Українські воїни знищили ворожий БТР. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент займання бронемашини та детонація боєприпасів, опублікувала правозахисниця Ольга Решетилова на своїй сторінці у соцмережі.
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Саша Пончик
показати весь коментар09.11.2022 12:47 Відповісти Мені подобається 8
Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар09.11.2022 16:58 Відповісти Мені подобається 4
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