На Харківщині гвардійці облаштували позиції та готуються дати відсіч окупантам у разі повторної спроби наступу. ВIДЕО
На Харківщині гвардійці облаштували позиції та готуються дати відсіч російським окупантам, якщо ті знову спробують атакувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до оборони готові не тількі бойові порядки, а й побутові умови бійців. Про це йдеться у спеціальному сюжеті, що опублікований на сторінці східного оперативно-територіального об'єднання НГУ в соцмережах.
Топ коментарі
+11 Drbest Good
показати весь коментар27.10.2022 11:25
+7 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар27.10.2022 11:26
+4 Наталия П
показати весь коментар27.10.2022 11:42
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Укріплення з гівна на палок і один бетонний ковпак на горбі - щоб одразу знесли з птрк 👿
Невже в Україні немає інженерів та залізобетону щоб збудувати серйозні укріплення для наших Воїнів?
У цей час 50 робітників і кілька одиниць техніки перекладають бруківку на Грушевського проти кабміну... 👿
несмотря на все про-русское отребье, которое там руководило городом:
Гепа, Допа, Мураев, Рабинович и др.
Удаче его жителям.
Смерть рашистским оккупантам.