законсперований агент...
показати весь коментар
27.10.2022 13:53 Відповісти
Шо коня,шо кобылу - на махан,однозначно....
показати весь коментар
27.10.2022 12:14 Відповісти
Крестный ну пусти в Европуууууу ....
показати весь коментар
27.10.2022 12:35 Відповісти
"Уважаемый товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Все эти годы я верой и правдой служила нашим общим идеалам. Помните, как я восхищалась бескровным присоединением Крыма? А как накануне Вашей, нет, нашей специальной военной операции, я говорила, что все западные лидеры по сравнению с вами, с вашим талантом, опытом и здравомыслием, выглядят просто неадекватно? Все эти годы я прикладывала все свои усилия, чтобы легимитизировать вашу власть в глазах Запада и нашей либеральной общественности, рассказывала, что всё не так однозначно, что в Крыму можно было бы провести еще один референдум, что мир многогранен. Я искренне старалась стереть все границы между черным и белым, чтобы сохранить ваш образ мудрого и тонкого политика в глазах сомневающихся. А как я выступила в роли кандидата в президенты, чтобы все в этом лживом и лицемерном западном мире узрели нашу демократию и плюрализм. Я сделала всё, как вы пожелали, но только сейчас понимаю, что могла сделать еще больше...

После 24 февраля я ни разу не назвала спецоперацию войной, я исправно транслировала все сводки Минобороны РФ, я заостряла внимание на русофобии в мире, я говорила, что может быть не надо было Зеленскому провоцировать нашу державу и вас лично заявлениями о ядерном оружии. Я влияла на массы со своей, отведенной мне вами стороны, как вы и хотели всё это время.

Товарищ Сталин, я знаю, что вы великий и мудрый человек с большим, чутким и справедливым сердцем. Может вы помните, когда я еще была маленькой девочкой, вы часто бывали у нас с папой дома и уже тогда я была счастлива осознавать, что вы - член нашей семьи...

Товарищ Сталин, я не понимаю, что произошло и еще готова послужить Отечеству и лично Вам, я верю, что еще пригожусь нашей родине. Всё это какая-то нелепая ошибка, я верю, что вы во всем разберётесь.

Навеки преданная вам
К.С."

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
показати весь коментар
27.10.2022 13:09 Відповісти
Дочь бывшего хозяина никто не тронет
показати весь коментар
27.10.2022 13:30 Відповісти
Чтоб всякие дерьмаки не притащили эту ксюшадь в Украину.
показати весь коментар
27.10.2022 13:44 Відповісти
Це і є та брудна бімба про яку так істерично попереджав сміливий Кунжутич. Бережи ,Господь,Европу.
показати весь коментар
27.10.2022 13:48 Відповісти
"Пабєг" через бєларуззкую область шоб фсб не завадило, ну-ну
показати весь коментар
27.10.2022 14:11 Відповісти
внимательно следите за руками Зеленского и Ермака - чтобы они не дали украинское гражданство этой
показати весь коментар
27.10.2022 16:03 Відповісти
не стоит это свинорылое чмо того внимания, которое ей уделяется прессой в Украине...
показати весь коментар
27.10.2022 17:20 Відповісти
ненене, девочку можно из рассии вывезти, конечно, но россию из девочки не вывезешь никак.
показати весь коментар
27.10.2022 17:54 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 20:20 Відповісти
В армії повій на Заході поповнення
показати весь коментар
28.10.2022 00:30 Відповісти
Путлер отмазивает крестницу.
показати весь коментар
30.10.2022 11:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 