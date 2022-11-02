УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10834 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
21 231 19

Знищення ворожого ЗРГК 2С6 "Тунгуска" на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни на Херсонщині знищили ворожий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських бійців зафіксував безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон поцілив у групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) Херсонська область (5781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
В последнее время стало очень много интересных видосиков появляться. То арту разобьют, которая долго стреляла, то вертолет на малой высоте приземлят, то пво уничтожат. Судя по ежедневным сводкам жигулязации кацапни, ВСУ имеют некоторый успех, так скажем.
показати весь коментар
02.11.2022 14:52
+8
Тунгуска - это така штука, которая должна бороться с дронами?
показати весь коментар
02.11.2022 14:43
+8
С тунгусами и тунгускынямы
показати весь коментар
02.11.2022 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тунгуска - это така штука, которая должна бороться с дронами?
показати весь коментар
02.11.2022 14:43 Відповісти
...не тільки
показати весь коментар
02.11.2022 14:46 Відповісти
ага. загадка епохи застою: не жужжить і в жопу не лізе? - радянська жужжалка для лазання в жопу.
показати весь коментар
02.11.2022 14:46 Відповісти
Коли її проєктували, дронів ще не було в ********* розумінні слова. Але так, по повітряних цілях ))
Як правило може працювати гарматним каналом коли візуально бачить ціль або ціль доволі велика.
показати весь коментар
02.11.2022 14:48 Відповісти
С тунгусами и тунгускынямы
показати весь коментар
02.11.2022 14:51 Відповісти
Аналогофнет немецкого Гепарда. Годится и для вертолётов и самолётов поблизости.
показати весь коментар
02.11.2022 15:06 Відповісти
Но тут она их приманивает 🤣
показати весь коментар
02.11.2022 15:51 Відповісти
они ей как семечки
показати весь коментар
02.11.2022 20:35 Відповісти
В последнее время стало очень много интересных видосиков появляться. То арту разобьют, которая долго стреляла, то вертолет на малой высоте приземлят, то пво уничтожат. Судя по ежедневным сводкам жигулязации кацапни, ВСУ имеют некоторый успех, так скажем.
показати весь коментар
02.11.2022 14:52 Відповісти
почему бронесталоь не рекошетная там и не рекошетит???
показати весь коментар
02.11.2022 14:52 Відповісти
Ocen efektno
показати весь коментар
02.11.2022 14:53 Відповісти
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1587735694734155776 3 ч

Я не пам'ятаю, коли останній раз повідомляли про збитий ворожий літак на Донеччині.
А вони там літають зграями, як за графіком і ******** не з дистанції, а з заходом на ціль.
На півдні через день рапортують про збиті Су-25, а тут якась дивна тиша.

Ні ПЗРК, ні фронтової ППО, wtf?
показати весь коментар
02.11.2022 14:54 Відповісти
https://lb.ua/society/2022/10/08/531954_ppo_zbila_shodi_rosiyskiy.html https://lb.ua/society/2022/10/08/531954_ppo_zbila_shodi_rosiyskiy.html

показати весь коментар
02.11.2022 15:07 Відповісти
це трапилося ще 8го жовтня
показати весь коментар
02.11.2022 15:09 Відповісти
Але ж ви не пом'ятали коли, можливо, останього разу.
показати весь коментар
02.11.2022 15:11 Відповісти
не знаю про що ви, але почитайте коменти під тим твітом - багато місцевих підтверджують - кажуть завдають ударів як на полігоні із заходом на ціль
показати весь коментар
02.11.2022 15:16 Відповісти
Це три сімки.
показати весь коментар
02.11.2022 15:05 Відповісти
сектор приз на барабане!
показати весь коментар
02.11.2022 15:17 Відповісти
да и ху.. с ней
показати весь коментар
03.11.2022 00:42 Відповісти
 
 