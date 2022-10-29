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В іранському дроні "Mohajer-6" знайшли український компонент, - ГУР. ВIДЕО

Спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони розібрали збитий дрон "Mohajer-6". Вони знайшли докази того, що дрон виготовлений в Ірані. І виявили в ньому один український компонент.

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

До рук українських спеціалістів потрапив дрон, збитий над Чорним морем. Його розібрали буквально по гвинтиках.

"Три чверті всіх комплектуючих становлять американські комплектуючі. Є комплектуючі з Японії, з Китаю, зі Швеції, з Австрії. Є навіть українського виробництва. Один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", - розказав співробітник ГУР.

Також читайте: США попередили Іран, що застосують усі інструменти для боротьби з постачанням дронів: "Ми збираємося робити те, що в наших інтересах"

Також у розвідці зазначили, що для виробництва цих дронів використовують компоненти побутового призначення.

Деталі дрона марковані офіційною мовою Ірану - фарсі.

"Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій", - зазначили в розвідці.

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Іран (2045) дрони (4757)


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Топ коментарі
+28
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29.10.2022 10:57
+26
И как мы собираемся победить, когда у нас в тылу сидят такие великие воены как ******* https://www.invitro.ru/upload/medialibrary/683/683ba39f431aaf760301e22a8b7eb231.jpg тимошонка ? Зебилы, тупорылые, был бы сейчас президентом Петр Алексеевич Порошенко - войны бы не было тупые яйцеголовые идиоты!!!
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29.10.2022 11:04
+22
Петро та Пастор діють на кацапів та їх місцевих шісток, як часник на упирів.
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29.10.2022 11:20
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29.10.2022 10:57 Відповісти
А еще раньше Портнов у Тюльки был
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29.10.2022 11:13 Відповісти
Між іншим, нинішній голова Криворізької МВА, виконувач обов'язки мера Олександр Вілкул був куди упоротіший риг, ніж Тарас. А зараз? - та цілковитий український патріот! Що, його також гнобити будеш?
Чорновіл тоді голосував разом Нашою Україною проукраїнські продержавницькі Закони. Навіть Ганка Герман голосувала з ним разом
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29.10.2022 11:23 Відповісти
Можеш не "напрягаться" - там "Лахта" "у весь зріст стоїть"! І прийшов він сюди з метою "срачі" розводить!
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29.10.2022 11:37 Відповісти
та добре, що його вже хоч знесли...
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29.10.2022 11:42 Відповісти
Але номінальний продаж був не у росію, а через фірми-прокладки.
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29.10.2022 11:27 Відповісти
Але зараз це блискавично відстежили, а тоді були сліпі?....
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29.10.2022 11:32 Відповісти
Теж багато питань щодо повільності СБУ. Або в них є якісь жирюнщи докази зібраниі нещодавно, але чомусь я в це не вірю.
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29.10.2022 11:42 Відповісти
Підприємство виробляє продукцію, яка сумісна тільки з паРашкинською технікою, а усім нашим спецслужбам не цікаво, куди вона відправляється в таких о'бємах?....Не вірю...
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29.10.2022 11:45 Відповісти
І що? Техніку рашистів хто тільки не купляв. Рашисти, мабуть, другий поставник зброї у світі.
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29.10.2022 11:50 Відповісти
з Мотор Січі, як Божий день
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29.10.2022 10:57 Відповісти
шмат сала и фотку нади льотчицы в парандже под именем фаитма 1я..я петросянчик ууу
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29.10.2022 10:57 Відповісти
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29.10.2022 10:58 Відповісти
ПАртнЬОри?
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29.10.2022 11:00 Відповісти
мокші намалювали "Герань" на корпусі дрона. а на маленьких деталях - ні так як мову фарсі не знали і подумали що її не знає ніхто.
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29.10.2022 11:01 Відповісти
До речі, а де зараз гадя?
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29.10.2022 11:02 Відповісти
Явно, не на фронте....
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29.10.2022 11:03 Відповісти
На Троєщині мабуть?
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29.10.2022 11:09 Відповісти
були інфи, що, якраз, на фронті...
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29.10.2022 11:16 Відповісти
Знову до обмiну готуватися?
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29.10.2022 12:25 Відповісти
Три четверти американских это намного интереснее

Вот такое "говно и палки"
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29.10.2022 11:02 Відповісти
это всё гражданские комплектующие, которые можно свободно приобрести в продаже, как например, процессоры TMS320 и F28335 от Texas Instruments для гражданского GPS.
А вот что касается нашей детали, обнаруженной в мотопеде, то я уверен, что в свободном доступе ее нет, и они была спижжены и проданы налево полотенцеголовым прямо в Киеве.
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29.10.2022 11:36 Відповісти
Это не Мопед Шахид136
Это Mohajer-6
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29.10.2022 11:45 Відповісти
там тоже американской цивильной электроники не меньше.
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29.10.2022 11:51 Відповісти
Саме так це гівно і палки які ставлять в іграшки і які штампують для ринку сотнями тисяч ато і мільйонами.
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29.10.2022 14:57 Відповісти
И как мы собираемся победить, когда у нас в тылу сидят такие великие воены как ******* https://www.invitro.ru/upload/medialibrary/683/683ba39f431aaf760301e22a8b7eb231.jpg тимошонка ? Зебилы, тупорылые, был бы сейчас президентом Петр Алексеевич Порошенко - войны бы не было тупые яйцеголовые идиоты!!!
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29.10.2022 11:04 Відповісти
Х-ло просто не рискнул бы нападать
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29.10.2022 11:12 Відповісти
Тобто тут лише "путін віноват"? І нічого, що "абичним русскім" десятки років вбивали рашистську пропаганду? Хоч за Пороха хоч після. Пуйло готувало власне населення до вторгнення в Україну, і це чітко видно з усіх дій та власних слів рашистких окупантів за цей період часу. Війна на Донбасі була одною з перших частин плану по повному захопленню України, після 24го лютого це має бути очевидним, а для тих, хто має логічне мислення і раніше. Якщо ви серйозно вважаєте, що ***** якимось чином "злякалося" б Пороха і не почало повномасштаний наступ, не бачу чим ви краще від нашої влади, що запрошувала у лютому українців на шашлики
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29.10.2022 13:56 Відповісти
Обоснуй.
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29.10.2022 11:11 Відповісти
КГБ против КВН. сечешь?
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29.10.2022 11:14 Відповісти
Сложный ответ, не для большинства.
Объясни тому большинству, которое за Петра Алексеевича не проголосовало, а выбрало КВН.
Только медленно, чтобы поняли.
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29.10.2022 11:34 Відповісти
Г+Г тебе не влаштує?
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29.10.2022 11:44 Відповісти
Этот мой вопрос долго загружался, я решил, что он и не загрузится. Поэтому продублировал.
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29.10.2022 11:44 Відповісти
Якби твiй татко твою мамку тодi тетеж "продублировал" , то зара в тебе було б двi голови..Може хоч одна з них почала б думати самостiйно..
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29.10.2022 12:31 Відповісти
Походиш не обоснованим..))
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29.10.2022 12:27 Відповісти
Петро та Пастор діють на кацапів та їх місцевих шісток, як часник на упирів.
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29.10.2022 11:20 Відповісти
"..был бы сейчас президентом Петр Алексеевич Порошенко - войны бы не было", а поподробней можно?
А если бы сейчас был президентом В. Янукович - то войны бы, по всей вероятности, тоже не было, так выходит по твоей логике?
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29.10.2022 13:27 Відповісти
От якби Порох був президентом... Хвора башка б пуйла сама себе вилікувала а рашисти б перетворились на цифілізоване суспільство...
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29.10.2022 13:42 Відповісти
і всерівно зеленький найкращий президент в світі!
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29.10.2022 11:08 Відповісти
Згідно правопису української мови, цитата береться в кавички. Тобто коли цитуєш ведучого єдиного гівномарафону використовуй " " аби читачі тебе не сплутали з довпойопом.
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29.10.2022 11:26 Відповісти
...скажи кто твой друг и все будут знать... пане, ТОКА ПО ЧЕСНОКУ, шо за дурь была вчера...
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29.10.2022 11:35 Відповісти
Там і двигун ротакс 912 австрійський і схоже оригінал, а не китайська копія. Просто для виробництва подібних літачків нічого надзвичайного не потрібно насправді, це не якісь супер технології. Я якщо згадати про ті ж їхні камікадзе то там і надійність не надто потрібна. Тому ж двигунові достатньо ресурсу на один політ. Для того, щоб Іран не міг виробляти подібні речі його потрібно повністю обрізати від зовнішнього світу, в тому числі і Китаю, який або продасть щось своє, або виступе посередником. Багато чого в цьому ( та і усій війні) проясниться після зустрічі Байдена із Сі в наступному місяці.
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29.10.2022 11:10 Відповісти
912-е ротаксы там стоят гражданского исполнения. И даже они не продавались дистрибьюторами в Иран. с Начала двухтысячных годов за лет десять прямо с легкой авиации было спижжено более 130 этих двигателей. Подавляющее большинство случаев - в Европе.Исполнение было профессиональное, демонтаж аккуратный, полиция ни разу не нашла исполнителей. Так цивильные ротаксы и попали на "мухаджир".
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29.10.2022 11:47 Відповісти
Ну я думаю це легко перевірити за серійними номерами, я теж читав про цю версію. Але взагалі це не міняє справу-я і мав на увазі, що подібний бпла можна зробити з цілком поширених вузлів, деталей та матеріалів. Єдине з захищеним зв'язком не знаю, але Китай і рф певно в стороні від цього не стояли.
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29.10.2022 11:59 Відповісти
ну, что с серийным номером на ротаксе приводнённого мухаджира, наверное, и буданов не знает (потому что оно ему не впёрлось). Скорее всего, серийники там удалены, поэтому узнать, ******** его в Монтенегро или в Ломбардии - не удастся.
Что касается связи, то кроме китайщины, думаю там и Интеловские процессоры\чипы присутствуют. А из рф разве что эпоксидка и стеклоткань, из которой выклеен корпус.
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29.10.2022 12:14 Відповісти
Врядли ворованное это

Слишком примитивно

Поставили через третьих лиц

Например в Шахид 129 Ротакс 914 стоят

Специальная версия как на Байрактаре ТБ2
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29.10.2022 12:18 Відповісти
т.е. полторы сотни 912-х и полдюжины 914-х какие-то неизвестные ******** ради искусства? или для того, что бы утопить в океане?
Украденный ротакс не поставишь ни на автожир, ни на аэрошют, ни на самолётик. Даже у нас в Украине.
На ТВ2 изначально устанавливался не 914-й, а 912-й, причем не гражданская версия. У "Байкара" были складские запасы этих двигателей, закупленных до начала горячей фазы войны в Карабахе.. В связи с применением БПЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращение поставок двигателей Rotax 912 в Турцию для установки на Bayraktar TB2. Это заставило Турцию искать им замену. Поиски привели к компании TUSAS Engine Industries (дочерняя компания Turkish Aerospace Industries). Тогда на Байрактары стали устанавливать турецкие стосемидесятисильные двигатели PD-170 вместо стосильных ROTAX 912 ULS.
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29.10.2022 12:55 Відповісти
Ой,як не удобно
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29.10.2022 11:11 Відповісти
ахаха і що то за компонемент ? глечик ?
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29.10.2022 11:13 Відповісти
Кацапи нах#й за кораблем. Усі.
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29.10.2022 11:17 Відповісти
чого обзиваєшся ?
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29.10.2022 11:54 Відповісти
Циліндр від Запорожця)
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29.10.2022 11:24 Відповісти
Если бы дрон "сбили", то разбирать было бы нечего.
Где вас, дураков, понабирали? О_о
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29.10.2022 11:19 Відповісти
збивають дрони не тільки на висоті 300метрів і більше. І не тільки ракетою, вже не кажу про АК.
Збивають і засобами РЕБу.
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29.10.2022 11:26 Відповісти
Этот дрон был "приводнен", чтобы ты понимало =)
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29.10.2022 11:28 Відповісти
Там в видео говорится как его сбили

Осколок ракеты попал в двигатель
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29.10.2022 12:14 Відповісти
Нічого РЕБ не збиває. Він висер пропаганди. РЕБ такий як в кулсторі пропаганди - не існує.

Його максимум це перебивати роботу цивільної примітивної техніки що зроблена по самих простих та примітивних технологіях.
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29.10.2022 14:56 Відповісти
Министра иностраннхх дел Троещины вызвали на ковёр.
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29.10.2022 11:21 Відповісти
Получается это американский дрон отверточной иранской сборки.
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29.10.2022 11:22 Відповісти
положили кусок асфальта для балансировки
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29.10.2022 11:30 Відповісти
Сколько лет Иран под невероятными санкциями? Учитесь у Запада не поднимать пыль из-за пустяков.
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29.10.2022 11:33 Відповісти
если санкции против рф, такие же "строгие" как и против ирана, то надеяться на то, что у русни закончатся высокоточные ракеты и новых они не смогут сделать -- глупо.....
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29.10.2022 11:39 Відповісти
Так і є. І чим довше ця війна триватиме - тим більше обхідних шляхів знайде і раша і ті для кого гроші не смердять.
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29.10.2022 12:14 Відповісти
Головне, не чиї комплектуючі. а хто і де збирав дрон і хто і яким чином поставляв їх.
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29.10.2022 11:44 Відповісти
Ну так сделайте наш дрон... Один компонент уже есть. Надо только элитке украинской дать волшебный пендаль, ибо эта падла ничего своего не делает - Путин не разрешает, гад такой.
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29.10.2022 12:04 Відповісти
Похоже Ирану проще достать компоненты чем Украине
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29.10.2022 12:20 Відповісти
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29.10.2022 12:25 Відповісти
Н-да. А самое обидное то, что эти беспилотники не убьют тех, кто продавал комплектующие. Погибнет ребенок, беременная женщина, но не та гнида, которая положила себе в карман за продажу санкционки.
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29.10.2022 12:43 Відповісти
Здогадуюсь що це було за версією зелених - шалена бджілка
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29.10.2022 14:11 Відповісти
Дрони против України виготовляються Іраном в Таджикістані.Ракети - теж.В них Ізраїльське ПЗ,де українськи айтішніки працювали по аутсорсінгу. Українськи Мотор Січ,Заря машпроект,Антонов,інши працюють з Іраном з початку 90х.Причому в содружестві з РФ.
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29.10.2022 14:35 Відповісти
З гівна та палок і воно працює.

Надіюсь колись наш укроборонпром нарешті доросте мозком до того щоб теж могти штампувати ефективну техніку із гівна та палок, бо на ринку гівна та палок не міряно, а тому можна робити дешеву та чисельну техніку.
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29.10.2022 14:53 Відповісти
А хто продав той компонент? Невже Порох? Я чогось думаю, що його продали зелені тварі.
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29.10.2022 17:23 Відповісти
Шо за брєд, зелені, шоколадні... Треба знати що за компонент щоб точно, а так то у кого в нас в руках багато заводів різних, всякі риги і тому подібне. А може там метал Ахметова,хто його знає.
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30.10.2022 02:09 Відповісти
 
 