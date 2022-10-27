Одесские теробороновцы из дрона попали в двух оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 126-й одесской бригады теробороны опубликовали видеозапись успешной работы боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент попадания боеприпаса в двух оккупантов.
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+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий27.10.2022 10:28
+13 stavr
показать весь комментарий27.10.2022 10:25
+10 Kan Kan #518965
показать весь комментарий27.10.2022 10:33
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Даже грызло не разбили во время взятия в плен.99% что эта мразь после обмена опять сюда вернется.