Украинские воины уничтожили вражеский БТР. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент возгорания бронемашины и детонация боеприпасов, опубликовала правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в соцсети.
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Саша Пончик
показать весь комментарий09.11.2022 12:47 Ответить Мне нравится 8
Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий09.11.2022 16:58 Ответить Мне нравится 4
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