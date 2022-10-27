В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор оккупантам при повторной попытке наступления. ВИДЕО

В Харьковской области гвардейцы обустроили позиции и готовятся дать отпор российским оккупантам, если те снова попытаются атаковать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к обороне готовы не только боевые порядки, но и бытовые условия бойцов. Об этом говорится в специальном сюжете, опубликованном на странице восточного оперативно-территориального объединения НГУ в соцсетях.

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