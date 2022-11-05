Из 570 выжил 41: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных россиян, - СМИ. ВИДЕО обращения родных

Из батальона мобилизованных жителей Воронежской области, которых командование бросило на передовую без подготовки, уцелели 29 человек, еще 12 ранены. Остальных ликвидировали.

Об этом российскому изданию "Верстка" рассказал военнослужащий Алексей Агафонав, которому удалось выжить, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, комбат обещал, что военных привезут в район Сватова в 15 км от линии фронта. Забросили их на линию столкновения и приказали копать окопы и удерживать линию обороны.

"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел: артиллерия, "Грады", миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек уцелели 29, ещё 12 ранены, остальные - всё", — рассказал Агафонов.

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Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили по меньшей мере еще один батальон из мобилизованных.

"По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", — рассказал он.

По его словам, в район Сватова свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать бреши в обороне. В Сватове, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, "ходят группы от 2 до 5 человек" из других разбитых батальонов. По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где сражались мобилизованные.

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О сотнях погибших "Верстке" рассказала жена другого мобилизованного - Злата. "Погибших, конечно, больше половины", - сказала она со ссылкой на мужа.

Информацию "Верстке" также подтвердила жена еще одного выжившего мобилизованного - Людмила Черных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватова, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят о помощи", — рассказала Черных.

Родственники нескольких попавших под обстрел мобилизованных в субботу устроили собрание у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.

"По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?" — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова

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Жена другого мобилизованного, Анна, сказала "Верстке", что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой. "Их там бомбят. Нет начальства, никого там нет... Их бросили, как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года", - рассказала Анна.

Кроме того, собравшиеся возле здания прокуратуры в Воронеже записали видеообращение к губернатору с просьбой о помощи.