Украинские воины уничтожили танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме. ВИДЕО
В Херсонской области аэроразведчики и артиллеристы уничтожили вражеский танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+17 arye z.
показать весь комментарий01.11.2022 10:30
+9 Валентина Саюн #523841
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+7 ьля
показать весь комментарий01.11.2022 10:53
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