Воины 72-й ОМБр уничтожают российские танки и БМП. ВИДЕО
Бойцы белоцерковской 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили российские танки и БМП в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, результат успешной работы украинских защитников был опубликован на странице 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.
На видео четко видны два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами.
Топ комментарии
+27 аспм мпри
показать весь комментарий07.11.2022 15:23
+18 Andry Moon
показать весь комментарий07.11.2022 15:14
+16 Krotow
показать весь комментарий07.11.2022 15:26
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andry Moon
показать весь комментарий07.11.2022 15:14 Ответить Мне нравится 18
FT FT
показать весь комментарий07.11.2022 15:20 Ответить Мне нравится 1
Krotow
показать весь комментарий07.11.2022 15:26 Ответить Мне нравится 16
FT FT
показать весь комментарий07.11.2022 15:31 Ответить Мне нравится 0
Krotow
показать весь комментарий07.11.2022 17:04 Ответить Мне нравится 1
аспм мпри
показать весь комментарий07.11.2022 15:23 Ответить Мне нравится 27
jack nicholson
показать весь комментарий07.11.2022 15:32 Ответить Мне нравится 3
boris kravchenko #517295
показать весь комментарий07.11.2022 15:38 Ответить Мне нравится 4
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий07.11.2022 15:40 Ответить Мне нравится 3
Олєкса Москаленко #430423
показать весь комментарий07.11.2022 16:56 Ответить Мне нравится 0
Advokat Savchuk
показать весь комментарий07.11.2022 15:48 Ответить Мне нравится 0
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий07.11.2022 16:04 Ответить Мне нравится 0
LLL K #435567
показать весь комментарий07.11.2022 18:29 Ответить Мне нравится 1
Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий07.11.2022 23:35 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль