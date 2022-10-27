В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор оккупантам при повторной попытке наступления. ВИДЕО
В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор российским оккупантам, если те снова попытаются атаковать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к обороне готовы не только боевые порядки, но и бытовые условия бойцов. Об этом говорится в специальном сюжете, опубликованном на странице восточного оперативно-территориального объединения НГУ в соцсетях.
Топ комментарии
+11 Drbest Good
показать весь комментарий27.10.2022 11:25
+7 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий27.10.2022 11:26
+4 Наталия П
показать весь комментарий27.10.2022 11:42
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Укріплення з гівна на палок і один бетонний ковпак на горбі - щоб одразу знесли з птрк 👿
Невже в Україні немає інженерів та залізобетону щоб збудувати серйозні укріплення для наших Воїнів?
У цей час 50 робітників і кілька одиниць техніки перекладають бруківку на Грушевського проти кабміну... 👿
несмотря на все про-русское отребье, которое там руководило городом:
Гепа, Допа, Мураев, Рабинович и др.
Удаче его жителям.
Смерть рашистским оккупантам.