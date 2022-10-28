Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ
ООО "ЮКУН", основанное бывшим помощником Вячеслава Богуслаева Юрием Кунаевым, получило на свои счета от предприятия "Мотор Січ" более 900 000 000 грн.
Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает Плинский, у предателя Украины Вячеслава Богуслаева правая рука и постоянный помощник во времена его депутатства Юрий Кунаев. У Юрия Кунаева есть компания ООО "ЮКУН", 98% работы которой было связано с "Мотор Січ". Фактически эта компания обслуживала только "Мотор Січ".
И с 2018 по 2020 год ООО "ЮКУН" получило на свои счета от АО "Мотор Січ" более 900 000 000 грн.
Как пишет журналист-расследователь, анализ налоговых накладных и предоставленных ООО "ЮКУН" услуг дает основания предполагать, что эта компания могла использоваться исключительно для отмывания денег предприятия "Мотор Січ". В том числе денег от российских заказов.
"У Юрия Кунаева есть сын Артем Кунаев, который попал в парламент по квоте Богуслаева и по списку "Слуги Народа". Попал и сразу сел в бюджетный комитет. После этого, с весны 2020 года, компания его отца получила доступ и к бюджетным работам в рамках "Великого Будівництва", - отмечает Плинский.
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можеУкраїні ще багато шкоди наробити."
То як же його віддавати?
Т/К Україна переможе:
Щодо власника "Мотор Січі" Богуслаєва - суд виніс рішення про утримання під вартою на 60 днів.
Після цього Подоляк з ОП зробив заяву, що зрадника можуть відпустити жити до росії з його паспортом рф і всіма грошима обміняти на полонених (бо в обмінному фонді ж більше нікого немає🤡).
За час перебування при владі зекоманди керівництво "Мотор Січі" з 2019 по 2022й роки виготовили і передали до росії понад 200 двигунів.
Їх експортували на росію через китайські та латвійські підставні фірми як "двигуни цивільного призначення".
Всі замовлення підприємств пов'язані з оборонною сферою є під контролем СБУ - тому Голова СБУ Баканов точно був в цій схемі задіяний, лише він міг дати дозвіл - але заяв чи викличуть його як свідка немає. Також разом з Богуслаєвим неодноразово помічали депутата "слуги народа" Генадія Касая (на фото), члена Комітету ВР з нацбезпеки. А "слуга народа" Мотовиловець виправдовує продаж двигунів ворогу під час війни: "Главноє не патріотизм, а зарабативаніє дєнєг…"
Це і є головний девіз нинішньої влади. (Скрін листування в коментарях)￼ Тому влада хоче прибрати Богуслаєв з України якомога швидше, щоб не свідчив проти них…
Valeriy Prozapas:
Хм...як цікаво. Портнова і банкіра Шевченка фактично відпустили. Коломойського відвели з-під удару, забравши український паспорт. Медведчука обміняли.
Тепер натякають на обмін Богуслаєва.
І зверніть увагу - жоден з цих добродіїв не надав свідчень про своїх високопоставлених спільників по антидержавній діяльності.
Хтось підчищає.
у Порошенка було тільки дві великі помилки:
1. Він серйозно поранив Коломойського.
2. Він не добив Коломойського.
Все решта - наслідки😠
Богуслаев с 2015го года способствовал выезду этих специалистов в рашку. Так что это фактор, уженикак не зависящий от того, обменяют Богуслаева, или нет.
сколько ж еще таких пираний, пиявок и клещей на теле Украины????
Та ж харашо відмивав!
Дуже цікаво і це висмикнута тільки одна ниточка з того корупційного гобелену присвяченого імені Зеленського...як то кажуть,далі буде.
https://sluga-narodu.com/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЛУГА НАРОДУ
https://sluga-narodu.com/deputies/ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
АРТЕМ КУНАЄВ
Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
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Прости мене Господи, що навожу ссиль з партсайту уродів, бо сайт ВР не відкривається...
Щоби
попліч... соратники Вєлічайшого та наживалися під час війни?
Какіє ваші доказатєльства?
це кремлівська п'ята колона
( всем , кто был против Порошенко )легче было втюхать ПРЕВРАЩЕНИЕ Украины в "какая разница" ,"один народ"…
Бубка Гоп Зелені штани і тут всратися вспів