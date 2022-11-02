Знищення ворожого ЗРГК 2С6 "Тунгуска" на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни на Херсонщині знищили ворожий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських бійців зафіксував безпілотник.

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