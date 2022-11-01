Українські воїни знищили танк, схований окупантами у напівзруйнованій хаті. ВIДЕО

На Херсонщині аеророзвідники та артилеристи знищили ворожий танк, схований окупантами у напівзруйнованій хаті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Башта ворожого танка злітає на кількасот метрів після детонації боєкомплекту. ВIДЕО безпілотника