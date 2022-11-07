Воины 72-й ОМБр уничтожают российские танки и БМП. ВИДЕО

Бойцы белоцерковской 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили российские танки и БМП в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, результат успешной работы украинских защитников был опубликован на странице 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.

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На видео четко видны два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами.