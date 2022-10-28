РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11372 посетителя онлайн
Новости Видео
18 986 63

Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ

богуслаєв

ООО "ЮКУН", основанное бывшим помощником Вячеслава Богуслаева Юрием Кунаевым, получило на свои счета от предприятия "Мотор Січ" более 900 000 000 грн.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Плинский, у предателя Украины Вячеслава Богуслаева правая рука и постоянный помощник во времена его депутатства Юрий Кунаев. У Юрия Кунаева есть компания ООО "ЮКУН", 98% работы которой было связано с "Мотор Січ". Фактически эта компания обслуживала только "Мотор Січ".

И с 2018 по 2020 год ООО "ЮКУН" получило на свои счета от АО "Мотор Січ" более 900 000 000 грн.

Как пишет журналист-расследователь, анализ налоговых накладных и предоставленных ООО "ЮКУН" услуг дает основания предполагать, что эта компания могла использоваться исключительно для отмывания денег предприятия "Мотор Січ". В том числе денег от российских заказов.

Читайте также: Задержанный президент "Мотор Січ" Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

"У Юрия Кунаева есть сын Артем Кунаев, который попал в парламент по квоте Богуслаева и по списку "Слуги Народа". Попал и сразу сел в бюджетный комитет. После этого, с весны 2020 года, компания его отца получила доступ и к бюджетным работам в рамках "Великого Будівництва", - отмечает Плинский.

Читайте также: СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ: "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДИО

