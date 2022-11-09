Украинские воины уничтожили вражеский БТР. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован момент возгорания бронемашины и детонация боеприпасов, опубликовала правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в соцсети.

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