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Українські воїни знищили ворожий БТР. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований момент займання бронемашини та детонація боєприпасів, опублікувала правозахисниця Ольга Решетилова на своїй сторінці у соцмережі.

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Автор: 

знищення (7357) Решетилова Кобилинська Ольга (53)


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Мангал всполыхнул шашлык подгорел.
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09.11.2022 12:47 Відповісти
Так сказано було - під час війни феєрверків не запускати !
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09.11.2022 16:58 Відповісти
 
 