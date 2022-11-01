Українські воїни знищили танк, схований окупантами у напівзруйнованій хаті. ВIДЕО
На Херсонщині аеророзвідники та артилеристи знищили ворожий танк, схований окупантами у напівзруйнованій хаті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+17 arye z.
показати весь коментар01.11.2022 10:30
+9 Валентина Саюн #523841
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+7 ьля
показати весь коментар01.11.2022 10:53
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Подозрительный предмет размером 40 на 10 см был прикреплен к фюзеляжу вертолета МИ-28. Мощность взрывчатки оценили в 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
О взрывах на аэродроме стало известно 31 октября. В результате были уничтожены два боевых вертолета Ка-52, которые относятся ко 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа. Обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг."
Весь размазанный по шине...