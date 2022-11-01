Украинские воины уничтожили танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме. ВИДЕО

В Херсонской области аэроразведчики и артиллеристы уничтожили вражеский танк, спрятанный оккупантами в полуразрушенном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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