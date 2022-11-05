"Из окружения выходили: из тридцати шести шестнадцать вышли всего. 200-х не разрешают забирать, нах#й. Нет тела - нет дела": российские командиры не дают забрать погибших с поля боя, - перехват ГУР. АУДИО

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта о бесчеловечном отношении их командиров к ликвидированным россиянам.

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В частности, российский оккупант из 752-го полка РФ на Донецком направлении рассказывает: "Некогда было звонить по телефону, из окружения выходили. Из 36 вышло только 16, и 200-х не позволяют забирать... Нет тела - нет дела. Ну, возможно, он в плену, и родственникам деньги не выплачивают".

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Российский захватчик рассказывает, что тела погибших лежат на земле, и их никто не уносит.