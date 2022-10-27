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Одесские теробороновцы из дрона попали в двух оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 126-й одесской бригады теробороны опубликовали видеозапись успешной работы боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент попадания боеприпаса в двух оккупантов.

Смотрите: Днепропетровские теробороновцы уничтожили российский танк Т-72. ВИДЕО

дроны (3923) тероборона (340)


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Топ комментарии
+25
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27.10.2022 10:28
+13
good job
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27.10.2022 10:25
+10
Там замість голови пристрій пожрать та побухать
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27.10.2022 10:33
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good job
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27.10.2022 10:25 Ответить
а контрольний?
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27.10.2022 10:26 Ответить
А дві койки в госпіталі зайнять? А витратить на них медикаменти і час медпрацівників? А в цей час в коридорі "загнеться" пара наступних поранених до яких у медиків "руки не дійшли" або медикаментів не вистачило!
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27.10.2022 13:35 Ответить
Шкода що не в голову
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27.10.2022 10:27 Ответить
Там замість голови пристрій пожрать та побухать
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27.10.2022 10:33 Ответить
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27.10.2022 10:28 Ответить
Щоб стояв у кожній хаті.
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27.10.2022 13:09 Ответить
І не один.
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27.10.2022 21:54 Ответить
Свіжі чмобіки...для 15 штук закінчилось кульками для мусору...за 26.10. https://t.me/Ukraine_365News/39632
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27.10.2022 10:39 Ответить
Патрульная полици тоже молодцы. Пополняют обменный фонд
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27.10.2022 11:19 Ответить
Тот что слева стоит разговаривает - с таким видом,как будто его у него закурить попросили,а ему жалко угощать.И кулаки сжимает-наверное от страха и расскаяния.Знает,что ему ничего не грозит.
Даже грызло не разбили во время взятия в плен.99% что эта мразь после обмена опять сюда вернется.
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27.10.2022 11:37 Ответить
Іншого разу не буде - доля двічі не посміхається! Перевірено в Україні!
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27.10.2022 13:38 Ответить
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27.10.2022 10:52 Ответить
Красунчики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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27.10.2022 11:21 Ответить
Поведение второго непонятно. Шок?
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27.10.2022 11:37 Ответить
А той другий шо робот був.
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27.10.2022 11:38 Ответить
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27.10.2022 12:12 Ответить
То він яйца своі шукав
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27.10.2022 12:36 Ответить
атракцион для орков бесплатно...
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27.10.2022 13:07 Ответить
якесь воно невмируще... то їм тра' в пельку заштовхвати той **********
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27.10.2022 15:57 Ответить
 
 