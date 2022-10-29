В іранському дроні "Mohajer-6" знайшли український компонент, - ГУР. ВIДЕО

Спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони розібрали збитий дрон "Mohajer-6". Вони знайшли докази того, що дрон виготовлений в Ірані. І виявили в ньому один український компонент.

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення України, повідомляє Цензор.НЕТ.

До рук українських спеціалістів потрапив дрон, збитий над Чорним морем. Його розібрали буквально по гвинтиках.

"Три чверті всіх комплектуючих становлять американські комплектуючі. Є комплектуючі з Японії, з Китаю, зі Швеції, з Австрії. Є навіть українського виробництва. Один компонент, але він є. Зараз наші служби дізнаються, як він туди потрапив", - розказав співробітник ГУР.

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Також у розвідці зазначили, що для виробництва цих дронів використовують компоненти побутового призначення.

Деталі дрона марковані офіційною мовою Ірану - фарсі.

"Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій", - зазначили в розвідці.