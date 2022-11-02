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Уничтожение вражеского ЗРПК 2С6 "Тунгуска" в Херсонской области. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины в Херсонской области уничтожили вражеский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска".

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник.

Смотрите: Боевой дрон ударил в группу российских оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (6995) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+14
В последнее время стало очень много интересных видосиков появляться. То арту разобьют, которая долго стреляла, то вертолет на малой высоте приземлят, то пво уничтожат. Судя по ежедневным сводкам жигулязации кацапни, ВСУ имеют некоторый успех, так скажем.
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02.11.2022 14:52
+8
Тунгуска - это така штука, которая должна бороться с дронами?
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02.11.2022 14:43
+8
С тунгусами и тунгускынямы
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02.11.2022 14:51
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Тунгуска - это така штука, которая должна бороться с дронами?
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02.11.2022 14:43 Ответить
...не тільки
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02.11.2022 14:46 Ответить
ага. загадка епохи застою: не жужжить і в жопу не лізе? - радянська жужжалка для лазання в жопу.
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02.11.2022 14:46 Ответить
Коли її проєктували, дронів ще не було в ********* розумінні слова. Але так, по повітряних цілях ))
Як правило може працювати гарматним каналом коли візуально бачить ціль або ціль доволі велика.
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02.11.2022 14:48 Ответить
С тунгусами и тунгускынямы
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02.11.2022 14:51 Ответить
Аналогофнет немецкого Гепарда. Годится и для вертолётов и самолётов поблизости.
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02.11.2022 15:06 Ответить
Но тут она их приманивает 🤣
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02.11.2022 15:51 Ответить
они ей как семечки
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02.11.2022 20:35 Ответить
В последнее время стало очень много интересных видосиков появляться. То арту разобьют, которая долго стреляла, то вертолет на малой высоте приземлят, то пво уничтожат. Судя по ежедневным сводкам жигулязации кацапни, ВСУ имеют некоторый успех, так скажем.
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02.11.2022 14:52 Ответить
почему бронесталоь не рекошетная там и не рекошетит???
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02.11.2022 14:52 Ответить
Ocen efektno
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02.11.2022 14:53 Ответить
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1587735694734155776 3 ч

Я не пам'ятаю, коли останній раз повідомляли про збитий ворожий літак на Донеччині.
А вони там літають зграями, як за графіком і ******** не з дистанції, а з заходом на ціль.
На півдні через день рапортують про збиті Су-25, а тут якась дивна тиша.

Ні ПЗРК, ні фронтової ППО, wtf?
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02.11.2022 14:54 Ответить
https://lb.ua/society/2022/10/08/531954_ppo_zbila_shodi_rosiyskiy.html https://lb.ua/society/2022/10/08/531954_ppo_zbila_shodi_rosiyskiy.html

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02.11.2022 15:07 Ответить
це трапилося ще 8го жовтня
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02.11.2022 15:09 Ответить
Але ж ви не пом'ятали коли, можливо, останього разу.
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02.11.2022 15:11 Ответить
не знаю про що ви, але почитайте коменти під тим твітом - багато місцевих підтверджують - кажуть завдають ударів як на полігоні із заходом на ціль
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02.11.2022 15:16 Ответить
Це три сімки.
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02.11.2022 15:05 Ответить
сектор приз на барабане!
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02.11.2022 15:17 Ответить
да и ху.. с ней
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03.11.2022 00:42 Ответить
 
 