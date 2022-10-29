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В иранском дроне "Mohajer-6" нашли украинский компонент, - ГУР. ВИДЕО

Специалисты Главного управления разведки Минобороны разобрали сбитый дрон "Mohajer-6". Они нашли доказательства того, что дрон изготовлен в Иране. И обнаружили в нем один украинский компонент.

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В руки украинских специалистов попал дрон, сбитый над Черным морем. Его разобрали буквально по винтикам.

"Три четверти всех комплектующих составляют американские комплектующие. Есть комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии. Есть даже украинского производства. Один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", - рассказал сотрудник ГУР. 

Читайте также: США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов: "Мы собираемся делать то, что в наших интересах"

Также в разведке отметили, что для производства этих дронов используются компоненты бытового назначения.

Детали дрона маркированы на официальном языке Ирана - фарси.

"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций", - отметили в разведке.

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Иран (1807) дроны (3974)


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Топ комментарии
+28
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29.10.2022 10:57
+26
И как мы собираемся победить, когда у нас в тылу сидят такие великие воены как ******* https://www.invitro.ru/upload/medialibrary/683/683ba39f431aaf760301e22a8b7eb231.jpg тимошонка ? Зебилы, тупорылые, был бы сейчас президентом Петр Алексеевич Порошенко - войны бы не было тупые яйцеголовые идиоты!!!
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29.10.2022 11:04
+22
Петро та Пастор діють на кацапів та їх місцевих шісток, як часник на упирів.
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29.10.2022 11:20
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29.10.2022 10:57 Ответить
А еще раньше Портнов у Тюльки был
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29.10.2022 11:13 Ответить
Між іншим, нинішній голова Криворізької МВА, виконувач обов'язки мера Олександр Вілкул був куди упоротіший риг, ніж Тарас. А зараз? - та цілковитий український патріот! Що, його також гнобити будеш?
Чорновіл тоді голосував разом Нашою Україною проукраїнські продержавницькі Закони. Навіть Ганка Герман голосувала з ним разом
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29.10.2022 11:23 Ответить
Можеш не "напрягаться" - там "Лахта" "у весь зріст стоїть"! І прийшов він сюди з метою "срачі" розводить!
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29.10.2022 11:37 Ответить
та добре, що його вже хоч знесли...
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29.10.2022 11:42 Ответить
Але номінальний продаж був не у росію, а через фірми-прокладки.
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29.10.2022 11:27 Ответить
Але зараз це блискавично відстежили, а тоді були сліпі?....
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29.10.2022 11:32 Ответить
Теж багато питань щодо повільності СБУ. Або в них є якісь жирюнщи докази зібраниі нещодавно, але чомусь я в це не вірю.
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29.10.2022 11:42 Ответить
Підприємство виробляє продукцію, яка сумісна тільки з паРашкинською технікою, а усім нашим спецслужбам не цікаво, куди вона відправляється в таких о'бємах?....Не вірю...
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29.10.2022 11:45 Ответить
І що? Техніку рашистів хто тільки не купляв. Рашисти, мабуть, другий поставник зброї у світі.
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29.10.2022 11:50 Ответить
з Мотор Січі, як Божий день
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29.10.2022 10:57 Ответить
шмат сала и фотку нади льотчицы в парандже под именем фаитма 1я..я петросянчик ууу
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29.10.2022 10:57 Ответить
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29.10.2022 10:58 Ответить
ПАртнЬОри?
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29.10.2022 11:00 Ответить
мокші намалювали "Герань" на корпусі дрона. а на маленьких деталях - ні так як мову фарсі не знали і подумали що її не знає ніхто.
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29.10.2022 11:01 Ответить
До речі, а де зараз гадя?
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29.10.2022 11:02 Ответить
Явно, не на фронте....
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29.10.2022 11:03 Ответить
На Троєщині мабуть?
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29.10.2022 11:09 Ответить
були інфи, що, якраз, на фронті...
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29.10.2022 11:16 Ответить
Знову до обмiну готуватися?
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29.10.2022 12:25 Ответить
Три четверти американских это намного интереснее

Вот такое "говно и палки"
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29.10.2022 11:02 Ответить
это всё гражданские комплектующие, которые можно свободно приобрести в продаже, как например, процессоры TMS320 и F28335 от Texas Instruments для гражданского GPS.
А вот что касается нашей детали, обнаруженной в мотопеде, то я уверен, что в свободном доступе ее нет, и они была спижжены и проданы налево полотенцеголовым прямо в Киеве.
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29.10.2022 11:36 Ответить
Это не Мопед Шахид136
Это Mohajer-6
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29.10.2022 11:45 Ответить
там тоже американской цивильной электроники не меньше.
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29.10.2022 11:51 Ответить
Саме так це гівно і палки які ставлять в іграшки і які штампують для ринку сотнями тисяч ато і мільйонами.
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29.10.2022 14:57 Ответить
И как мы собираемся победить, когда у нас в тылу сидят такие великие воены как ******* https://www.invitro.ru/upload/medialibrary/683/683ba39f431aaf760301e22a8b7eb231.jpg тимошонка ? Зебилы, тупорылые, был бы сейчас президентом Петр Алексеевич Порошенко - войны бы не было тупые яйцеголовые идиоты!!!
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29.10.2022 11:04 Ответить
Х-ло просто не рискнул бы нападать
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29.10.2022 11:12 Ответить
Тобто тут лише "путін віноват"? І нічого, що "абичним русскім" десятки років вбивали рашистську пропаганду? Хоч за Пороха хоч після. Пуйло готувало власне населення до вторгнення в Україну, і це чітко видно з усіх дій та власних слів рашистких окупантів за цей період часу. Війна на Донбасі була одною з перших частин плану по повному захопленню України, після 24го лютого це має бути очевидним, а для тих, хто має логічне мислення і раніше. Якщо ви серйозно вважаєте, що ***** якимось чином "злякалося" б Пороха і не почало повномасштаний наступ, не бачу чим ви краще від нашої влади, що запрошувала у лютому українців на шашлики
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29.10.2022 13:56 Ответить
Обоснуй.
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29.10.2022 11:11 Ответить
КГБ против КВН. сечешь?
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29.10.2022 11:14 Ответить
Сложный ответ, не для большинства.
Объясни тому большинству, которое за Петра Алексеевича не проголосовало, а выбрало КВН.
Только медленно, чтобы поняли.
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29.10.2022 11:34 Ответить
Г+Г тебе не влаштує?
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29.10.2022 11:44 Ответить
Этот мой вопрос долго загружался, я решил, что он и не загрузится. Поэтому продублировал.
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29.10.2022 11:44 Ответить
Якби твiй татко твою мамку тодi тетеж "продублировал" , то зара в тебе було б двi голови..Може хоч одна з них почала б думати самостiйно..
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29.10.2022 12:31 Ответить
Походиш не обоснованим..))
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29.10.2022 12:27 Ответить
Петро та Пастор діють на кацапів та їх місцевих шісток, як часник на упирів.
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29.10.2022 11:20 Ответить
"..был бы сейчас президентом Петр Алексеевич Порошенко - войны бы не было", а поподробней можно?
А если бы сейчас был президентом В. Янукович - то войны бы, по всей вероятности, тоже не было, так выходит по твоей логике?
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29.10.2022 13:27 Ответить
От якби Порох був президентом... Хвора башка б пуйла сама себе вилікувала а рашисти б перетворились на цифілізоване суспільство...
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29.10.2022 13:42 Ответить
і всерівно зеленький найкращий президент в світі!
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29.10.2022 11:08 Ответить
Згідно правопису української мови, цитата береться в кавички. Тобто коли цитуєш ведучого єдиного гівномарафону використовуй " " аби читачі тебе не сплутали з довпойопом.
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29.10.2022 11:26 Ответить
...скажи кто твой друг и все будут знать... пане, ТОКА ПО ЧЕСНОКУ, шо за дурь была вчера...
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29.10.2022 11:35 Ответить
Там і двигун ротакс 912 австрійський і схоже оригінал, а не китайська копія. Просто для виробництва подібних літачків нічого надзвичайного не потрібно насправді, це не якісь супер технології. Я якщо згадати про ті ж їхні камікадзе то там і надійність не надто потрібна. Тому ж двигунові достатньо ресурсу на один політ. Для того, щоб Іран не міг виробляти подібні речі його потрібно повністю обрізати від зовнішнього світу, в тому числі і Китаю, який або продасть щось своє, або виступе посередником. Багато чого в цьому ( та і усій війні) проясниться після зустрічі Байдена із Сі в наступному місяці.
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29.10.2022 11:10 Ответить
912-е ротаксы там стоят гражданского исполнения. И даже они не продавались дистрибьюторами в Иран. с Начала двухтысячных годов за лет десять прямо с легкой авиации было спижжено более 130 этих двигателей. Подавляющее большинство случаев - в Европе.Исполнение было профессиональное, демонтаж аккуратный, полиция ни разу не нашла исполнителей. Так цивильные ротаксы и попали на "мухаджир".
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29.10.2022 11:47 Ответить
Ну я думаю це легко перевірити за серійними номерами, я теж читав про цю версію. Але взагалі це не міняє справу-я і мав на увазі, що подібний бпла можна зробити з цілком поширених вузлів, деталей та матеріалів. Єдине з захищеним зв'язком не знаю, але Китай і рф певно в стороні від цього не стояли.
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29.10.2022 11:59 Ответить
ну, что с серийным номером на ротаксе приводнённого мухаджира, наверное, и буданов не знает (потому что оно ему не впёрлось). Скорее всего, серийники там удалены, поэтому узнать, ******** его в Монтенегро или в Ломбардии - не удастся.
Что касается связи, то кроме китайщины, думаю там и Интеловские процессоры\чипы присутствуют. А из рф разве что эпоксидка и стеклоткань, из которой выклеен корпус.
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29.10.2022 12:14 Ответить
Врядли ворованное это