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (73) Мотор Січ (126) отмывание денег (197) государственная измена (1544)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
ПЕРЕДБАЧАЮ! Цього Богуслаєва Бубочка віддасть через місяць-два Рашці,ще й прокричить,що обміняли на наших героїв.Правда,скромно промовчить,що цих героїв він турботливо пристроїв перед цим в оточення і полон....
показать весь комментарий
28.10.2022 18:34
+21
имя им - легион !
сколько ж еще таких пираний, пиявок и клещей на теле Украины????
показать весь комментарий
28.10.2022 18:36
+21
Він так пафосно віддав і Цемаха.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПЕРЕДБАЧАЮ! Цього Богуслаєва Бубочка віддасть через місяць-два Рашці,ще й прокричить,що обміняли на наших героїв.Правда,скромно промовчить,що цих героїв він турботливо пристроїв перед цим в оточення і полон....
показать весь комментарий
28.10.2022 18:34 Ответить
Якщо на всіх нашіх героїв з Маріуполя - нехай. Хлопці варті того, щоб їх витягли, навіть видачею такого кадра.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:36 Ответить
нащо писати дурниці? максимум чоловік 30-40.попереду ще треба віддавати рашці сотні диверсантів і коректувальників,думати треба,а не на всіх міняти....
показать весь комментарий
28.10.2022 18:39 Ответить
Залежить від того, як домовитись. Це не рядовий персонаж і його можна віддавати тільки за дуже багато полонених, бо він може Україні ще багато шкоди наробити.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:44 Ответить
"... він може Україні ще багато шкоди наробити."
То як же його віддавати?
показать весь комментарий
28.10.2022 22:30 Ответить
Я про те й кажу - тільки на всіх захисників Маріуполя разом - повернути їх вартує навіть той шкоди.
показать весь комментарий
29.10.2022 01:33 Ответить
За мертвечука выменяли 150 бойцов. Этот кадр не намного дешевле. Знает дофига. Но сначала нужно расследование. В которое особо не верится.
показать весь комментарий
28.10.2022 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Т/К Україна переможе:
Щодо власника "Мотор Січі" Богуслаєва - суд виніс рішення про утримання під вартою на 60 днів.
Після цього Подоляк з ОП зробив заяву, що зрадника можуть відпустити жити до росії з його паспортом рф і всіма грошима обміняти на полонених (бо в обмінному фонді ж більше нікого немає🤡).
За час перебування при владі зекоманди керівництво "Мотор Січі" з 2019 по 2022й роки виготовили і передали до росії понад 200 двигунів.
Їх експортували на росію через китайські та латвійські підставні фірми як "двигуни цивільного призначення".
Всі замовлення підприємств пов'язані з оборонною сферою є під контролем СБУ - тому Голова СБУ Баканов точно був в цій схемі задіяний, лише він міг дати дозвіл - але заяв чи викличуть його як свідка немає. Також разом з Богуслаєвим неодноразово помічали депутата "слуги народа" Генадія Касая (на фото), члена Комітету ВР з нацбезпеки. А "слуга народа" Мотовиловець виправдовує продаж двигунів ворогу під час війни: "Главноє не патріотизм, а зарабативаніє дєнєг…"
Це і є головний девіз нинішньої влади. (Скрін листування в коментарях)￼ Тому влада хоче прибрати Богуслаєв з України якомога швидше, щоб не свідчив проти них…
Valeriy Prozapas:
Хм...як цікаво. Портнова і банкіра Шевченка фактично відпустили. Коломойського відвели з-під удару, забравши український паспорт. Медведчука обміняли.
Тепер натякають на обмін Богуслаєва.
І зверніть увагу - жоден з цих добродіїв не надав свідчень про своїх високопоставлених спільників по антидержавній діяльності.
Хтось підчищає.
показать весь комментарий
28.10.2022 22:34 Ответить
Щодо Каламойші ,то
у Порошенка було тільки дві великі помилки:
1. Він серйозно поранив Коломойського.
2. Він не добив Коломойського.
Все решта - наслідки😠
показать весь комментарий
29.10.2022 00:06 Ответить
Абсолютно погоджуюсь.
показать весь комментарий
29.10.2022 00:13 Ответить
💯
показать весь комментарий
29.10.2022 07:37 Ответить
якби порох думав добити пархатого беню . то добив би . а вин дав йому драпонуть за кордон . а пархатий пидготував петру зеленого чортика який в петра виграв вибори --- це не вова виграв . це пархатий у петра виграв . а якби добив пархатого то як знати якби все повернулось
показать весь комментарий
29.10.2022 07:57 Ответить
А на территории паРаши он передаст все схемы по изготовлению двигателей , моторов и всего , что производила "Мотор Сич ", и эти штурмовые вертолеты будут уничтожать и убивать⁉️Этого выродка нельзя менять категорически
показать весь комментарий
28.10.2022 20:54 Ответить
Він давно передав документацію в рашестан, там є подібний завод.Сам Богуслаєв їздив туди налагоджувати виробництво, але в криворуких поки нічого не вийшло...
показать весь комментарий
28.10.2022 23:39 Ответить
Не смешите - это он уже давно передал.
показать весь комментарий
29.10.2022 01:34 Ответить
Значит ,если УЖЕ ПЕРЕДАЛ , выедут специалисты коллаборанты , а режим хитросделанного ЗеДерьмачья в этом поспособствует ( как выехали - Портнов , Наумов, баканов, демченко, Деркач ……………)и будут работать на территории врага
показать весь комментарий
29.10.2022 07:30 Ответить
"выедут специалисты коллаборанты"

