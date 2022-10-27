Одесские теробороновцы из дрона попали в двух оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 126-й одесской бригады теробороны опубликовали видеозапись успешной работы боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент попадания боеприпаса в двух оккупантов.

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