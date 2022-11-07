Воїни 72-ї ОМБр знищують російські танки та БМП. ВIДЕО

Бійці білоцерківської 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищили російські танки та БМП у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, результат успішної роботи українських захисників опублікували на сторінці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

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На відео чітко видно два російські танки Т-72Б3 та три бойові машини піхоти БМП-2, пошкоджені артилерією, ПТРК та фугасами.