Богуслаев с 2015го года способствовал выезду этих специалистов в рашку. Так что это фактор, уженикак не зависящий от того, обменяют Богуслаева, или нет.
показать весь комментарий
30.10.2022 12:31 Ответить
Він так пафосно віддав і Цемаха.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:37 Ответить
Вам не здаэться, що віддавати громадян України обвинувачених у злочинах іншій державі, це щось із розряду покривання злочину?
показать весь комментарий
28.10.2022 19:18 Ответить
безперечно! воно ж так і задумано.все поставлено на конвеєр,українські патріоти гинуть,частину здають в полон,а потім обмінюють одних громадян України на інших.тільки інші це вороги України.таку практику ввів ще наймудріший сивочолий гетьмАн,а членограї розвинули до маштабів тисяч людей.
показать весь комментарий
28.10.2022 20:03 Ответить
Баба Ванга, шо ти там передбачаєш?))) Про можливий обмін його на наших Захисників почали говорити одразу. Так і буде. Чи він тобі потрібний? Правда сказали, що коштувати він буде дешевше чим Медведчук
показать весь комментарий
28.10.2022 20:40 Ответить
Пам'ятаю як він казав в 90-х що ми ще і доплачувати будемо аби тільки брали нашу продукцію. А на заводі платив робітникам копійки.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:35 Ответить
А майбутня зелена шобла у той час радісно верещала - у нас нічіво нєт! ніхто нічіво нє дєлаєт! всє паля бурьяном зараслі! а мільярдери як на дрожжах росли...а прості люди працювали на них за копійки та проклинали Україну і завідавалі бєларуссам...дазавідивались.
показать весь комментарий
28.10.2022 19:24 Ответить
На чорта нам обмін. Нищити цю москальню впень. Не ми до них вони самі до нас полізли. А цього вилупка настромити на палю на його хвабриці хай верещить який він маскаль
показать весь комментарий
28.10.2022 20:01 Ответить
За то , КУПИЛ СЫНКУ ЦЕЛЫЙ ОСТРОВ в Италии‼️
показать весь комментарий
28.10.2022 20:57 Ответить
имя им - легион !
сколько ж еще таких пираний, пиявок и клещей на теле Украины????
показать весь комментарий
28.10.2022 18:36 Ответить
Та сміливо беріть будь-якого дєльца з 1990х, не промахнетесь.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:55 Ответить
со всей уверенностью могу сказать, что, да, все они не простые люди, но мало кто из них пираньи, они - пиявки!
показать весь комментарий
28.10.2022 21:47 Ответить
Весь ОП и половина шоблы "СЛУГ" любителей *****!
показать весь комментарий
29.10.2022 07:33 Ответить
всє атмівалі, тільки каломойша з рижим ахмєткой нє атмівалі і платілі податки.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:39 Ответить
Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні

Та ж харашо відмивав!
показать весь комментарий
28.10.2022 18:50 Ответить
Корейко - 2.0
показать весь комментарий
28.10.2022 19:12 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 19:14 Ответить
При Зеле все стало можно....это и есть главная заслуга реальных зелёных свинарчуков и 73% зебилов....конечно....за 4 000 ойро зарплатможно и глаза закрыть на мелкие шалости ЗеБенят.(
показать весь комментарий
28.10.2022 19:24 Ответить
Я так розумію влада яку очолює Мао Зедун виконала державне замовлення. Какаяразніца що від єрефії.
показать весь комментарий
28.10.2022 21:53 Ответить
Зеленский и РНБО ничтожные марионетки и плевать им на ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ Украины и даже после 24 Февраля , когда Рашисты ворвались бомбят , убивают , грабят , насилуют ОНИ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ и МОЛЧАЛИ , пока ЗСУ и журналисты не разоблачили их ЦИНИЗМ и СВЕРХЖАДНОСТЬ , ПРЕДЪЯВИВ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСВА - моторы произведённые в Украине‼️Вонючие подонки возмущаются , что кто-то снабжает УБИЙЦ РАШИСТОВ ОРУЖИЕМ , а САМИ ДЕЛАЮТ ТОЖЕ , но только против украинцев
показать весь комментарий
29.10.2022 07:58 Ответить
Квота Богуслаєва у списку "Слуги Народу та доступ до бюджетних грошей на "Велике Будівництво"....
Дуже цікаво і це висмикнута тільки одна ниточка з того корупційного гобелену присвяченого імені Зеленського...як то кажуть,далі буде.
показать весь комментарий
28.10.2022 19:44 Ответить
а цей Кунаєв же - чинний нардеп слуга урода...

https://sluga-narodu.com/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЛУГА НАРОДУ

https://sluga-narodu.com/deputies/ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

АРТЕМ КУНАЄВ

Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
***********
Прости мене Господи, що навожу ссиль з партсайту уродів, бо сайт ВР не відкривається...
показать весь комментарий
28.10.2022 19:45 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 19:48 Ответить
зебіла разом з цим богуслаевим віддати в обмін на наших полонених пользи буде більше.
показать весь комментарий
28.10.2022 19:49 Ответить
Вивсьоврьотє! ТМ

Щоби попліч... соратники Вєлічайшого та наживалися під час війни?

