Воины 80-й ОДШБ уничтожили российские БТР, БМП и МТ-ЛБ. ВИДЕО

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, видео работы воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали на странице в Facebook.

"Типичные будни 80-ки. Уничтожены БТР, БМП, МТ-ЛБ и машина. Каждый день палим русню, приближаем победу. Всегда первые! Слава ДШВ!", - говорится в сообщении.

Львівські Леви! повага! Браво!
10.11.2022 12:27 Ответить
Кацапи, "Гойда!". Кацапів гойдати на гілляках!
10.11.2022 12:27 Ответить
так вони і гойдаютсі но падають курво бобер
10.11.2022 15:05 Ответить
від таких спалахов і зими не буде
10.11.2022 13:49 Ответить
 
 