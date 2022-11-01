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Украинские воины уничтожили танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме. ВИДЕО

В Херсонской области аэроразведчики и артиллеристы уничтожили вражеский танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БТР с оккупантами перевернулся во время бегства с позиций на херсонском направлении. ВИДЕО

танк (2258) уничтожение (6949) Херсонская область (4781)


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Топ комментарии
+17
"...Сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство на военно-воздушной базе «Веретье» в Псковской области, где накануне взорвались два вертолета Ка-52 «Аллигатор», пишет Baza.

Подозрительный предмет размером 40 на 10 см был прикреплен к фюзеляжу вертолета МИ-28. Мощность взрывчатки оценили в 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

О взрывах на аэродроме стало известно 31 октября. В результате были уничтожены два боевых вертолета Ка-52, которые относятся ко 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа. Обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг."
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01.11.2022 10:30
+9
Козаки продуктивно спрацювали разом
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01.11.2022 10:33
+7
і дарагая ні узнаєт, какой у парня бил канєєєц!
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01.11.2022 10:53
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"...Сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство на военно-воздушной базе «Веретье» в Псковской области, где накануне взорвались два вертолета Ка-52 «Аллигатор», пишет Baza.

Подозрительный предмет размером 40 на 10 см был прикреплен к фюзеляжу вертолета МИ-28. Мощность взрывчатки оценили в 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

О взрывах на аэродроме стало известно 31 октября. В результате были уничтожены два боевых вертолета Ка-52, которые относятся ко 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа. Обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг."
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01.11.2022 10:30 Ответить
*******.
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01.11.2022 14:07 Ответить
Козаки продуктивно спрацювали разом
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01.11.2022 10:33 Ответить
танкисты-автомобилисты)))
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01.11.2022 10:48 Ответить
Танкист ехал на машине
Весь размазанный по шине...
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01.11.2022 10:52 Ответить
і дарагая ні узнаєт, какой у парня бил канєєєц!
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01.11.2022 10:53 Ответить
Героям слава!!!
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01.11.2022 11:24 Ответить
Простий піхотинець на планшет отримує дані зі супутника! Кацапам точно не виграти цю війну.
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01.11.2022 12:00 Ответить
вот вам и спутники. Вангую что это пакет услуг на который собрал бабло Притула и передал ВСУ. Оцените сколько времени прошло от"заказа" удара до самого удара.
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01.11.2022 12:19 Ответить
и точность удара
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01.11.2022 12:20 Ответить
 
 