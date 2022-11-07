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Воины 72-й ОМБр уничтожают российские танки и БМП. ВИДЕО

Бойцы белоцерковской 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили российские танки и БМП в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, результат успешной работы украинских защитников был опубликован на странице 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Десантники 79-й ОДШБ уничтожили еще один российский танк на Восточном направлении. ВИДЕО

На видео четко видны два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами.

армия РФ (19375) уничтожение (7023) техника (1738) 72 отдельная механизированная бригада (240)


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Топ комментарии
+27
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07.11.2022 15:23
+18
Вугледар. Тихоокеанський, ****, флот, 155 бригада морської піхоти отримує білети до кобзона в степах України...
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07.11.2022 15:14
+16
Заказывай голливудского кинооператора, который всё снимет крупным планом на 8K. При этом оставаясь живым и невредимым.
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07.11.2022 15:26
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Вугледар. Тихоокеанський, ****, флот, 155 бригада морської піхоти отримує білети до кобзона в степах України...
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07.11.2022 15:14 Ответить
Какой **** так ролики монтирует что ничего не понятно как собака посцала
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07.11.2022 15:20 Ответить
Заказывай голливудского кинооператора, который всё снимет крупным планом на 8K. При этом оставаясь живым и невредимым.
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07.11.2022 15:26 Ответить
Вот именно что снято нормально а монтажер **** нарезал и налепил кусков не пойми куда, что не в **** всунуть
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07.11.2022 15:31 Ответить
Догадываюсь что оригинал был в Телеграме. А Там посмотреть через браузер иногда не возможно. Вот и хотел человек людям помочь 😃
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07.11.2022 17:04 Ответить
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07.11.2022 15:23 Ответить
якийсь чорний пакет))
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07.11.2022 15:32 Ответить
Что-что - ключи от жигулей.
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07.11.2022 15:38 Ответить
Біосміття 15-ти кацапів ))
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07.11.2022 15:40 Ответить
трусики
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07.11.2022 16:56 Ответить
Хто вкурсі, що з тими бійцями з відео що під Павлівкою ?
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07.11.2022 15:48 Ответить
Про цих тік токерів не потрібно, уже було та і це відео говорить ,що і як. Відео від тих 72. Вони воюють,перемагають,а не тіктокерять
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07.11.2022 16:04 Ответить
тільки такі новини мають значення, решта - від лукавого та маячня
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07.11.2022 18:29 Ответить
Гарнюче!
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07.11.2022 23:35 Ответить
 
 