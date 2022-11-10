Воины 80-й ОДШБ уничтожили российские БТР, БМП и МТ-ЛБ. ВИДЕО
Бойцы Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, видео работы воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали на странице в Facebook.
"Типичные будни 80-ки. Уничтожены БТР, БМП, МТ-ЛБ и машина. Каждый день палим русню, приближаем победу. Всегда первые! Слава ДШВ!", - говорится в сообщении.
