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Из 570 выжил 41: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных россиян, - СМИ. ВИДЕО обращения родных

Из батальона мобилизованных жителей Воронежской области, которых командование бросило на передовую без подготовки, уцелели 29 человек, еще 12 ранены. Остальных ликвидировали.

Об этом российскому изданию "Верстка" рассказал военнослужащий Алексей Агафонав, которому удалось выжить, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, комбат обещал, что военных привезут в район Сватова в 15 км от линии фронта. Забросили их на линию столкновения и приказали копать окопы и удерживать линию обороны.

"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел: артиллерия, "Грады", миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек уцелели 29, ещё 12 ранены, остальные - всё", — рассказал Агафонов.

Читайте также: "Из окружения выходили: из тридцати шести шестнадцать вышли всего. 200-х не разрешают забирать, нах#й. Нет тела - нет дела": российские командиры не дают забрать погибших с поля боя, - перехват ГУР. АУДИО

Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили по меньшей мере еще один батальон из мобилизованных.

"По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", — рассказал он.

По его словам, в район Сватова свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать бреши в обороне. В Сватове, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, "ходят группы от 2 до 5 человек" из других разбитых батальонов.  По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где сражались мобилизованные.

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О сотнях погибших "Верстке" рассказала жена другого мобилизованного - Злата. "Погибших, конечно, больше половины", - сказала она со ссылкой на мужа.

Информацию "Верстке" также подтвердила жена еще одного выжившего мобилизованного - Людмила Черных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватова, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят о помощи", — рассказала Черных.

Родственники нескольких попавших под обстрел мобилизованных в субботу устроили собрание у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.

"По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?" — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова

Смотрите также: ВСУ ликвидировали командира вертолетного полка рашистов полковника Зангиева. ФОТО

Жена другого мобилизованного, Анна, сказала "Верстке", что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой. "Их там бомбят. Нет начальства, никого там нет... Их бросили, как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года", - рассказала Анна.

Кроме того, собравшиеся возле здания прокуратуры в Воронеже записали видеообращение к губернатору с просьбой о помощи.

Автор: 

ликвидация (3588) Макеевка (457) Сватово (115)


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Топ комментарии
+117
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05.11.2022 22:57
+116
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05.11.2022 22:54
+91
Вот те на. А так весело провожали давить хохлов.. Под гармошку. Как на свадьбу.
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05.11.2022 22:57
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В би вайте їх всіх!

Кожного без винятку окупанта.

ЗСУ зачистять під корінь всю цю вироджену популяцію фізично і морально здеградованих кретинів, яка сформувалася в результаті від'ємної селекції тотального пияцтва, жорстокості, брехні.
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06.11.2022 00:15 Ответить
Якщр це навіть на 30% правда - це чудово.
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06.11.2022 00:15 Ответить
Ви чекали, що там буде двочасове відео з перекличкою, де вигукують 570 прізвищ, і 28 відповідають "я", а 12 разів звучит відповідь 300-тий і 529 разів "200-й"?
Взагалі, форумчани з реєстрацією після 24 лютого 2022 року підозріло часто виявляють офігенний скептицизм і часто заявляють "ваши доказательства - не доказательства!". Десь ми таке вже чули... Не підкажете, де саме?
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06.11.2022 00:29 Ответить
А что произошло? Куда поехали ваши "ребята", с кем ведут бой и зачем?
Мы в Украине можем чем-то помочь?
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06.11.2022 00:19 Ответить
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06.11.2022 00:20 Ответить
АвтоВАЗ не подведет и в кратчайший срок выполнит непредвиденный крупный заказ из Воронежа!
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06.11.2022 00:22 Ответить
300 000 лад закало міністерство війни рашки.
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06.11.2022 02:33 Ответить
"закало" - це що таке?
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06.11.2022 20:35 Ответить
А за кермом одні вдови)))
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06.11.2022 14:39 Ответить
Отшвабрить ***** рашистских до полного закабздонивания!
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06.11.2022 00:23 Ответить
- так эти кретины туда всего с тремя лопатами поперлись?
- ну да. эти бараны и без лопат и снаражения туда идут. родину шыбко любят.
- ну и хер с ними. еще намобилизуем.....

