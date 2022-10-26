Собчак поїхала з Росії, де її могли заарештувати, - ЗМІ. ВIДЕО
Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак виїхала з країни.
Про це повідомляють російські державні ЗМІ, телеграм-канал Baza та російська служба ВВС News, інформує Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, Собчак перетнула російсько-білоруський кордон, а вже з Мінська потрапила до Литви. Телеграм-канали публікують відео того, як вона перетинає кордон.
"Вона виїхала з Москви ще вночі (у вівторок - ред.). При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет у Дубай, сьогодні - в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь", - цитують ЗМІ джерело у правоохоронних органах.
За даними російських державних ЗМІ, Собчак підозрюють у вимаганні з метою отримання майна в особливо великому розмірі (пункт "б" частини 3 статті 163 КК РФ). За це в РФ передбачено до 15 років позбавлення волі. Силовики мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.
Напередодні стало відомо, що комерційного директора Собача Кирила Суханова затримано за обвинуваченням у справі про вимагання. Суд відправив його до СІЗО. Слідчі твердять, що Суханов вимагав 11 млн рублів у голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.
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Мені смішно Хто такий ЧЕМЕЗОВ і хто такий мікроскопічний Суханов? Це все одно, щоб якийсь кримінальник почав вимагати у самого *****.
А справа в тому, що Ксюша Общак багато чого знає про злодюжництво ***** в ті часи, коли він був замом у її папіньки Собачака. Більше знає, звичайно, Нарусова, мамка Ксюші, але та буде мовчати.
Якби Ксюша якось не похвасталась тими своїми знаннями, то ніхто її не чіпав би. Але довгий язик ...
Тавишо) Яка ще «омана»? Чергова «новина дна» для ідіотів. Єдина онлайн-база даних прикордонників рейху та білорейху (ФСБ+КГБ) гарантує миттєве закриття кордонів на виїзд для будь-кого. Тож легенда в Собчак - із діркою від самого початку. А далі буде ще смішніше. Опозиція, так))
После 24 февраля я ни разу не назвала спецоперацию войной, я исправно транслировала все сводки Минобороны РФ, я заостряла внимание на русофобии в мире, я говорила, что может быть не надо было Зеленскому провоцировать нашу державу и вас лично заявлениями о ядерном оружии. Я влияла на массы со своей, отведенной мне вами стороны, как вы и хотели всё это время.
Товарищ Сталин, я знаю, что вы великий и мудрый человек с большим, чутким и справедливым сердцем. Может вы помните, когда я еще была маленькой девочкой, вы часто бывали у нас с папой дома и уже тогда я была счастлива осознавать, что вы - член нашей семьи...
Товарищ Сталин, я не понимаю, что произошло и еще готова послужить Отечеству и лично Вам, я верю, что еще пригожусь нашей родине. Всё это какая-то нелепая ошибка, я верю, что вы во всем разберётесь.
Навеки преданная вам
К.С."
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI