В іранському дроні "Mohajer-6" знайшли український компонент, - ГУР. ВIДЕО
Спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони розібрали збитий дрон "Mohajer-6". Вони знайшли докази того, що дрон виготовлений в Ірані. І виявили в ньому один український компонент.
Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.
До рук українських спеціалістів потрапив дрон, збитий над Чорним морем. Його розібрали буквально по гвинтиках.
"Три чверті всіх комплектуючих становлять американські комплектуючі. Є комплектуючі з Японії, з Китаю, зі Швеції, з Австрії. Є навіть українського виробництва. Один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", - розказав співробітник ГУР.
Також у розвідці зазначили, що для виробництва цих дронів використовують компоненти побутового призначення.
Деталі дрона марковані офіційною мовою Ірану - фарсі.
"Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій", - зазначили в розвідці.
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Чорновіл тоді голосував разом Нашою Україною проукраїнські продержавницькі Закони. Навіть Ганка Герман голосувала з ним разом
Вот такое "говно и палки"
А вот что касается нашей детали, обнаруженной в мотопеде, то я уверен, что в свободном доступе ее нет, и они была спижжены и проданы налево полотенцеголовым прямо в Киеве.
Это Mohajer-6
Объясни тому большинству, которое за Петра Алексеевича не проголосовало, а выбрало КВН.
Только медленно, чтобы поняли.
А если бы сейчас был президентом В. Янукович - то войны бы, по всей вероятности, тоже не было, так выходит по твоей логике?
Что касается связи, то кроме китайщины, думаю там и Интеловские процессоры\чипы присутствуют. А из рф разве что эпоксидка и стеклоткань, из которой выклеен корпус.
Слишком примитивно
Поставили через третьих лиц
Например в Шахид 129 Ротакс 914 стоят
Специальная версия как на Байрактаре ТБ2
Украденный ротакс не поставишь ни на автожир, ни на аэрошют, ни на самолётик. Даже у нас в Украине.
На ТВ2 изначально устанавливался не 914-й, а 912-й, причем не гражданская версия. У "Байкара" были складские запасы этих двигателей, закупленных до начала горячей фазы войны в Карабахе.. В связи с применением БПЛА Bayraktar TB2 в боевых действиях в Нагорном Карабахе канадская компания Bombardier Recreational Products, владеющая австрийской Rotax, объявила о прекращение поставок двигателей Rotax 912 в Турцию для установки на Bayraktar TB2. Это заставило Турцию искать им замену. Поиски привели к компании TUSAS Engine Industries (дочерняя компания Turkish Aerospace Industries). Тогда на Байрактары стали устанавливать турецкие стосемидесятисильные двигатели PD-170 вместо стосильных ROTAX 912 ULS.
Где вас, дураков, понабирали? О_о
Збивають і засобами РЕБу.
Осколок ракеты попал в двигатель
Його максимум це перебивати роботу цивільної примітивної техніки що зроблена по самих простих та примітивних технологіях.
Надіюсь колись наш укроборонпром нарешті доросте мозком до того щоб теж могти штампувати ефективну техніку із гівна та палок, бо на ринку гівна та палок не міряно, а тому можна робити дешеву та чисельну техніку.