Одеські тероборонівці з дрона поцілили двох окупантів. ВIДЕО

Бійці 126-ї одеської бригади тероборони опублікували відеозапис успішної роботи бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент влучання боєприпаса у двох окупантів.

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