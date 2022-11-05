"Из окружения выходили: из тридцати шести шестнадцать вышли всего. 200-х не разрешают забирать, нах#й. Нет тела - нет дела": российские командиры не дают забрать погибших с поля боя, - перехват ГУР. АУДИО
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта о бесчеловечном отношении их командиров к ликвидированным россиянам.
Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В частности, российский оккупант из 752-го полка РФ на Донецком направлении рассказывает: "Некогда было звонить по телефону, из окружения выходили. Из 36 вышло только 16, и 200-х не позволяют забирать... Нет тела - нет дела. Ну, возможно, он в плену, и родственникам деньги не выплачивают".
Российский захватчик рассказывает, что тела погибших лежат на земле, и их никто не уносит.
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Забирать нах#й.
Правду нечаянно сказал, рузьге!
жмуриться не надо !
"Лада"
Алексей Агафонов, уцелевший после обстрела, рассказал, что в их батальоне из 570 человек, в живых осталось 29, 12 ранены, «остальные - всё». Информацию о сотнях погибших подтвердила Злата - жена еще одного выжившего. «Погибших, конечно, больше половины», - сказала она. Людмила Черных, жена другого военного, рассказала об обстреле, но число погибших не назвала.
По словам Агафонова, его батальон привезли под Макеевку и сказали окапываться, а на следующее утро военные попали под обстрел артиллерии, минометов и коптеров. «Нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали», - рассказал Агафонов.
По его словам, ранее на этих позициях под обстрел попал минимум еще один батальон мобилизованных. Военный рассказал, что видел десятки трупов. По его словам, в этом районе мобилизованными закрывают «бреши в обороне», а «местные и контрактники» воевать на переднем краю не хотят.
Выжившие из батальона Агафонова отошли в Сватово - ближайший относительно крупный населенный пункт. По словам военного, по городу группами по 2-5 человек ходят мобилизованные из других разбитых батальонов.
«Верстка» добавляет, что несколько родственников мобилизованных 5 ноября устроили «сход» у здания воронежской прокуратуры и требовали рассказать им правду о судьбе военных. «По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», - цитирует издание Оксану Холодову, мать военнослужащего Андрея Холодова.
СЛАВА УКРАИНЕ ! СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ !