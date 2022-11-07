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Воїни 72-ї ОМБр знищують російські танки та БМП. ВIДЕО

Бійці білоцерківської 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищили російські танки та БМП у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, результат успішної роботи українських захисників опублікували на сторінці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

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На відео чітко видно два російські танки Т-72Б3 та три бойові машини піхоти БМП-2, пошкоджені артилерією, ПТРК та фугасами.

армія рф (17526) знищення (7334) техніка (1834) 72 окрема механізована бригада (243)


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Топ коментарі
+27
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07.11.2022 15:23
+18
Вугледар. Тихоокеанський, ****, флот, 155 бригада морської піхоти отримує білети до кобзона в степах України...
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07.11.2022 15:14
+16
Заказывай голливудского кинооператора, который всё снимет крупным планом на 8K. При этом оставаясь живым и невредимым.
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07.11.2022 15:26
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Вугледар. Тихоокеанський, ****, флот, 155 бригада морської піхоти отримує білети до кобзона в степах України...
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07.11.2022 15:14 Відповісти
Какой **** так ролики монтирует что ничего не понятно как собака посцала
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07.11.2022 15:20 Відповісти
Заказывай голливудского кинооператора, который всё снимет крупным планом на 8K. При этом оставаясь живым и невредимым.
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07.11.2022 15:26 Відповісти
Вот именно что снято нормально а монтажер **** нарезал и налепил кусков не пойми куда, что не в **** всунуть
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07.11.2022 15:31 Відповісти
Догадываюсь что оригинал был в Телеграме. А Там посмотреть через браузер иногда не возможно. Вот и хотел человек людям помочь 😃
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07.11.2022 17:04 Відповісти
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07.11.2022 15:23 Відповісти
якийсь чорний пакет))
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07.11.2022 15:32 Відповісти
Что-что - ключи от жигулей.
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07.11.2022 15:38 Відповісти
Біосміття 15-ти кацапів ))
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07.11.2022 15:40 Відповісти
трусики
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07.11.2022 16:56 Відповісти
Хто вкурсі, що з тими бійцями з відео що під Павлівкою ?
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07.11.2022 15:48 Відповісти
Про цих тік токерів не потрібно, уже було та і це відео говорить ,що і як. Відео від тих 72. Вони воюють,перемагають,а не тіктокерять
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07.11.2022 16:04 Відповісти
тільки такі новини мають значення, решта - від лукавого та маячня
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07.11.2022 18:29 Відповісти
Гарнюче!
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07.11.2022 23:35 Відповісти
 
 