Слишком примитивно

Поставили через третьих лиц

Например в Шахид 129 Ротакс 914 стоят

Специальная версия как на Байрактаре ТБ2
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29.10.2022 12:18 Ответить
т.е. полторы сотни 912-х и полдюжины 914-х какие-то неизвестные ******** ради искусства? или для того, что бы утопить в океане?
Украденный ротакс не поставишь ни на автожир, ни на аэрошют, ни на самолётик. Даже у нас в Украине.
На ТВ2 изначально устанавливался не 914-й, а 912-й, причем не гражданская версия. У "Байкара" были складские запасы этих двигателей, закупленных до начала горячей фазы войны в Карабахе.. В связи с применением БПЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращение поставок двигателей Rotax 912 в Турцию для установки на Bayraktar TB2. Это заставило Турцию искать им замену. Поиски привели к компании TUSAS Engine Industries (дочерняя компания Turkish Aerospace Industries). Тогда на Байрактары стали устанавливать турецкие стосемидесятисильные двигатели PD-170 вместо стосильных ROTAX 912 ULS.
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29.10.2022 12:55 Ответить
Ой,як не удобно
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29.10.2022 11:11 Ответить
ахаха і що то за компонемент ? глечик ?
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29.10.2022 11:13 Ответить
Кацапи нах#й за кораблем. Усі.
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29.10.2022 11:17 Ответить
чого обзиваєшся ?
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29.10.2022 11:54 Ответить
Циліндр від Запорожця)
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29.10.2022 11:24 Ответить
Если бы дрон "сбили", то разбирать было бы нечего.
Где вас, дураков, понабирали? О_о
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29.10.2022 11:19 Ответить
збивають дрони не тільки на висоті 300метрів і більше. І не тільки ракетою, вже не кажу про АК.
Збивають і засобами РЕБу.
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29.10.2022 11:26 Ответить
Этот дрон был "приводнен", чтобы ты понимало =)
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29.10.2022 11:28 Ответить
Там в видео говорится как его сбили

Осколок ракеты попал в двигатель
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29.10.2022 12:14 Ответить
Нічого РЕБ не збиває. Він висер пропаганди. РЕБ такий як в кулсторі пропаганди - не існує.

Його максимум це перебивати роботу цивільної примітивної техніки що зроблена по самих простих та примітивних технологіях.
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29.10.2022 14:56 Ответить
Министра иностраннхх дел Троещины вызвали на ковёр.
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29.10.2022 11:21 Ответить
Получается это американский дрон отверточной иранской сборки.
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29.10.2022 11:22 Ответить
положили кусок асфальта для балансировки
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29.10.2022 11:30 Ответить
Сколько лет Иран под невероятными санкциями? Учитесь у Запада не поднимать пыль из-за пустяков.
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29.10.2022 11:33 Ответить
если санкции против рф, такие же "строгие" как и против ирана, то надеяться на то, что у русни закончатся высокоточные ракеты и новых они не смогут сделать -- глупо.....
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29.10.2022 11:39 Ответить
Так і є. І чим довше ця війна триватиме - тим більше обхідних шляхів знайде і раша і ті для кого гроші не смердять.
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29.10.2022 12:14 Ответить
Головне, не чиї комплектуючі. а хто і де збирав дрон і хто і яким чином поставляв їх.
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29.10.2022 11:44 Ответить
Ну так сделайте наш дрон... Один компонент уже есть. Надо только элитке украинской дать волшебный пендаль, ибо эта падла ничего своего не делает - Путин не разрешает, гад такой.
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29.10.2022 12:04 Ответить
Похоже Ирану проще достать компоненты чем Украине
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29.10.2022 12:20 Ответить
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29.10.2022 12:25 Ответить
Н-да. А самое обидное то, что эти беспилотники не убьют тех, кто продавал комплектующие. Погибнет ребенок, беременная женщина, но не та гнида, которая положила себе в карман за продажу санкционки.
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29.10.2022 12:43 Ответить
Здогадуюсь що це було за версією зелених - шалена бджілка
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29.10.2022 14:11 Ответить
Дрони против України виготовляються Іраном в Таджикістані.Ракети - теж.В них Ізраїльське ПЗ,де українськи айтішніки працювали по аутсорсінгу. Українськи Мотор Січ,Заря машпроект,Антонов,інши працюють з Іраном з початку 90х.Причому в содружестві з РФ.
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29.10.2022 14:35 Ответить
З гівна та палок і воно працює.

Надіюсь колись наш укроборонпром нарешті доросте мозком до того щоб теж могти штампувати ефективну техніку із гівна та палок, бо на ринку гівна та палок не міряно, а тому можна робити дешеву та чисельну техніку.
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29.10.2022 14:53 Ответить
А хто продав той компонент? Невже Порох? Я чогось думаю, що його продали зелені тварі.
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29.10.2022 17:23 Ответить
Шо за брєд, зелені, шоколадні... Треба знати що за компонент щоб точно, а так то у кого в нас в руках багато заводів різних, всякі риги і тому подібне. А може там метал Ахметова,хто його знає.
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30.10.2022 02:09 Ответить
 
 