Какіє ваші доказатєльства?
показать весь комментарий
28.10.2022 20:02 Ответить
Цікаво,а хто цьму Богуслаєву дозволив прихватизувати Мотор-Січ,а потім продати завод нашим жовтолицим дружбанам? здається цей хтось був дуже мудрий і сивочолий....
показать весь комментарий
28.10.2022 20:05 Ответить
Діло було в далеких 90 - х, що робити з приватизаційними ваучерами кожен українець мав дуже туманні бачення, комуняцькі червоні директори позкуповували всі ваучери і приватузували всі свої підприємства, при Кучмі вони повилазили на світ і стали називатися олігархами.
показать весь комментарий
28.10.2022 22:36 Ответить
Кучма віддав. богуслаєв був довіреною особою на виборах кучми по Запоріжській області.
показать весь комментарий
28.10.2022 23:43 Ответить
Зебілам всюди сивочолий мерещиться!
показать весь комментарий
29.10.2022 06:27 Ответить
Довпойоп73%, мотор січ була прихватизована у 90-х завдяки чучмі, який давав добро.
показать весь комментарий
29.10.2022 07:01 Ответить
Малко , прежде чем перднуть , хоть поинтересуйся Фактами- передал КУЧМА и наградил званием Героя Украины, чтоб ты 🤖🤢🦠знало !
показать весь комментарий
29.10.2022 08:04 Ответить
їх треба знаходити та ліквідовувати
це кремлівська п'ята колона
показать весь комментарий
28.10.2022 20:06 Ответить
шо він, шо медветчук- виглядають, як мертвяки, такі ж обличчя з пекла....це генетично у цих рашистів
показать весь комментарий
28.10.2022 20:38 Ответить
Якось щось не так, такий "патриотичний" президент, а як тільки якась скотина викриєиться у співпраці з кацапами, то обов'язково кінці ведуть до нього, та ще й "бариги" підсунули йому ОПу всю із команди януковича, а так Володя "патріот".
показать весь комментарий
28.10.2022 20:48 Ответить
Просто преЗЕдент ЛОХ, який понабирав у ЗЕКОманду корупціонерів, казнокрадів, офшорних друзів...
показать весь комментарий
28.10.2022 21:25 Ответить
Він в команді, дурепо.
показать весь комментарий
29.10.2022 07:30 Ответить
Он хуже всех их вместе взятых и согласился сыграть роль , чтобы НАИВНЫМ ПРОСТАКАМ

( всем , кто был против Порошенко )легче было втюхать ПРЕВРАЩЕНИЕ Украины в "какая разница" ,"один народ"…
показать весь комментарий
29.10.2022 08:12 Ответить
А хто з СБУ , оборонпрому та інших атвєтствєнн х давав дозвіл богуслаєву??????
показать весь комментарий
28.10.2022 21:45 Ответить
Неужели не понятно , Зеленский , тот , кто имел на это полномочия‼️Зеленский лично отвечает за ВСЕ - "вагнергейт", СДАЧЮ ЮГА УКРАИНЫ , крышевание всех гнид и агентов путлера -Ермака , Баканова, Наумова, Портнова, деркача, татарова,судью Львова с рашистским паспортом ………………………
показать весь комментарий
29.10.2022 08:34 Ответить
Син екс-власника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро
показать весь комментарий
28.10.2022 21:46 Ответить
Чи не Зе влада тримала під контролем Мотор Січ і хотіла загнати ії Китаю ? Тільки розголос суспільства зірвав цю муйню кацапську.
Бубка Гоп Зелені штани і тут всратися вспів
показать весь комментарий
28.10.2022 22:30 Ответить
Цей незручний момент, коли Zeкоманда у кримінальному розслідуванні вийшла на самих себе.
показать весь комментарий
29.10.2022 06:55 Ответить
Цікаво, коли дізнаємось скільки зеклоун відмив фсбшних грошей через свій квартал?
показать весь комментарий
29.10.2022 07:24 Ответить
А пальчевский собиратиль Нарко- анализов Оманского Осла, а кивалов с капитаном(трухановым) а мамай, а дупа и т.д
показать весь комментарий
02.11.2022 15:56 Ответить
Китайская компания "Скиризон" наверно была подставное площадка по дороге к верному владельцу в кремле.
показать весь комментарий
30.11.2022 20:14 Ответить
 
 