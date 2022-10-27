На Харківщині гвардійці облаштували позиції та готуються дати відсіч окупантам у разі повторної спроби наступу. ВIДЕО

На Харківщині гвардійці облаштували позиції та готуються дати відсіч російським окупантам, якщо ті знову спробують атакувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до оборони готові не тількі бойові порядки, а й побутові умови бійців. Про це йдеться у спеціальному сюжеті, що опублікований на сторінці східного оперативно-територіального об'єднання НГУ в соцмережах.

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