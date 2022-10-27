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На Харківщині гвардійці облаштували позиції та готуються дати відсіч окупантам у разі повторної спроби наступу. ВIДЕО

На Харківщині гвардійці облаштували позиції та готуються дати відсіч російським окупантам, якщо ті знову спробують атакувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до оборони готові не тількі бойові порядки, а й побутові умови бійців. Про це йдеться у спеціальному сюжеті, що опублікований на сторінці східного оперативно-територіального об'єднання НГУ в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Піхота наступає!": воїни бригади швидкого реагування Нацгвардії нищать окупантів. ВIДЕО бою

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1532)


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Топ коментарі
+11
Харьков- город Герой.

несмотря на все про-русское отребье, которое там руководило городом:
Гепа, Допа, Мураев, Рабинович и др.

Удаче его жителям.

Смерть рашистским оккупантам.
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27.10.2022 11:25
+7
Тільки учора думала про дні і ночі в окопах, сніданки і вечері.....Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть себе
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27.10.2022 11:26
+4
Хозяйновит1 укра1нц1. Як добре все облаштовувано, все продумано, не так, як у кацап1в засранц1в. Береж1ть себе наш1 захистники.
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27.10.2022 11:42
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Все сміття, що залишив по собі "русскій мір" - биту цеглу і бетон, скло, інший непотріб - везти на кордон і насипати з нього гори у всіх місцях, де може пройти техніка.
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27.10.2022 11:18 Відповісти
Хозяйновит1 укра1нц1. Як добре все облаштовувано, все продумано, не так, як у кацап1в засранц1в. Береж1ть себе наш1 захистники.
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27.10.2022 11:42 Відповісти
Хазяйновиті далі нікуди!
Укріплення з гівна на палок і один бетонний ковпак на горбі - щоб одразу знесли з птрк 👿

Невже в Україні немає інженерів та залізобетону щоб збудувати серйозні укріплення для наших Воїнів?

У цей час 50 робітників і кілька одиниць техніки перекладають бруківку на Грушевського проти кабміну... 👿
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27.10.2022 14:23 Відповісти
А чо, этих бетонных штук нельзя побольше сделать?
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27.10.2022 11:18 Відповісти
Нільзя - бетон для доріг 👿
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27.10.2022 14:26 Відповісти
Харьков- город Герой.

несмотря на все про-русское отребье, которое там руководило городом:
Гепа, Допа, Мураев, Рабинович и др.

Удаче его жителям.

Смерть рашистским оккупантам.
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27.10.2022 11:25 Відповісти
Спасибо
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27.10.2022 12:08 Відповісти
Тільки учора думала про дні і ночі в окопах, сніданки і вечері.....Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть себе
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27.10.2022 11:26 Відповісти
Позиции то получше надо оборудовать, бетон, стенки траншей обшить, горизонтальные ниши в боковых стенках траншей для бойцов.
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27.10.2022 11:29 Відповісти
Для цього треба багато цементу. А скільки у нас цементних заводів зараз працює?
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27.10.2022 11:46 Відповісти
Достатньо цементу, а сталь дівати нікуда - порти закриті... 👿
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27.10.2022 14:25 Відповісти
Безпосередньо в зону бойових дій нгушники купляють собі армійський піксель абр мультикам шоб не сплутали з орками їхню оливу.
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27.10.2022 11:32 Відповісти
 
 