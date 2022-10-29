В иранском дроне "Mohajer-6" нашли украинский компонент, - ГУР. ВИДЕО
Специалисты Главного управления разведки Минобороны разобрали сбитый дрон "Mohajer-6". Они нашли доказательства того, что дрон изготовлен в Иране. И обнаружили в нем один украинский компонент.
Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
В руки украинских специалистов попал дрон, сбитый над Черным морем. Его разобрали буквально по винтикам.
"Три четверти всех комплектующих составляют американские комплектующие. Есть комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии. Есть даже украинского производства. Один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", - рассказал сотрудник ГУР.
Также в разведке отметили, что для производства этих дронов используются компоненты бытового назначения.
Детали дрона маркированы на официальном языке Ирана - фарси.
"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций", - отметили в разведке.
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Чорновіл тоді голосував разом Нашою Україною проукраїнські продержавницькі Закони. Навіть Ганка Герман голосувала з ним разом
Вот такое "говно и палки"
А вот что касается нашей детали, обнаруженной в мотопеде, то я уверен, что в свободном доступе ее нет, и они была спижжены и проданы налево полотенцеголовым прямо в Киеве.
Это Mohajer-6
Объясни тому большинству, которое за Петра Алексеевича не проголосовало, а выбрало КВН.
Только медленно, чтобы поняли.
А если бы сейчас был президентом В. Янукович - то войны бы, по всей вероятности, тоже не было, так выходит по твоей логике?
Что касается связи, то кроме китайщины, думаю там и Интеловские процессоры\чипы присутствуют. А из рф разве что эпоксидка и стеклоткань, из которой выклеен корпус.
Слишком примитивно
Поставили через третьих лиц
Например в Шахид 129 Ротакс 914 стоят
Специальная версия как на Байрактаре ТБ2
Украденный ротакс не поставишь ни на автожир, ни на аэрошют, ни на самолётик. Даже у нас в Украине.
На ТВ2 изначально устанавливался не 914-й, а 912-й, причем не гражданская версия. У "Байкара" были складские запасы этих двигателей, закупленных до начала горячей фазы войны в Карабахе.. В связи с применением БПЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращение поставок двигателей Rotax 912 в Турцию для установки на Bayraktar TB2. Это заставило Турцию искать им замену. Поиски привели к компании TUSAS Engine Industries (дочерняя компания Turkish Aerospace Industries). Тогда на Байрактары стали устанавливать турецкие стосемидесятисильные двигатели PD-170 вместо стосильных ROTAX 912 ULS.
Где вас, дураков, понабирали? О_о
Збивають і засобами РЕБу.
Осколок ракеты попал в двигатель
Його максимум це перебивати роботу цивільної примітивної техніки що зроблена по самих простих та примітивних технологіях.
Надіюсь колись наш укроборонпром нарешті доросте мозком до того щоб теж могти штампувати ефективну техніку із гівна та палок, бо на ринку гівна та палок не міряно, а тому можна робити дешеву та чисельну техніку.