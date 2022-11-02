Уничтожение вражеского ЗРПК 2С6 "Тунгуска" в Херсонской области. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины в Херсонской области уничтожили вражеский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска".
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник.
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Як правило може працювати гарматним каналом коли візуально бачить ціль або ціль доволі велика.
@Lviv_UA_SU
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https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1587735694734155776 3 ч
Я не пам'ятаю, коли останній раз повідомляли про збитий ворожий літак на Донеччині.
А вони там літають зграями, як за графіком і ******** не з дистанції, а з заходом на ціль.
На півдні через день рапортують про збиті Су-25, а тут якась дивна тиша.
Ні ПЗРК, ні фронтової ППО, wtf?