Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ

ООО "ЮКУН", основанное бывшим помощником Вячеслава Богуслаева Юрием Кунаевым, получило на свои счета от предприятия "Мотор Січ" более 900 000 000 грн.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Плинский, у предателя Украины Вячеслава Богуслаева правая рука и постоянный помощник во времена его депутатства Юрий Кунаев. У Юрия Кунаева есть компания ООО "ЮКУН", 98% работы которой было связано с "Мотор Січ". Фактически эта компания обслуживала только "Мотор Січ".

И с 2018 по 2020 год ООО "ЮКУН" получило на свои счета от АО "Мотор Січ" более 900 000 000 грн.

Как пишет журналист-расследователь, анализ налоговых накладных и предоставленных ООО "ЮКУН" услуг дает основания предполагать, что эта компания могла использоваться исключительно для отмывания денег предприятия "Мотор Січ". В том числе денег от российских заказов.

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"У Юрия Кунаева есть сын Артем Кунаев, который попал в парламент по квоте Богуслаева и по списку "Слуги Народа". Попал и сразу сел в бюджетный комитет. После этого, с весны 2020 года, компания его отца получила доступ и к бюджетным работам в рамках "Великого Будівництва", - отмечает Плинский.

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