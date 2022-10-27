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Новини Відео Війна
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Одеські тероборонівці з дрона поцілили двох окупантів. ВIДЕО

Бійці 126-ї одеської бригади тероборони опублікували відеозапис успішної роботи бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент влучання боєприпаса у двох окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дніпропетровські тероборонівці знищили російський танк Т-72. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4706) тероборона (386)


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Топ коментарі
+25
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27.10.2022 10:28
+13
good job
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27.10.2022 10:25
+10
Там замість голови пристрій пожрать та побухать
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27.10.2022 10:33
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27.10.2022 10:25 Відповісти
а контрольний?
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27.10.2022 10:26 Відповісти
А дві койки в госпіталі зайнять? А витратить на них медикаменти і час медпрацівників? А в цей час в коридорі "загнеться" пара наступних поранених до яких у медиків "руки не дійшли" або медикаментів не вистачило!
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27.10.2022 13:35 Відповісти
Шкода що не в голову
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27.10.2022 10:27 Відповісти
Там замість голови пристрій пожрать та побухать
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27.10.2022 10:33 Відповісти
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27.10.2022 10:28 Відповісти
Щоб стояв у кожній хаті.
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27.10.2022 13:09 Відповісти
І не один.
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27.10.2022 21:54 Відповісти
Свіжі чмобіки...для 15 штук закінчилось кульками для мусору...за 26.10. https://t.me/Ukraine_365News/39632
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27.10.2022 10:39 Відповісти
Патрульная полици тоже молодцы. Пополняют обменный фонд
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27.10.2022 11:19 Відповісти
Тот что слева стоит разговаривает - с таким видом,как будто его у него закурить попросили,а ему жалко угощать.И кулаки сжимает-наверное от страха и расскаяния.Знает,что ему ничего не грозит.
Даже грызло не разбили во время взятия в плен.99% что эта мразь после обмена опять сюда вернется.
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27.10.2022 11:37 Відповісти
Іншого разу не буде - доля двічі не посміхається! Перевірено в Україні!
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27.10.2022 13:38 Відповісти
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27.10.2022 10:52 Відповісти
Красунчики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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27.10.2022 11:21 Відповісти
Поведение второго непонятно. Шок?
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27.10.2022 11:37 Відповісти
А той другий шо робот був.
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27.10.2022 11:38 Відповісти
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27.10.2022 12:12 Відповісти
То він яйца своі шукав
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27.10.2022 12:36 Відповісти
атракцион для орков бесплатно...
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27.10.2022 13:07 Відповісти
якесь воно невмируще... то їм тра' в пельку заштовхвати той **********
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27.10.2022 15:57 Відповісти
 
 