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В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор оккупантам при повторной попытке наступления. ВИДЕО

В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор российским оккупантам, если те снова попытаются атаковать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к обороне готовы не только боевые порядки, но и бытовые условия бойцов. Об этом говорится в специальном сюжете, опубликованном на странице восточного оперативно-территориального объединения НГУ в соцсетях.

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Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2121)


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Топ комментарии
+11
Харьков- город Герой.

несмотря на все про-русское отребье, которое там руководило городом:
Гепа, Допа, Мураев, Рабинович и др.

Удаче его жителям.

Смерть рашистским оккупантам.
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27.10.2022 11:25
+7
Тільки учора думала про дні і ночі в окопах, сніданки і вечері.....Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть себе
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27.10.2022 11:26
+4
Хозяйновит1 укра1нц1. Як добре все облаштовувано, все продумано, не так, як у кацап1в засранц1в. Береж1ть себе наш1 захистники.
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27.10.2022 11:42
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Все сміття, що залишив по собі "русскій мір" - биту цеглу і бетон, скло, інший непотріб - везти на кордон і насипати з нього гори у всіх місцях, де може пройти техніка.
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27.10.2022 11:18 Ответить
Хозяйновит1 укра1нц1. Як добре все облаштовувано, все продумано, не так, як у кацап1в засранц1в. Береж1ть себе наш1 захистники.
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27.10.2022 11:42 Ответить
Хазяйновиті далі нікуди!
Укріплення з гівна на палок і один бетонний ковпак на горбі - щоб одразу знесли з птрк 👿

Невже в Україні немає інженерів та залізобетону щоб збудувати серйозні укріплення для наших Воїнів?

У цей час 50 робітників і кілька одиниць техніки перекладають бруківку на Грушевського проти кабміну... 👿
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27.10.2022 14:23 Ответить
А чо, этих бетонных штук нельзя побольше сделать?
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27.10.2022 11:18 Ответить
Нільзя - бетон для доріг 👿
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27.10.2022 14:26 Ответить
Харьков- город Герой.

несмотря на все про-русское отребье, которое там руководило городом:
Гепа, Допа, Мураев, Рабинович и др.

Удаче его жителям.

Смерть рашистским оккупантам.
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27.10.2022 11:25 Ответить
Спасибо
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27.10.2022 12:08 Ответить
Тільки учора думала про дні і ночі в окопах, сніданки і вечері.....Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть себе
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27.10.2022 11:26 Ответить
Позиции то получше надо оборудовать, бетон, стенки траншей обшить, горизонтальные ниши в боковых стенках траншей для бойцов.
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27.10.2022 11:29 Ответить
Для цього треба багато цементу. А скільки у нас цементних заводів зараз працює?
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27.10.2022 11:46 Ответить
Достатньо цементу, а сталь дівати нікуда - порти закриті... 👿
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27.10.2022 14:25 Ответить
Безпосередньо в зону бойових дій нгушники купляють собі армійський піксель абр мультикам шоб не сплутали з орками їхню оливу.
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27.10.2022 11:32 Ответить
 
 