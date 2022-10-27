Одеські тероборонівці з дрона поцілили двох окупантів. ВIДЕО
Бійці 126-ї одеської бригади тероборони опублікували відеозапис успішної роботи бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент влучання боєприпаса у двох окупантів.
Топ коментарі
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.10.2022 10:28
+13 stavr
показати весь коментар27.10.2022 10:25
+10 Kan Kan #518965
показати весь коментар27.10.2022 10:33
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Даже грызло не разбили во время взятия в плен.99% что эта мразь после обмена опять сюда вернется.