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06.11.2022 00:25 Ответить
А лопати живі остались 3 штуки? Слідуючим чмобікам буде
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06.11.2022 00:51 Ответить
Ну да,еще 24 миллиона ходячих есть!
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06.11.2022 05:49 Ответить
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06.11.2022 00:27 Ответить
Сльози заважають залишити коммент ...
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06.11.2022 01:26 Ответить
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06.11.2022 02:16 Ответить
Читали новину всім будинком,порвали дві гармошки,та наспівалися пісень...
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06.11.2022 02:35 Ответить
Це сльози щастя!
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06.11.2022 17:44 Ответить
все по плану,
х!йло і планував кидати мясо на передову щоб виграти час,

кількість дохлих орків нікого не цікавить
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06.11.2022 01:27 Ответить
я підзрюю, що кремлівські Злодії так вирішують продовольчу програму на раSSії...
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06.11.2022 01:31 Ответить
тобто, скільки бабла йде на те, щоби їх туди доставити.. то це так, не рахується )))))) економісти, ***, )))
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06.11.2022 10:39 Ответить
Тупі кацапські курки - в госпіталь і ранених а і не ранених? А що там будуть робити неранені?

кцапи - генетичні раби. "Протестувати - це як?".

Салтиков-Щєдрін чітко описав цей феномен: "Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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06.11.2022 01:28 Ответить
Тупі, ті хто добровільно їде "воювати" в Україну. А ті, хто чмобиків гонять на заклання - не тупі. Принаймні - самі в окопи ті потвори не лізуть. Що робить засрашка - очевидно. Намагається тілами закидати наступальні дії ЗСУ. Виграти хоч якийсь час... Не для перемоги, звісно. Бо підготувати з чмобиків професійну армію на залишках зброї типу Т-62 - неможливо. Взагалі. Намагаються виграти час для примусу України до перемовин та втрати суверенності чужими руками - знов з кожної праски лунає "покажіть готовність до перемовин". Суки...
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06.11.2022 22:51 Ответить
До чего же Оно тупое, это рабское совковое быдло...

См. фильм о менталитете кацапского быдла "Оно".
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07.11.2022 02:28 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.11.2022 01:29 Ответить
Міністерство оборони Британії повідомило, що pосія відчуває труднощі в забезпеченні військової підготовки учасників мобілізації та щорічного осіннього призову в армію. У Міноборони зазначили, що новомобілізовані призовники, швидше за все, матимуть мінімальну підготовку або взагалі не матимуть її. Це пов'язано, в тому числі, з тим, що на війну в Україну були відправлені досвідчені офіцери та інструктори, а деякі з них загинули.
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06.11.2022 01:50 Ответить
Деякі вижили, так буде правдивіше.
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06.11.2022 14:13 Ответить
Почему сразу не вешаются дома, хоть дети когда вырастут смогут на могилку к папашке кацапчегу сходить...
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06.11.2022 02:01 Ответить
тому,що здохнути асвабаждая когось,енто па русскі,па скрєпному і ваащє круто!
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06.11.2022 02:18 Ответить
Я как же унітаз і бабе труселя?
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06.11.2022 14:14 Ответить
іхнім бабам трусєля-нєдєльки тепер куплятимуть хачі,узбеки і даги з сусідніх базарів....на гробові отримані русскімі бабамі за своїх херойскі пагібших витязєй....
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06.11.2022 17:03 Ответить
Бо виплат не буде.
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06.11.2022 11:49 Ответить
А як почувається воїн ЗСУ в якого російскою ракетою знищена оселя і жінка з дитиною,матір з батьком,їм жеш не цікаво!
А дарма.
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06.11.2022 05:55 Ответить
От яка печалька...
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06.11.2022 06:28 Ответить
здоровья дохлим кацапам! бо без здоровья неможливо слухати пісні Кобзона )))))
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06.11.2022 10:40 Ответить
Дєнєжноє довольствіє заплатять і все ниття припиниться

Знову буде за родину за путіна. Швайне.
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06.11.2022 07:12 Ответить
это хорошо работаем на преспективку, чем больше мяса перемолотим тем меньшне шанс в будущем на новые войны мужиков все меньше и меньше, пока бабы новых нарожают не так быстро лет 18 минимум
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06.11.2022 07:42 Ответить
всім кацапам по чотири рожка!
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06.11.2022 07:50 Ответить
І бажано в дупу.
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06.11.2022 08:02 Ответить
после Победы, УКРАИНА имеет все шансы вернуться в границы Киевской Руси - скрепы там отстаивать уже будет некому
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06.11.2022 08:10 Ответить
Нехай здохне кожен кацап,який ступив на українську землю.
Бережи Боже кожного нашого воїна,дай сили та мудрість перемогти нашому народу лютого ворога.
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06.11.2022 08:16 Ответить
Дохніть, рашистські гади! Дохніть швидше і більше!
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06.11.2022 08:46 Ответить
Не пойняв....Яке таке село Сватове? Матрьошка воронезька, гЕкаюча, та Сватове це великий районний центр Луганщини. У порівнянні з твоїми єпенями це Лас-Вегас. І непогано так чмобіки драпали до комендатури: аід Сватового до Старобільська через Містки 60 км, а з передової ще далі😂😂
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06.11.2022 09:01 Ответить
Хто так просить? На коліна!
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06.11.2022 09:02 Ответить
Надо было чмобиков месяц готовить. Тогда бы от них пули и осколки отскакивали.
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06.11.2022 09:14 Ответить
"Закончился бой... Всё затихло". (с.)
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06.11.2022 10:01 Ответить
у деревни крюково погибает взвод
https://www.youtube.com/watch?v=k7oGV3M3t98&ab_channel=BestPlayer
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06.11.2022 10:16 Ответить
козломордый брысь отсюда
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06.11.2022 10:24 Ответить
А чем тебе не нравится такая лирическая песня?
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06.11.2022 10:46 Ответить
козломордий тебе видно із закритими очима. Включи і дай посилання на " Червону калину" або " Качу" . Слабо ??? ***** ти недороблена
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06.11.2022 11:11 Ответить
Мой юный друг, а Путин-***** тебя не устроит?
А вот слушать грустные песни желания нет.
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06.11.2022 11:49 Ответить
Я понимаю, что мы сейчас все на нервах. Но он никоим образом не "козломордый". Он просто стебётся. Просто иногда нужно не просто читать, но и понимать написанное. У вас здесь "дружественный огонь".
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07.11.2022 07:59 Ответить
ну шо дибилки кацапоидные? выступать начали . Для начала сос...те у путина, вы же все к нему обращаетесь. Деградированная неизлечимая козломордая дибильня
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06.11.2022 10:18 Ответить
https://ibb.co/JndC6vs
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06.11.2022 10:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=En9_l8079ik https://www.youtube.com/watch?v=En9_l8079ik

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06.11.2022 10:36 Ответить
Завили, суки ?
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06.11.2022 10:58 Ответить
Кацапи повинні були знищені!!!!! Гидодотна, брехлива нація не має права на існування!!!
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06.11.2022 11:29 Ответить
Яка сумна новина
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06.11.2022 12:05 Ответить
сами себя и бомбили
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06.11.2022 12:28 Ответить
Давай щееееее!💯😄
Браво,Котики!
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06.11.2022 12:29 Ответить
Що підари на сподобалось?
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06.11.2022 13:49 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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06.11.2022 13:55 Ответить
Та і х..й з ними. росіяни й досі не розуміють, що для путлєра вони просто слухняна біомаса. Наказав цар здохнути, значить треба здохнути. Слава ГЕРОЯМ!!! Слава ЗСУ!!! Все буде УКРАЇНА!!!🇺🇦
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06.11.2022 14:15 Ответить
Лучше видосы с улюлюканием в дни отправки пересматривать, а не скулите тогда, когда уже поздно. Всё поезд ушол, а пакет скоро приедет с,, содержимым,,
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06.11.2022 16:41 Ответить
Не верю, они сами себя постреляли потому что напились до чёртиков.
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06.11.2022 17:34 Ответить
Вони прийшли в Україну вбивати нас і наших родичів а тепер скиглять що їх повбивали.А що вони хотіли?Щоб їх зустрічали з калачами і пральними машинками?Вони чого до нас прперли?А ці їхні курки нехай просять не "а помощі" а про припинення війни.і щоб їхніх чоловіків Не трохи "убрали назад" а повністю всіх назад в росію за поребрик
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06.11.2022 17:50 Ответить
навіть https://t.me/akashevarova/5787 їхні баби-курви вважають, що вони зобов'язанні нас вбити. Цей телеграм - документальне підтвердження їхньї зашибленості . Вони, мовляв, "бются за родину". Тільки чомусь не кажуть, чому вважають Україну "родиною".
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06.11.2022 20:33 Ответить
Какая досада, что не вся мразь сразу подохла, кому то ещё повезло остаться в живых, но это я думаю, что не долго им осталось радоваться такой жизни.
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06.11.2022 17:53 Ответить
А то шо "не сдались" так це "зря батенька зря"
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06.11.2022 18:19 Ответить
А шо хочуть, дружини то? Щоб краще навчили чи щоб краще годували чи більше лопат? Що хочуть.? Втукмекайти свиноматки йбані : тут тільки два варіанти, або ваші хазбенди йдуть всі на позірну путінську війну в Україні і там протягом тижня 80% їх подихають як свині на бійні. Або ж друге: ви протестуєте проти війни і мобілізації, нікуди їх не пускаєте і вони залишаються живими. А так, щоб на війну але з хорошими лопатами і з командирами, то все одно буде варіант №1, Не можна бути частково вагітною, так не буває, пьозди ви тупиє. Ви або на війні, або вдома.
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06.11.2022 19:10 Ответить
"А что случилось?" На росії немає причин хвилюватися: по тб КВН показують, Камеді-клаб, "танцы на тнт", жарти "про санкції", так ,майже як нічого і не відбувається страшногою
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06.11.2022 19:57 Ответить
ЗСУ якісь дуже лагідні
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06.11.2022 20:17 Ответить
по іншим даним - "https://t.me/meduzalive/72805 После обстрела, когда выжившие собрались вместе, их был 31 человек - из 560. Судьба остальных бойцов неизвестна "; на десяток менше. Ну та хер з ними
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06.11.2022 20:27 Ответить
Сколько Ахметам и Мухамедам работы оставляют.
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06.11.2022 21:46 Ответить
свиноматка забеспокоилась... не переживай.... придет анзор и затрахает тебя до смерти...
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06.11.2022 22:06 Ответить
ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ !)
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07.11.2022 00:41 Ответить
Всех уроем, эти уже сломались, давай новеньких, суки тупорылые...
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07.11.2022 02:31 Ответить
Шо эта идиотка несет Мозг отсутствует напрочь Выходить надо было до отправки на фронт и блокировать дороги
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07.11.2022 08:10 Ответить
AliExpress , скоро озолотится на продаже дилдо ,для свиноматок
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07.11.2022 08:13 Ответить
Мне вот еще мучает вопрос , а если по телевизору , начнут говорить , что надо здохнуть , утопится , повесится , прыгнуть с балкона , ради родины . Сколько орков при этом здохнет
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07.11.2022 08:17 Ответить
Аж легше на серці стало , адже кацапський біосміття такими темпами утилізують! Файно
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26.11.2022 12:08 Ответить
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