В иранском дроне "Mohajer-6" нашли украинский компонент, - ГУР. ВИДЕО

Специалисты Главного управления разведки Минобороны разобрали сбитый дрон "Mohajer-6". Они нашли доказательства того, что дрон изготовлен в Иране. И обнаружили в нем один украинский компонент.

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В руки украинских специалистов попал дрон, сбитый над Черным морем. Его разобрали буквально по винтикам.

"Три четверти всех комплектующих составляют американские комплектующие. Есть комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии. Есть даже украинского производства. Один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", - рассказал сотрудник ГУР.

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Также в разведке отметили, что для производства этих дронов используются компоненты бытового назначения.

Детали дрона маркированы на официальном языке Ирана - фарси.

"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций", - отметили в разведке.