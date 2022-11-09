Українські воїни знищили ворожий БТР. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент займання бронемашини та детонація боєприпасів, опублікувала правозахисниця Ольга Решетилова на своїй сторінці у соцмережі.

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